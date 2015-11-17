《路透早报》--11月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)： --中国国家统计局公布70个大中城市房价数据 --澳洲第三季薪资价格指数(0030) --瑞士11月ZEW投资者信心(1000) --美国抵押贷款市场指数(1200) --美国10月建筑许可年率(1330) --韩国10月生产者物价指数(PPI)(2100) --新西兰第三季生产者物价指数(PPI)投入物价(2145) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间) --日本央行货币政策会议(至11月19日) --欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划 --欧洲央行执委会成员莫尔许在有关欧央行新证券清算系统的会议上发表主旨演讲(0800) --德国央行委员Carl-Ludwig Thiele发表讲话(0830)，参加关于银行业成功经济模式的小组讨论(1030) --美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联储总裁杜德利、亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“美联储展望”讨论会(1300) --美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在休斯顿大学主办的活动上发表讲话，主题为“讨论经济形势和美联储政策”(1700) --欧洲央行执委劳滕施莱格在国际金融协会(IIF)关于欧洲银行业联盟的讨论会上发言(1830) --美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议记录(1900) --瑞典央行副总裁Martin Floden参加SvD金融论坛，谈论经济形势 以下为11月17日下午5:00至18日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --德荷足球赛取消，因受到炸弹袭击威胁 德国与荷兰的足球赛在开赛前两个小时被取消，因比赛场地受到炸弹袭击威胁。这场比赛原定于周二在汉诺威进行，德国总理梅克尔也将到现场观看比赛。汉诺威警察总监称，“我们收到了明确的信息，有人策划一起炸弹袭击。”下萨克森州内政部长表示，没有人被逮捕，也没有发现爆炸物。 德国的这个消息进一步加深了市场忧虑，美国股市回吐日内涨幅。 --美国10月CPI止跌回升，增强下月升息预期 美国10月消费者物价上升，结束两个月的下降趋势，因医疗保健和其他服务成本上升。这一通胀上升迹象进一步支持外界观点，即美联储下月将升息。当天公布的其他数据显示，制造业产出在连续两个月下降后，10月稳步上升，也点亮了经济前景。 劳工部周二称，上月消费者物价指数(CPI)增长0.2%，逆转9月下降0.2%的跌势。10月CPI较上年同期亦上升0.2%，9月为持平。美联储发布的报告显示，制造业生产增长了0.4%，耐用品和非耐用品的产量均实现增长。 周三公布的美国主要经济数据包括： 表格：美国10月CPI较上年同期上涨0.2%，预估为上涨0.1% 表格：美国10月工业生产较前月下降0.2%，与9月降幅一致 美国数据：11月NAHB房屋市场指数下降至62，10月为65 表格：美国9月整体资本净流出1,751亿美元 --消息人士称，中国考虑合并银监会、保监会和证监会 消息人士对路透表示，中国正在考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为一个统一的超级监督管理委员会。今年夏季中国股市崩跌的部分原因就有监管机构间的协调不力。其中一家监管机构的一名高级官员对路透表示，正是因为各机构在政策回应方面缺乏协调，促使高层领导就合并三家主要金融监管机构一事展开内部讨论，这也是改革中国市场的大目标中的一部分。另有两名消息人士也证实存在上述讨论。 --沃尔玛和家得宝业绩超预期 全球最大的零售商沃尔玛周二公布季度获利超过预期，同店销售连续第五个月增加，推动该公司股价劲扬逾4%。截至10月31日的第三季，这家公司净利降至33.04亿美元，或每股1.03美元，不及上年同期的37.11亿美元和1.15美元，但优于汤森路透I/B/E/S调查中分析师平均预期的每股盈余(EPS)为0.98美元。但沃尔玛表示，预计当前季度营业一年以上的店面销售增长将进一步放缓，业务也将继续面临竞争。 