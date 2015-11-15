《路透早报》--11月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季国内生产总值

--澳洲10月新车销售(0030)

--欧元区消费者物价调和指数(HICP)10月终值(1000)

--美国11月纽约联储制造业指数(1330)

--加拿大9月制造业销售(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--20国集团(G20)土耳其峰会

--亚太经合组织(APEC)部长级会议(至11月17日)

--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话(1015)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话(0930)

以下为11月13下午5:00至16早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--恐怖袭击致巴黎129人遇难，法国誓言进行毫不留情的回击

法国检方周六表示，造成129人丧生的巴黎袭击事件是由三组枪手和自杀式炸弹袭击者共同策划实施的。法国总统奥朗德称，这是伊斯兰国的“战争行为”。奥朗德宣布法国进入紧急状态，并退出G20峰会，由外长和财长代表出席。这是法国自1961年以来首次宣布进入紧急状态。伊斯兰国宣称对袭击事件负责，称这是对法国军事行动的报复。

伊斯兰国武装分子在巴黎制造多起袭击，全球股市周一料将遭遇短线下跌，但分析师称袭击事件不大可能造成长时间的经济影响或市场反应。法国股市，尤其是与该国旅游业有关的板块，将可能受冲击最大。

--G20公报草案显示，领导人承诺采取一切政策手段促进全球经济发展

路透周日看到的一份20国集团(G20)会议公报草案称，全球20大经济体的领导人承诺将动用一切政策工具，促进目前处于失衡状态、且增速不及预期的全球经济成长。与会领导人承认金融市场存在不确定性，同时世界许多地区的经济产出滞后情况令人忧虑，但他们表示，仍将坚持到2018年使G20共同经济产出增加2%的目标。这份草案是定于周一公布的会议公报的最终版本。

--美国10月零售销售疲弱，暗示第四季经济温和成长

美国10月零售销售增幅不及预期，归因于汽车销售意外下滑，这表明消费者支出放缓，可能遏制第四季经济成长强劲回升的预期。周五的其他数据显示，10月生产者物价指数较前月连续第二个月下降，因服务业成本下降。不过，分析师表示，通胀疲弱以及消费者支出放缓的迹象，不大可能阻碍美联储下月升息。另一份报告显示，密西根大学11月美国消费者信心指数初值升至93.1，10月为90.0。

--中国央行称，赞赏IMF有关人民币加入SDR的分析和建议，将尊重最终结果

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表态支持本月底将人民币纳入特别提款权(SDR)篮子后，中国央行对此回应称，赞赏IMF工作人员有关人民币加入SDR的分析和建议，中方期待并尊重11月30日执董会讨论的结果，今后中方将继续稳步推动金融改革和对外开放。央行网站周六新闻稿引述有关负责人称，人民币加入SDR有助于增强SDR的代表性和吸引力，完善现行国际货币体系，对中国和世界是双赢的结果，中方希望各方支持人民币加入SDR。

--欧元区第三季GDP初值按季成长0.3%，按年成长1.6%

欧盟统计局周五公布，欧元区第三季GDP初值为较前季增长0.3%，较上年同期增长1.6%。路透调查中的分析师此前预计，欧元区第三季按季增幅为0.4%，同比增幅为1.7%。

欧盟统计局公布，欧元区9月未经调整的贸易顺差升至205亿欧元，高于预期的顺差182亿欧元。

--消息人士称，嘉吉进行业务重组，将裁员4,000人

据一名公司消息人士和四名业内消息人士周五透露，大宗商品贸易商嘉吉已经启动重组进程，其中包括裁员。这是农业经济低迷造成的又一个受害者。两名业内消息人士称，嘉吉还将关闭一些办公地点。一名业内消息人士称，嘉吉可能裁员多达4,000人，占员工总数的2.5%左右。

[市场摘要]:

股市: --美国股市周五急跌，本周录得8月以来最大周跌幅，受累于科技股被抛售，以及担心即将到来的假日购物季销售不振打压百货店类股下跌。三大股指本周跌幅均逾3%，从10月开始的快速反弹行情骤停。道琼工业指数收跌202.83点，或1.16%，至17,245.24点；标准普尔500指数下跌22.93点，或1.12%，至2,023.04点；Nasdaq指数回落77.196点，或1.54%，至4,927.88点。三大股指都录得自8月以来最大单周跌幅。本周，道指下挫3.7%，标普500指数挫跌3.6%，NASDAQ指数劲跌4.3%。2015年至今标普指数累积下跌约2%。周五，标普10大类股中有九大类下跌。

--欧洲主要股指下跌，受累于一些公司业绩疲弱，录得约两个月来最大周跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.8%，收报1,457.91点，该指数本周累积跌幅达2.7%，是自9月初以来的最大单周跌幅。英国富时100指数下跌0.98%，收报6,118.28点。法国CAC指数下跌1%，报4,807.95点。德国DAX指数跌0.69%，报10,708.40点。

汇市:

--美元走强，因美联储官员的讲话以及美国经济数据继续支持联储可能在12月升息的预期。纽约汇市尾盘，欧元兑美元下跌0.7%，报1.0739美元，逆转过去两日的涨势。不过，本周欧元/美元基本持稳。美元兑瑞郎上扬0.7%，报1.0067瑞郎，本周可能小涨0.1%。美元指数攀升0.3%，报98.948。该指数本周下跌约0.2%。

债市:

--美国公债价格上涨，收益率触及一周最低水准，因弱于预期的美国零售销售数据和生产者物价指数巩固了美国经济成长缓慢和通胀温和的观点。指标10年期公债价格最新升13/32，收益率报2.273%，较周四尾盘下跌5个基点，本周下跌6个基点，结束之前三周连涨的势态。30年期公债价格升20/32，收益率报3.053%，较周四下跌3个基点，本周跌幅约4个基点。 --德国10年期公债收益率跌至逾一周低位，因弱于预期的欧元区成长数据提振了欧洲央行下月将祭出更多刺激举措的预期。10年期德债收益率回落5.1个基点，至11月4日以来最低0.56%。 油市: --油价再跌，延续了本周的下跌走势，录得八个月来最大的周跌幅，陆地和海上的原油库存增加打压了价格。布兰特原油收跌0.45美元，报每桶43.61美元，作为近月合约的12月合约已到期。本周下跌近4美元。美国原油收跌1.01美元，报每桶40.74美元，本周下跌3.65美元。

金属市场:

--金价返回到近六年低位，势将连续第四周下跌，因预计美联储将在下月加息。1913 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,082.30美元，周四触及2010年2月来最低每盎司1,074.26美元。美国12月期金收跌0.10美元，报1,080.90美元。

现货铂金报每盎司855.50美元，下挫2.1%，稍早跌至854美元，此为2008年12月来最低。现货钯金大跌3.9%，报536.50美元。现货银下滑0.5%，报每盎司14.20美元。

--期铜下滑至六年低位，因对最大消费国中国经济成长和需求增长的担忧加剧，且供应充足巩固供应过剩的预期。伦敦金属交易所(LME)期铜稍早触及每吨4,787.50美元，收盘几无变动，报4,825美元，周四报4,823.50美元。但期铜本周迄今仍下挫逾3%，势将录得9月来最大单周跌幅。(完)