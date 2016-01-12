《路透早报》--1月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国海关公布2015年全年及12月进出口贸易数据(约0200)

--韩国11月L货供额(0300)

--法国12月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--欧元区11月工业生产(1000)

--美国一周抵押贷款市场指数、再融资指数(1200)

--美国、加拿大1月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1600)

--美国12月联邦预算(1900)

--新西兰12月电子卡零售销售(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--香港行政长官发表2016年施政报告

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(1100)。

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就美国经济前景发表讲话(1245)。

--瑞士央行副总裁祖布鲁克就“瑞士企业的竞争力--瑞士央行的贡献”发表讲话(1300)。

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1800)。

--美联储发布经济褐皮书(1900)。

--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛，财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。

以下为1月12日下午5:00至1月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF总裁称美联储升息应逐步推进，否则可能打击新兴市场

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，美联储未来升息应该逐步进行，否则可能会打击业已脆弱的新兴经济体。拉加德表示，美国收紧货币政策应该有明确的通胀证据支持。拉加德称，在欧元区和日本放松政策的情况下美国加息可能会推高美元，令新兴市场借入美元债务的诸多企业日子更加艰难。

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔称中国不会影响美国经济基本面

里奇蒙联储总裁拉克尔表示，中国与美国之间的经济关联度并没有近期美国股市波动暗示得那么高。拉克尔重申他倾向于今年升息四次。拉克尔今年对利率政策没有投票权。

--消息人士称日本与中国讨论重启双边货币互换

熟知内情的消息人士对路透表示，日本央行与中国人行正就万一发生金融危机时，重启双边货币互换的安排进行磋商。目前尚不清楚协商的要求由哪一方提出，但外界认为货币互换的目的为万一发生金融危机时，可为在中国运营的日本银行业者及需要日圆的中国企业提供一道保护网。

--日本央行总裁黑田东彦称，通胀趋势正在稳定改善

日本央行总裁黑田东彦表示，日本的通胀趋势正在改善，但日本央行迈向通胀率目标2%之路只走了一半；通胀改善趋势得到非常有利的就业状况的支持，基本薪资已恢复上涨。黑田东彦并表示，他相信日本及欧元区的货币政策将在不久的未来取得成功。

--第二批境外央行类机构完成备案，正式进入中国银行间外汇市场

中国人民银行周二称，第二批境外央行类机构完成备案，正式进入中国银行间外汇市场，有利于稳步推动中国外汇市场对外开放。这些机构包括印度储备银行、韩国银行、新加坡金管局、印度尼西亚银行、国际清算银行、国际金融公司。截至目前，共有13家境外央行类机构完成备案，正式进入中国银行间外汇市场。

--英国11月工业生产创2013年初来最大降幅，暖冬导致燃料需求下滑

英国11月工业生产较前月下滑0.7%，创下2013年1月以来最大降幅，逊于路透调查此前预估的持平。冬季天气比往常暖和，限制了取暖燃气的需求。11月制造业生产也不振，较前月下滑0.4%，为连续第二个月萎缩。受此数据影响，英镑兑美元日内下跌1%，至1.4378美元，为2010年6月以来最低水平。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标准普尔500指数周二连升第二个交易日，受能源股和生物科技股尾盘反弹提振，且苹果等科技股也走强，起到提振作用。

道琼工业指数收涨117.65点，或0.72%，收报16,516.22点；标准普尔500指数收高15.01点，或0.78%，收报1,938.68点；Nasdaq指数上扬47.93点，或1.03%，至4,685.92点。

-- 欧洲股市上涨，受助于零售商及其他行业企业的消息强劲带动，但终场因油价大幅下挫而脱离稍早高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1%，报1,349.16点，结束四日连跌，但低于日高1,362.16点。英股富时100指数收高0.98%，报5,929.24点，法股CAC指数大涨1.53%，报4,378.75点。德国DAX指数劲扬1.63%，报9,985.43点。

汇市:

--美元连升第三个交易日，因美股上涨，且金融市场回稳，带动了投资人对较高收益货币的兴致。套利交易融资货币欧元和日圆今日下滑，在今年首周市场混乱之时曾大涨。

纽约尾盘，美元指数升0.3%，报98.996。欧元兑美元跌0.1%，报1.0851美元，美元兑日圆变动不大，报117.68日圆。英镑兑美元跌0.8%，报1.4439美元，稍早触及五年半低点，因英国11月工业生产录得2013年初来最大降幅。离岸人民币变动不大，稍早曾向在岸人民币汇价靠拢。

债市:

--美国公债价格上涨，指标公债收益率触及两个半月低位，因油价暴跌带来了对美国公债的强劲需求。油价盘中短暂跌穿每桶30美元，为12年来首次。

指标10年期公债价格最新上涨15/32，收益率报2.106%，午后曾跌至2.080%，为10月底以来的最低水平。30年期公债价格最新上涨1-14/32，收益率报2.885%，盘中跌至10月底以来低点2.865%。

--西班牙公债收益率触及2016年迄今高位，投资人先前已消化了全国大选无政党赢得过半席次及加泰隆尼亚独立运动再起的相关风险，目前又为本周西班牙大量发债预作准备。

西班牙10年期公债收益率涨4.5个基点至1.85%，创12月28日来最高。德国10年期公债收益率持稳于0.53%，回吐了稍早的涨幅。

油市:

--油价一度跌破每桶30美元，今年以来跌幅接近20%，因市场对中国需求不稳以及产油国没有限产措施的担忧加深。

美国原油跌0.97美元，结算价报每桶30.44美元，跌幅3.1%，盘中触及低位29.93美元，为2003年12月以来首见。布兰特原油跌0.69美元，结算价报30.86美元，盘中低见30.34.

金属市场:

--金价连跌第三个交易日，因欧洲和美国股市反弹，打压黄金的避险魅力，且美元兑一篮子货币走强。

1939 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,090.30美元，美国2月期金收跌1%，报1,085.20美元。现货钯金一度重挫6.3%，至五年半最低的449.55美元，之后缩减跌幅，报473.40美元。现货铂金下跌1.2%，报每盎司832.95美元。

--期镍挫至逾12年最低水平，受累于库存高企的忧虑。而铜价受对中国经济的持续担忧拖累跌至六年半新低。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍盘中急跌至8,120美元，为2003年5月以来最低，后缩减跌幅，收报8,220美元，下跌0.6%。期铜收跌0.7%，报每吨4,355美元，为2009年5月来的最低。三个月期铝下跌0.8%，报每吨1,450美元，为去年12月1日以来最低水平。(完)