按营收计全球最大家居修缮用品零售商家得宝(Home Depot)公布，季度净营收增长6.4%，因专业承包商和建筑商需求强劲。在截至11月1日的第三季，该公司净利增至17.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.35美元，上年同期分别为15.4亿美元和1.15美元。 --德国11月ZEW信心指数上升，受欧元疲弱及美国经济稳固提振 德国智库ZEW周二公布的调查结果显示，11月德国分析师和投资者信心上升，扭转了此前连续七个月下降的态势，尽管上周五巴黎发生恐怖袭击事件。ZEW公布，德国11月ZEW经济景气指数由10月的1.9升至10.4，高于路透在巴黎遭遇恐怖袭击前进行的调查得出的预估值6.0。德国11月ZEW经济现况指数从10月的55.2降至54.4，市场预期为55.0。 --英国10月CPI按年下滑0.1%，通胀率连续两个月负值 根据周二公布的官方数据，英国10月消费者物价较上年同期小跌，为连续第二个月按年下滑，因此英国央行并无很快升息的压力。英国国家统计局(ONS)公布，10月通胀率持稳于负0.1%，符合路透调查分析师的预测。这是英国消费者物价首次连续两个月按年下滑。英国10月零售物价指数(RPI)较上年同期上升0.7%，创2009年11月以来最低同比升幅，9月为上升0.8%。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周二基本持平，回吐日内涨幅。沃尔玛和家得宝公布强劲业绩后，美股三大股指均上涨，但之后迅速回吐涨幅，有消息称原定在德国汉诺威举行的德国和荷兰足球友谊赛开赛前不到两小时被取消，因警方接到炸弹袭击威胁。道琼工业指数收涨6.49点，或0.04%，至17,489.50点；标准普尔500指数小跌2.75点，或0.13%，至2,050.44点；Nasdaq指数涨1.40点，或0.03%，至4,986.02点。 --欧洲股市急升，受助于德国互联网服务公司United Internet、世界第二大人力资源公司荷兰的Randstad发布令人鼓舞的业绩更新。FTSEurofirst 300指数涨2.6%，连续第二日上涨。英国富时100指数上涨1.99%，收报6,268.76点。德国DAX指数升2.41%，报10,971.04点。法国CAC指数上涨2.77%，报4,937.31点。 汇市: --美元攀升至七个月峰值，因美国通胀率攀升巩固了美联储将在下月升息的预期。美元指数升至七个月高位99.745，尾盘上扬0.2%，报99.633。美元兑瑞郎上扬0.5%，至1.0143瑞郎。美元兑欧元升0.4%，报1.0643美元。美元兑日圆攀升0.2%，报123.41日圆。 债市: --美国长债价格上涨，因担心继上周五的巴黎事件后会有更多的恐袭行动，这激发了对低风险公债的避险需求。在尾盘交易中，指标10年期公债价格涨3/32，收益率为2.261%，较周一下降1个基点。30年期公债价格涨15/32，收益率为3.048%，日内下跌2个基点。两年期公债收益率持平于0.851%。 --希腊公债收益率(殖利率)触及逾一年最低，希腊股市上涨，此前资金困乏的希腊于周二早间与国际金主就金融改革达成协议，扫清了新救助资金发放的一大障碍。希腊10年债收益率跌至7.07%，创2014年10月以来最低，是7月水准的约三分之一。希腊两年期公债收益率跌50个基点至6.10%。德国10年期公债收益率持平于0.53%，盘中触及两周最低0.52%。 油市: --油价下跌逾2%，在昨日反弹后重拾跌势，因巴黎恐袭引发的地缘政治忧虑周一带动油价短暂反弹后，供应过剩担忧打压市场再度走低。布兰特原油期货收跌0.99美元，报每桶43.57美元，日低为43.50美元，距离8月触及的六年半低位42.23美元不到2美元。美国原油期货收跌1.07美元，报每桶40.67美元，日低为40.58美元。 金属市场: --金价下跌超过1%，逼近六年最低水平，因预期美国将在12月升息，以及股市受上周五巴黎恐袭拖累下跌后反弹。其他贵金属跟随金价走低，现货银连跌第14日，至两个半月低位，现货铂金触及七年低位。2019GMT，现货金跌1%，报每盎司1,071.96美元，盘中触及2010年2月以来最低1,065.18美元。美国12月期金收跌1.4%，报每盎司1,068.60美元。 --期铜触及逾六年最低，因担心最大铜消费国中国的需求增长，且美元走强燃点负面人气。伦敦金属交易所期铜在早盘触及2009年5月来最低4,590美元，在下午交易中一度反弹，因美元缩减部份涨幅，且基金对铜空头头寸获利了结。期铜周二收跌0.1%，报4,684美元。三个月期铝盘中跌至每吨1,457美元，为2009年6月来最低，收高0.5%，报1,474美元。(完)