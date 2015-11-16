《路透早报》--11月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港公布8-10月失业率数据

--意大利9月贸易收支(0900)

--英国10月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)(0930)

--德国11月ZEW经济景气判断指数(1000)

--美国10月CPI(1330)

--美国10月工业生产(1415)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)11月房屋市场指数(1500)

--美国克利夫兰联邦储备银行10月CPI(1630)

--美国9月整体资本净流动(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--澳洲央行公布11月会议记录(0030)

--亚太经合组织(APEC)部长级会议

--奥地利央行总裁诺沃特尼和奥地利财长谢林发表讲话

--欧洲央行执委劳滕施莱格在关于银行业监管和风险管理的会议上发言(0900)

--美国财政部副部长拉斯金在Clearing House年会上讲话(1245)

--美联储理事鲍威尔在Clearing House年会上讲话(1735)

--爱尔兰央行总裁霍诺汉在伦敦政经学院演讲(1830)

--挪威央行总裁奥尔森在卑尔根工商总会发表演说

--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(2130)

以下为11月16下午5:00至17早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--G20领导人维持经济额外增长2%的目标，尽管困难重重

20国集团(G20)领导人在周一的声明稿中表示，他们坚持2018年前整体国内生产总值(GDP)额外增加2%的目标，即使全球经济增长仍不均衡且逊于预期。在土其耳峰会的最终公报中，G20领导人还支持解决难民危机、税收、气候变化、网络安全与不平等问题的计划，表明该集团关注经济艰困以外问题的意愿增强。

--欧元区10月通胀率上修至0.1%，因蔬果价格上涨

欧盟统计局周一表示，欧元区10月通胀率上修至0.1%，因蔬果物价上涨。10月通胀率环比增幅持平在0.1%。欧元区10月不计未加工食品和能源的核心通胀年率为1.0%，9月为0.8%，10月核心通胀月率为0.2%。10月抑制欧元区物价进一步上涨的主要因素依然是能源，能源价格比上年同期下跌8.5%。

--欧洲央行副总裁对巴黎恐袭的影响发出警告

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一警告称，发生在巴黎的“可怕”袭击事件可能会损伤投资者信心。“这会加重我们已经面对的所有问题。”冈斯坦西欧在回答有关巴黎恐袭的问题时如此表示。不过，“市场目前为止对该事件的反应很冷静，”他说，并指出恐袭事件有可能引发挫伤市场信心的事件。

--德国央行称，发达国家增长强劲，但新兴国家不容乐观

德国央行周一在月报中称，发达国家经济走强似乎不受新兴市场动荡的影响，而大宗商品价格的下跌似乎是全球放缓的反映，而并非是下滑的原因。德国央行在11月报中表示，高度担忧新兴经济体，尤其担忧中国经济，但过去一个月这些经济体的表现似乎并没有进一步恶化。

--万豪国际将斥资122亿美元收购喜达屋，打造全球最大酒店业者

美国酒店联锁营运商万豪国际将斥资122亿美元收购喜达屋酒店及度假村，打造全球最大的酒店连锁店，旗下将囊括喜来登、丽思卡尔顿、Autograph Collection等一些高端品牌。合并后的公司将在全球拥有逾5,500家酒店，110万间客房，万豪国际在欧洲、拉美和亚洲的市场占有率将得到提升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一录得三周来最大单日涨幅，能源股劲扬，因投资者押注上周五巴黎遭恐袭对美国经济和企业获利的长期影响不大。美股三大股指开盘走低，但很快反弹，均收涨超过1%。今日表现是10月22日来最强，道琼工业指数收涨237.77点，或1.38%，至17,483.01点；标准普尔500指数急升30.15点，或1.49%，至2,053.19点；Nasdaq指数涨56.734点，或1.15%，至4,984.617点。

--欧洲股市基本持稳，能源股上涨为大盘提供支撑，扶助抵销周五巴黎恐袭后旅游股急跌带来的压力。能源股跑赢大盘，法国加大空袭叙利亚境内伊斯兰国目标的力度，提振油价上涨的前景，从而推高能源股。受巴黎恐袭影响，STOXX 60旅游和休闲指的市值蒸发约23亿欧元(24.6亿美元)，因担心消费者信心下跌将导致该行业业务缩水。FTSEurofirst 300指数小涨0.2%，报1,460.76点，法国CAC 指数小跌0.08%，报4,804.31点。英国富时100指数 上涨0.46%，收报6,146.38点。德国DAX指数小升0.05%，报10,713.23点。

汇市:

--美元大涨，市场摆脱周末巴黎恐袭带来的担忧，且投资者继续预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将会升息。在早盘反弹后，欧元兑美元跌至六个半月低位附近，下挫近1%，报1.0678美元。美元指数上涨0.45%，报99.460，升穿在11月6日意外强劲的美国非农就业报告公布后所触及的七个月高位。美元兑日圆周一上涨，攀升0.5%，至123.23日圆。

债市:

--美国公债价格大致持稳，投资者仍认为，美联储将在12月加息，周五巴黎恐怖袭击后投资者预期的追捧公债避险势头减弱。10年期美债价格上涨3/32，收益率报2.27%，较上周五尾盘的2.28%略降。30年期公债价格跌5/32，收益率为3.06%。

--葡萄牙公债收益率下跌，从上周触及的四个月高位反弹，此前评等机构DBRS周五确认该国的投资级评等，使该国公债仍符合欧洲央行购债的资格。其他欧元区公债收益率大部分下跌，因欧洲央行副总裁冈斯坦西欧警告称，上周五的巴黎恐袭事件可能会打击投资者信心。葡萄牙公债跌幅最大，10年期公债收益率下跌9个基点，报2.69%。两年期德国公债收益率早盘触及负0.383%的纪录低位，随后反弹至负0.37%。

油市:

--油价继上周深跌后上涨，上周五的巴黎恐袭事件导致地缘政治局势紧张，一些人认为，这可能威胁全球石油供应。近月布兰特原油期货涨0.09美元，收报每桶44.56美元，盘中稍早触及43.15美元的低位。美国原油期货涨1美元，报每桶41.74美元，盘中稍早触及40.06美元的低位。

金属市场:

-- 金价涨幅缩小，巴黎恐袭后不久出现的避险买盘减弱，因投资者将关注点重新放到美联储12月升息的预期上来。现货金涨幅一度达到1.4%，至每盎司1,097.90美元的10日高位。不过1901 GMT，现货金涨幅为0.1%，报每盎司1,083.76美元，徘徊于上周触及的六年低位1,074.26美元之上。美国12月期金收涨0.3%，报每盎司1,083.60美元。

--期铜下滑至逾六年最低位，巴黎恐袭、美元走强和最大消费国中国的需求前景低迷激发了抛盘。伦敦金属交易所(LME)期铜早盘触及每吨4,685美元，追平2009年6月触及的低位，收盘下跌2.8%，报4,690美元。三个月期铝盘中跌至10月28日来的最低位每吨1,465.50美元，收盘下滑1.6%，报1,467美元。(完)