《路透早报》--1月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)： --欧元区1月Sentix投资者信心指数(0930) --加拿大12月房屋开工年率(1315) --美国12月就业趋势指数(1500) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间) --韩国候任企划财政部长官柳一镐出席提名确认听证会。 --美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的讲话(1740)。 以下为1月8日下午5:00至1月11日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美国12月非农就业岗位激增，提振经济前景和升息预期 美国劳工部周五发布，上个月非农就业岗位增加了29.2万个，高于预估的20万个，失业率维持在5%的七年半低位，而且10月和11月的就业岗位数据比之前公布的上调了5万个。该报告暗示尽管全球经济不振，但美国经济仍稳健。美国股市受到提振。但平均时薪减少了1美分，令投资人担心通胀难以达到联储目标。 随着投资人将焦点转向薪资增长迟滞的因素，美股由升转跌、美国公债价格上涨，美元也缩减涨幅。 就业数据公布后的路透调查显示，华尔街大型银行预计联储将在3月加息，但之后升息或因中国忧虑而放缓。 --中国2015年通胀低位收官今年料仍温和，货币政策维持边际宽松 中国国家统计局周六公布，去年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，略高于上月的1.5%但符合预期；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比跌5.9%，略低于路透预估中值-5.8%。12月CPI环比涨0.5%，PPI环比降0.6%。全年CPI同比涨幅1.4%，PPI则下降5.2%。 中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。分析人士预计，通胀温和、工业领域通缩状况在2016年仍会延续，但PPI跌幅有望收窄，考虑到人民币贬值预期下资金外流，今年货币政策将维持边际宽松。 --美国旧金山联储总裁称2016年有望升息四次 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周五表示，只要经济继续成长、核心通胀指标趋于稳定、且失业持续减少，美联储今年料将四度升息。威廉姆斯预期今年美国经济将成长2-2.25%，推动失业率从当前的5%水准下滑，并带动核心通胀指标升至约1.5%，更加接近美联储2%目标。他称目前中国股票市场的动荡尚未影响他对美国经济或货币政策前景的的看法，不过他称正密切注意海外经济体及美元走势。 此外，里奇蒙联储备总裁拉克尔亦指出，美联储在未见到美国经济前景面临威胁的明确迹象的情形下，必须小心应对中国金融风暴。 --中国央行称经济金融形势复杂严峻，实施稳健货币政策灵活运用工具组合 中国央行周五表示，当前中国经济金融运行总体平稳，但国际国内经济金融形势依然复杂严峻，2016年要实施稳健的货币政策，营造适宜的货币金融环境，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。央行网站刊登2016年央行工作会议内容称，2016年继续运用抵押补充贷款、中期借贷便利、信贷政策支持再贷款等货币政策工具，支持金融机构扩大国民经济重点领域和薄弱环节的信贷投放，引导降低社会融资成本。在深化重点领域改革方面，继续推进利率市场化改革，进一步完善市场化汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要进一步提升人民币国际化水平，深度参与全球经济金融治理，继续推动金融业双向开放，并深化外汇管理体制改革，完善外汇储备经营管理。 --瑞士央行总裁称，美元兑瑞郎接近平价是好迹象 瑞士央行总裁乔丹在接受瑞士电视台SFR采访时称，美元和瑞郎接近平价水平是好迹象。乔丹称，美联储上个月的升息决定缓解了瑞郎的上行压力，而瑞士利率必须在全球低利率环境下保持低位。瑞士利率现为负值。在被问及只要瑞郎汇价被高估，瑞士央行是否将一直维持负利率时，乔丹称：“只要瑞郎强劲，国外利率极低，我们就需要与其他国家的利率有差距。” [市场摘要]: 股市: --美国股市周五下挫，结束走势震荡的一周，美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，因油价重挫及对全球经济的担忧挥之不去，盖过了美国就业增长强劲的提振效应。 道琼工业指数收跌167.65点，或1.02%，收报16,346.45点；标准普尔500指数收低21.06点，或1.08%，收报1,922.03点；Nasdaq指数收低45.80点，或0.98%，至4,643.63点。道琼工业指数和标普500指数年度头五个交易日表现均为史上最差，本周道指大跌6.2%，标普500指数下挫6%，Nasdaq指数跌7.3%。 --欧洲股市下跌，因对中国的担忧持续，令欧股本周创2011年8月来最大周度跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.49%，报1,340.60点。本周下挫约7%。 英股富时100指数收跌0.7%，报5,912.44点，法股CAC指数收跌1.59%，报4,333.76点。德国DAX指数收跌1.31%，报9,849.34点。 汇市: --美元上涨，因中国采取措施缓解本周市场震荡，且美国12月就业数据强劲，但美元升幅受限，因担心中国的举措是否足以使受到重创的股市回稳。 美元指数上涨0.3%，报98.553，远低于日内高位99.183。欧元兑美元跌0.3%，报1.0895美元，令本周涨幅缩减至0.4%。电子交易系统(EBS)数据显示，美元兑日圆守住0.2%的涨幅，报117.87日圆，当周下跌2.2%，为四个月来最大周度跌幅。 债市: --美国公债收益率下滑，中短期公债收益率触及数周低点，受避险买盘拖累，今日公布的数据显示美国12月就业增长强劲，但薪资增长疲弱。美国10年期公债价格尾盘上涨10/32，收益率报2.116%。30年期公债价格涨13/32，收益率报2.906%。 美国10年期公债收益率尾盘触及逾十周低点2.112%。两年期、五年期公债收益率分别跌至近一个月最低的0.932%和1.560%，七年期公债收益率触及逾两个月低点1.899%。本周，10年期、七年期和三年期公债收益率势将创去年10月初来最大周度跌幅，而五年期公债收益率势将创2013年9月来最大周度跌幅。两年期公债收益率本周跌幅将为2014年10月初来最大。 --短期德国公债收益率持于近一个月低位，显示经过全球市场剧烈震荡的一周后，避险公债的买需仍然强劲。 两年期德国公债收益率仍接近周四触及的一个月低点负0.40%，表明投资者还没有准备急于离开债市。10年期德国公债收益率报0.51%，较去年结束时下降约12个基点。欧元区公债收益率周五普遍跌1-5个基点。 油市: --油价连跌第五日，本周累积跌幅达10%，高盛称，油价需要进一步下跌才能迫使生产商减少供应，以平衡供应过剩和需求疲弱。 布兰特原油结算价跌0.2美元，报每桶33.55美元。盘中触及32.78美元的低位。布兰特原油本周下跌10%，仅次于2015年首周录得的11%的跌幅，当时是历年首周最大交易跌幅。美国原油收跌0.11美分，报每桶33.16美元，盘中稍早跌至32.64美元。 金属市场: --金价从稍早触及的九周高位进一步下跌，因强于预期的美国就业数据推高了美元和股票市场，支撑股市反弹，但金价仍将录得8月以来的最大周涨幅。 金价下跌0.4%，报每盎司1,103.84美元，结束了连续四日的涨势。美国2月期金下跌0.9%，报1,097.90美元。现货银下跌2.6%，报每盎司13.93美元，现货铂金微升，报每盎司875美元。 --期铜下跌，因对未来数周全球最大金属消费国中国经济增长和需求的担忧日益加剧，使期铜仍接近本周触及的近七年低位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.9%，报每吨4,485美元，在周四触及2009年5月来最低的4,430美元。(完) (整理 李爽 审校 张涛)