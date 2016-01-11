《路透早报》--1月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月银行放款(11日2350)

--日本11月经常帐(11日2350)

--英国12月零售业联盟(BRC)同店零售销售(0001)

--日本12月消费者信心指数(0500)

--日本12月服务业景气判断指数(0500)

--英国11月工业生产和制造业产出(0930)

--美国12月NFIB小企业信心指数(1100)

--韩国12月进出口物价(2100)

--韩国12月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--中国国家发改委例行发布会，发布宏观经济运行数据并回应热点问题

--美国达拉斯联储总裁柯普朗在北德克萨斯经济论坛发表讲话(0050)。

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔就“2016年1月经济展望”发表讲话(2015)。

--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在前总裁诺亚的告别座谈会上致欢迎词(0950)。

--诺亚发表题为“超低利率和央行挑战”的讲话(1010)。

--欧洲央行执委普雷特、日本央行总裁黑田东彦及美联储副主席费舍尔参加诺亚告别座谈会的一个小组讨论(1030)。

--欧洲央行管委会成员魏德曼和英国央行总裁卡尼等参加诺亚告别座谈会的一个小组讨论(1415)。

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(1900)。

以下为1月11日下午5:00至1月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国人民银行首席经济学家称将维持人民币兑一篮子货币基本稳定

中国人民银行研究局首席经济学家马骏周一表示，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。而人民币兑美元的双向波动将会加大。

此外，中央财经领导小组办公室副主任韩俊在中国驻纽约总领馆发表讲话称，预计人民币兑美元继续大幅贬值是“荒谬的、也是不可能的”。韩俊称，大家应对人民币有信心。他还称中国经济成长下行压力巨大，目前尚未触底。

--中国国务院将在监管金融市场方面发挥更大作用--消息

国务院料将在监管金融市场方面发挥更大的作用，因现有监管机构的失策令全球担心，在中国经济增长处于25年来最低水平之际，中国政府可能失去对经济政策的掌控。据接近中国领导层的消息人士说，国务院已设立一个由国务院常务副秘书长肖捷带领的工作组，准备将国务院金融管理部门升为厅局级。

--美国亚特兰大联储总裁称，可能没有足够的新数据支持第一季升息

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，可能没有足够的新通胀数据，来支持美国在1月或3月进行第二次升息。随着美国接近充分就业，美联储2%的通胀目标现在是讨论升息速度的关键。洛克哈特表示，他觉得国际问题目前是美国经济前景所面临的主要风险，这些问题包括中国经济放缓和油价继续处于低位等。他并称，他认为最新一轮国际波动不会影响美国复苏，前提是波动不会持续下去。

--药企Shire斥资320亿美元将Baxalta收归旗下

制药商Shire六个月来对同业Baxalta International的追求终见成效，于周一达成协议，将以320亿美元股票加现金收购后者，由此一跃成为罕见病药物领域的领军企业。但Shire股价下挫逾8%，因投资者担心对Baxalta极其重要的血友病药物专营业务可能面临来自罗氏的竞争威胁，同时收购报价和成本节约预期也让投资者不放心。该交易标志着2016年医疗保健领域的并购活动以强势开局。

--中国化工牵头财团斥资10亿美元购并德企克劳斯玛菲集团

中国化工集团公司等中国投资团队同意斥资9.25亿欧元(10.1亿美元)购并德国塑料加工机械制造商--克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)，为中国投资者迄今对德国企业最大一宗投资案。

--美国铝业宣布第四季净亏损，因关闭产能带来相关开支

美国铝业宣布，第四财季亏损5亿美元，合每股亏损0.39美元；剔除关闭产能开支和所得税支出的影响，当季实现利润6,500万美元，合每股收益0.04美元，高于分析师预计的0.02美元。美国铝业预计，2016年全球铝需求将较2015年增长6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周一尾盘反转小幅收高，盘中走势反复，但生物科技类股和能源股的下挫重压了市场。

道琼工业指数收涨52.12点，或0.32%，收报16,398.57点；标准普尔500指数收高1.64点，或0.09%，收报1,923.67点；Nasdaq指数收低5.64点，或0.12%，至4,637.99点。

--欧洲股市下跌，全天交易震荡，制药商Shire在宣布收购Baxalta后大跌，商品股跟随油价和金属价格走势下跌。Shire急跌8.2%，投资者对收购Baxalta的报价感到紧张。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.4%，报1,335.11点。英股富时100指数收跌0.69%，报5,871.83点，法股CAC指数收跌0.49，报4,312.74点。德国DAX指数收跌0.25%，报9,825.07点。

汇市:

--低收益货币欧元兑美元连续第二个交易日下滑，而日圆则在六个交易日内首次下跌，因全球股市回稳促使投资人寻求能提供更高回报的货币。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.5%，报1.0873美元，欧元兑日圆下滑0.4%，报127.73日圆。美元也得益于风险意愿改善，兑日圆尾盘升0.2%，报117.47日圆。在岸人民币兑美元上涨0.35%，至6.5701元人民币，离岸人民币上涨1.2%至6.6030元。

债市:

--美国较长期公债收益率小涨，盘中走势震荡，因油价下挫及对全球经济成长的担忧在盘中多数时间拖累股市下滑，投资人对两年期至五年期公债的兴致增加。

两年期公债价格尾盘升2/32，收益率报0.927%，上周五尾盘报0.948%。指标10年期公债跌10/32，收益率由上周五的2.131%升至2.163%。30年期公债跌25/32，收益率由上周五2.921%升至2.961%。

--西班牙公债收益率上升，此前加泰罗尼亚议会新的分离主义领导人宣誓就职，使独立运动再度上路。欧元区债市普遍遭抛售，西班牙公债跌势最重。

西班牙10年期公债收益率上升9个基点至1.81%。德国10年期公债收益率升3个基点至0.54%。意大利10年期公债收益率涨6个基点至1.59%。

油市:

--新年油价大跌势头在加快，油价重挫6%至12年新低，因中国股市进一步下挫，令油价可能低见20美元。周一油价创9月来最大单日跌幅，并引发市场一波恐慌性交易。

布兰特原油期货大跌2美元，结算价报每桶31.55美元，为2004年4月来最低。美国原油期货跌1.75美元，结算价报每桶31.41美元，为2003年12月来最低。

金属市场:

--金价下跌，因美元兑欧元走高。但金价仍守于约九周高位，因股市表现继续支撑投资者对避险资产的兴趣。

2003 GMT，现货金收跌0.7%，报每盎司1,095.76美元，美国2月期金收跌0.2%，报1,096.20美元。现货钯金跌至2010年8月以来最低的每盎司477.22美元，现货铂金下跌4.2%，报每盎司838.71美元。现货银下挫0.5%，报每盎司13.86美元。

--期铜跌至六年半最低，因中国股市大跌加剧了全球最大金属消费国中国经济增长和需求前景低迷的预期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.2%，报每吨4,387美元，稍早触及2009年5月来最低的4,381美元。三个月期铝下跌2.1%，报每吨1,461美元。(完)