《路透早报》--11月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)： --日本10月贸易收支(18日2350) --瑞士10月贸易收支(0700) --欧元区9月经常帐和净投资(0900) --英国10月零售销售(0930) --英国11月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1100) --美国一周初请失业金人数(1330) --美国11月费城联邦储备银行制造业指数(1330) --加拿大9月趸售(批发)贸易(1330) --美国10月领先指标(1500) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间) --日本央行宣布利率决定(0200) --德国央行总裁魏德曼、欧洲央行首席经济学家普雷特以及执委科尔分别发表讲话(0830) --英国央行副总裁布罗德班特在路透新闻人物(Reuters Newsmaker)活动上发表演讲(0900) --德国央行副总裁Claudia Buch就“宏观数据与以证据为基础的政策”发表讲话(1000) --瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)发表主题为“从央行角度看楼市及家庭债务”的演讲(1205) --欧洲央行公布10月政策会议的会议记录(1230) --纽约联邦储备银行公布2015年第三季家庭负债和信贷报告(1600) --美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在DeKalb商会主办的“2016年经济前景与金融影响”活动中致辞(1730) --美联储副主席费舍尔在旧金山联邦储备银行主办的亚洲经济政策会议上发表讲话，主题为“转型中的新兴亚洲”(2145) 以下为11月18日下午5:00至19日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美联储官员再次暗示12月升息，预计升息能顺利展开 美国联邦储备委员会官员周三继续暗示12月可能升息，七年来首次将利率从近零水平提升。尽管担忧市场将有剧烈反应，但克利夫兰联储总裁梅斯特以及亚特兰大联储总裁洛克哈特这两名官员满怀信心，认为联储有能力顺利展开升息。投资者做出反应，根据利率期货走势，市场认为下月升息的概率已由周二的64%上升至72%。根据周三公布的10月27-28日政策会议记录，12月升息的看法在此次会议上扎根。会议记录显示，美联储核心团体已准备好升息。 会议记录公布后，美国股市延续涨势，美元指数触及七个月高位。 --美国10月房屋开工触及七个月低位，但无碍美联储升息前景 美国10月房屋开工降至七个月低位，受多户房屋建筑大减拖累，不过建筑许可激增表明，房屋市场基础仍然稳固。尽管商务部周三公布房屋开工活动减少，意味着第四季初住宅投资温和，但并没有改变美联储下月将升息的看法。商务部称，经季节调整后10月房屋开工下滑11%，开工年率为106万户，为3月以来最低。10月数据标志着房屋开工连续第七个月维持在100万户以上，持续时间为2007年以来最长。10月建筑许可增长4.1%，年率为115万户。 --ECB莫尔许称未见巴黎恐袭挫伤经济迹象，勿断言“前景黯淡” 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周三表示，没有迹象显示经济信心已受巴黎袭击事件挫伤，现阶段任何指称“前景黯淡”的谈话都是没有根据的。莫尔许表示，目前研判上周五巴黎袭击事件是否对欧元区经济造成任何影响，还为时尚早。 --英国央行副总裁称，金融市场对何时升息的押注可能存在误导 英国央行副总裁布罗德班特周三表示，金融市场对英国处于纪录低位的利率何时可能调升的押注可能存在误导，而且可能会迅速发生改变。布罗德班特在为路透举办的一次活动准备的讲演稿中警告投资者，不要“过于关注”英国央行的通胀预估，而应去关注推动经济增长的更广泛因素。 --安森美半导体将以24亿美元收购同业仙童半导体 安森美半导体表示将以24亿美元收购仙童半导体，成为快速整合的半导体行业又一并购案例。此项交易合每股报价20美元，较仙童半导体周二收盘价溢价近12%。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周三收涨。美联储10月会议记录公布之后，投资者似乎对升息更加笃定。该会议记录显示，美联储核心成员支持12月升息。会议记录公布后，美股三大指数延续稍早的涨势，且在收盘前买盘力道加大。道琼工业指数收涨247.66点，或1.42%，至17,737.16点；标准普尔500指数升33.14点，或1.62%，至2,083.58点；Nasdaq指数涨89.19点，或1.79%，至5,075.20点。 --欧洲股市下跌，在前个交易日大幅上涨后回落，法国工业气体公司Air Liquide因宣布一项金额巨大的收购下跌。泛欧FTSEurofirst 300指数下跌0.2%，欧元区蓝筹股指数收跌0.6%。英国富时100指数上涨0.16%，收报6,278.97点。德国DAX指数下跌0.1%，报10,959.95点。法国CAC指数下跌0.62%，报4,906.72点。 汇市: --美元兑一篮子货币触及七个月高位，市场交投震荡，此前美联储发布的最新会议记录表明，考虑到全球市场状况和美国经济改善，12月可能升息。美元兑瑞郎升至10个月高位，美联储会议记录发布后，美元兑日圆升至8月以来最高水平。美元指数触及99.853的七个月新高，最新持平于99.65。美元兑日圆小涨，报123.56日圆，在美联储会议记录发表后一度触及123.67日圆的三个月高位。 债市: --美国较长期公债跑赢较短期公债，之前美联储公布的会议记录暗示，一旦开始升息，升息步伐可能缓慢。30年期公债较五年期公债收益率差收窄至1.35个百分点，为一周半最窄水平。30年期公债收益率跌1个基点，报3.033%。五年期公债收益率上扬2.5个基点，报1.679%。指标10年期公债价格回落2/32，收益率报2.268%，上扬近1个基点。[US/NCN] --德国两年期公债收益率从纪录低位反弹，因意外疲弱的标售成绩反映德债需求减弱，之前德债受到欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期支持。两年期德债收益率周三早盘触及负0.385%的纪录低位，过去一个月累积下跌约10个基点。在标售后，该收益率反弹至负0.37%。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.51%，稍早触及0.495%的近三周最低。 油市: --油价跌至近三个月低位，美国原油期货跌至40美元之下后反弹收涨，空头回补扶助市场逆转盘初因担心全球供应过剩而出现的跌势。美国原油期货收涨0.08美元，报每桶40.75美元，日低为39.91美元。自8月27日以来首次跌至40美元之下。布兰特原油期货收高0.57美元，或1.3%，报每桶44.14美元。 金属市场: --黄金价格小幅上涨，此前触及近六年低位，因市场对美联储会议记录作出反应，该会议记录为12月升息给出含糊的信号。1944 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,070.70美元，之前跌至1,064.95美元，为2010年2月来最低。美国12月期金收升0.1美元，报每盎司1,068.70美元。白银盘中跌至每盎司13.99美元的两个半月低位，之后缩减跌幅，下滑0.5%，报14.11美元。 --基本金属触及数年低位，因对最大金属消费国中国需求不断减弱的担忧犹存，投资者静待美联储稍后发布最新会议记录，会议记录可能巩固升息预期。伦敦金属交易所三个月期锌盘中触及六年新低1,510.50美元，收跌2%，报每吨1,517美元。三个月期铜跌向周二触及的六年低位4,590美元，收跌1.6%，报每吨4,611美元。(完) (整理 张荻； 审校 郑茵)