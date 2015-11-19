《路透早报》--11月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)： --台湾10月外销订单年变动率 --台湾第三季经常帐 --德国10月生产者物价指数(PPI)(0700) --英国10月公共部门净借款(0930) --加拿大10月消费者物价指数(CPI)(1330) --加拿大9月零售销售(1330) --欧元区消费者信心指数11月初值(1500) --美国11月堪萨斯城联储制造业指数(1600) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间) --欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛就打击保险行业洗钱行为发表讲话(0800) --欧洲央行总裁德拉吉在2015年欧洲银行业会议上发表讲话；欧洲央行执委普雷特在同一会议上发表讲话(0800) --欧洲央行执委科尔在主持主题为“实现真正的欧洲货币联盟”的欧洲央行会议(0815) --德国央行副总裁Claudia Buch在第三届国际货币基金组织(IMF)统计论坛上发言(1000) --德国央行总裁魏德曼发表主题为“如何解决欧元区的经济挑战？”的演说(1015) --德国财政部长朔伊布勒在欧洲银行业会议上发言(1015) --欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“资本市场联盟”发表讲话(1300) --圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就经济和货币政策发表讲话(1400) --纽约联邦储备银行总裁杜德利与霍夫斯特拉大学学生讨论经济问题(1615) 以下为11月19日下午5:00至20日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --欧洲央行10月会议记录显示，无法实现通胀目标的风险增大 周四公布的欧洲央行10月政策会议记录显示，欧洲央行再度无法实现通胀目标的风险加剧，并称目前的措施可能不够。欧洲央行在10月22日的会议上称，尽管欧洲央行的量化宽松政策正在发挥作用，但没能从外部获得助力，因政府的改革的令人失望，而且欧盟执委会的投资计划缺乏动能。欧洲央行重申了其此前的立场，即做好了采取行动的准备，并将在12月3日的会议上再度审视其政策。 --美国数据向好凸显经济韧性，或给美联储升息信心 美国上周初请失业金人数下降，同时一项衡量美国经济活动的指标反弹，显示就业市场和经济健康，可能给美国联邦储备理事会(美联储)下月升息提供信心。大西洋中部地区工厂活动连续下降两个月后在11月小幅加速，再次显示制造业低迷最糟糕的阶段可能结束。劳工部称，11月14日止当周，初请失业金人数减少5,000人，经季节性调整后至27.1万人。该数据连续37周低于30万关口，为数年来最长持续时间，且距离1970年代初的水准不远。受数据影响，美国股市小幅走低，美国公债价格上涨。美元指数一连四天上扬后回落。 --消息人士称，人民币或将以较低权重纳入IMF货币篮子 了解讨论的知情人士对路透表示，在国际货币基金组织(IMF)考虑调整特别提款权(SDR)货币篮子以更好地反映金融流动状况之际，人民币或将纳入货币篮子，但权重可能低于之前估计。IMF决策者本月稍后料将把人民币纳入SDR篮子。之前中国政府多方努力，希望使人民币能与美元、欧元、英镑和日圆等货币平起平坐。据两名了解IMF相关讨论的人士称，该组织决策者正在考虑调整计算篮子货币权重的方法，从而使出口量的重要性降低、金融流动性的重要性上升。 --中国央行下调隔夜和七天SLF利率，货币宽松延续利率走廊成形 中国央行“随行就市”决定自周五起下调分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。货币宽松进一步延续，而且SLF利率为隔夜和七天回购利率封顶，利率走廊成形。 --美联储副主席称，部分主要央行将在“不久的将来”开始加息 美联储副主席费舍尔周四称，部分主要央行将在不久的将来开始逐步脱离近零利率。虽然没有明说，但他提及的“主要央行”显然包括美联储。他还表示，“我们继续密切关注近期的数据，还没有做出最终的决定，同时我们尽可能避免在行动时让市场和政府感到意外。” 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，联储的10月声明成功使市场提前升息预期，保留了联储在12月行动的“选择权”；首次升息后，联储可能有必要调整正在接近通胀目标的判断标准。 [市场摘要]: 股市: --美股周四收盘略下跌，医疗保健类股走软削弱英特尔等科技类股走高的提振，投资者关注预期中的12月升息。标普医疗保健类股在10个主要板块中表现最差，跌幅1.63%。道琼工业指数微跌4.14点，或0.02%，至17,732.75点；标准普尔500指数小挫2.34点，或0.11%，至2,081.24点；Nasdaq指数微挫1.56点，或0.03%，至5,073.64点。 --欧洲股市触及三个月高位，受助于食品服务和设备管理集团Sodexo在公布强劲的最新财测并宣布回购股票后飙升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数盘初上扬1%，触及8月底以来最高，后回吐涨幅，终盘收高0.4%，报1,502.33点。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数也攀升0.5%。英国富时100指数上涨0.81%，收报6,329.93点。德国DAX指数升1.14%，报11,085.44点。法国CAC指数上涨0.17%，报4,915.10点。 汇市: --美元在连升四日后普跌，因投资者锁定获利。近期因市场广泛预期美联储将在下月升息，美元也顺势上涨。纽约尾盘，美元兑日圆下跌0.7%，报122.82日圆。日本央行维持利率不变的决定，提振日圆走强。美元指数回落0.7%，报98.953。新西兰元和澳元兑美元的升幅居前，均攀升超过1%。 债市: --美国较长期公债表现连续第二个交易日好于短期公债，因一周初请失业金人数减少，其他经济数据强劲，支撑了美联储将在下个月升息的预期。五年期公债收益率和30年期公债收益率之差缩至8月来最窄。30年期公债价格涨22/32，收益率为3.005%，较周三尾盘下跌约4个基点。五年期公债价格涨1/32，收益率为1.671%，下跌0.5个基点。指标10年期公债价格涨6/32，收益率为2.246%，下跌2个基点。 --欧元区公债收益率基本持稳，因美国利率将在短期内攀升的前景未能盖过欧洲央行将在两周后宣布更多刺激举措的预期。德国两年期公债收益率持平在负0.37%。两年期德债/美债收益率差触及2006年底以来最阔水平。10年期德债收益率下跌2个基点，触及三周低位0.48%。今日其他欧元区可比公债收益率为持平至小跌。 油市: --布兰特原油收盘持稳，美国原油下跌，因近月合约即将到期，以及库存大幅增加继续向油市施压。布兰特原油收涨0.04美元，报每桶44.18美元，盘中稍早低见43.70美元。美国原油收跌0.21美元，或每桶40.54美元，稍早跌破每桶40美元的关键支撑位，为周三以来第二次跌穿此价位。 金属市场: --金价上扬1%，从六年低位附近反弹，因美联储暗示进入升息周期后可能会谨慎行事，美元因此受压，促使投资者回补黄金空头头寸。1951 GMT，现货金上扬1%，报每盎司1,081.01美元，之前一度攀升1.5%，至1,086.10美元。美国12月期金收涨0.9%，报每盎司1,077.90美元。 --基本金属价格跌至多年低位，因对减产力度不足以平衡全球市场供需的担忧犹存，主要消费国中国的需求疲弱对全球市场造成影响。伦敦金属交易所三个月期铜盘中跌至2009年5月来最低每吨4,573.50美元，但收盘上涨0.4%，报每吨4,630美元，全天交投震荡。期镍盘中触及每吨8,875美元的七年低位，收跌1.7%，报每吨8,950美元。期锌盘中触及六年最低1,487.50美元，但收涨1%，报每吨1,532美元。(完) (整理 张荻； 审校 郑茵)