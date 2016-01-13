《路透早报》--1月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本12月企业物价(13日2350)

--日本11月机械订单(13日2350)

--澳洲12月就业数据(0030)

--香港公布12月底止外汇基金境外资产

--德国12月趸售(批发)物价指数(0700)

--德国2015年全年国内生产总值(GDP)(0900)

--意大利11月工业生产(0900)

--意大利、法国、德国、英国1月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1100)

--加拿大11月新屋价格指数(1330)

--美国12月进出口物价(1330)

--美国一周请领失业金数据(1330)

--新西兰12月食品价格指数(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--韩国央行利率决议。

--英国央行宣布利率决定并公布会议记录(1200)。

--欧洲央行公布12月政策会议记录(1230)。

--欧元集团会议。

--欧盟执委会副主席卡泰宁就经济和货币联盟发表讲话(1300)。

--Operation Hope全球论坛年度大会召开，亚特兰大联储总裁洛克哈特致欢迎辞(1340)，美国财长杰克卢发表讲话(2130)。

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1415)。

美国计划公布财报的主要企业：百思买、摩根大通、英特尔

以下为1月13日下午5:00至1月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国经济受到美元走强和油价下跌的阻碍--褐皮书

美联储周三发布的褐皮书指出，从去年11月底到今年1月初，美国经济持续给出好坏不一的信号，就业市场和消费支出改善，而美元走强和油价下挫则拖累经济。褐皮书称，在12个联储地区中有九个经济活动扩张。半数地区称，未来经济增长前景保持大致乐观。

--美联储官员称中国或将拖慢美联储升息步伐

中国和全球大宗商品市场等不利因素可能会再次打乱美联储的计划。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，中国股市暴跌、油价疲软以及其他因素，“加剧了有关全球增长已大幅放缓的忧虑”。他还说，第二次升息将面临严峻考验。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯也表达了类似的忧虑。埃文斯称，他还担心通胀预期不像一年前那样稳固，并称美联储可能要到今年年中才会对通胀前景有一个比较好的认识。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，可能至少在4月前不会有足够的新数据，来支持美国实施第二次升息。达拉斯联邦储备银行新任总裁柯普朗同日表示，今年升息四次“并非确凿无疑”。

--黄奇帆成为新一任国务院秘书长的最热门人选

中国国务院召开党组会议指出，将盘活用好财政资金，提高公共资金使用效率，对财政专项资金实行清单管理，对沉淀闲置资金一律收回调整使用。

此外，据消息人士透露，重庆市市长黄奇帆成为新一任国务院秘书长的最热门人选，将辅佐总理李克强应对经济放缓和金融市场震荡。

--欧盟开始讨论中国贸易地位问题；美国持中性立场

针对中国要求降低贸易壁垒的要求，欧盟执委会将咨询各个行业以及贸易伙伴的意见，周三开启的这场政治色彩较强的辩论将塑造欧盟与中国之间的未来关系。执委会首次讨论是否从12月开始赋予中国“市场经济地位”的议题。中国表示这是其加入世贸组织(WTO)15年后应有的权利。中国若获得“市场经济地位”，欧洲将更难以对低价销售的中国商品征收反倾销税。

美国贸易代表弗罗曼称，华府正在与欧盟就此问题进行磋商，但中国的欧洲贸易低位是否发生变化，最终由欧盟决定。

--德国第四季经济或将成长，未受全球经济负面冲击

德国经济部发布月报指出，即使工业活动降温，但就业及实质所得增加，因此德国2015年第四季经济可望呈现扩张。该部同时指出，去年有110万难民入境德国，提振民间消费，再加上健康的就业市场、低利率及薪资上扬，均有助于抵销全球经济带来的负面影响。德国BDI工业联盟预期，德国今年经济增长率将接近2%，亦对不确定性和各种地缘政治风险发出警告。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。

道琼工业指数收挫364.81点，或2.21%，收报16,151.41点；标准普尔500指数大跌48.40点，或2.5%，收报1,890.28点；Nasdaq指数重挫159.85点，或3.41%，至4,526.07点。

--欧洲股市上涨，但收盘脱离了盘中高位，因出现一些获利回吐，以及美国原油库存增加加剧了对供应过剩状况恶化的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.42%，报1,354.8点。英股富时100指数收高0.54%，报5,960.97点，法股CAC指数涨0.3%，报4,391.94点。德国DAX指数跌0.25%，报9,960.96点。

汇市:

--欧元兑美元重拾升势，因风险意愿在午后布兰特原油价格大幅下挫后再次减弱，美股被大幅推低。日圆兑美元也缩小跌幅，兑澳元和加元等商品货币上涨。美元兑商品货币也上涨。

纽约尾盘，欧元兑美元涨0.2%，报1.0873美元，在连续两日下跌后反弹。美元兑日圆最新报117.69日圆，全日持平。澳元下跌0.2%，报0.6965美元，新西兰元下跌0.1%，报0.6528美元。

债市:

--美国公债市场上涨，指标公债收益率触及逾两个月最低水准，因股市和油价下跌使投资者惴惴不安，重燃对避险公债的需求。

纽约尾盘，指标10年期公债升9/32，收益率跌3个基点，报2.066%，该收益率盘中触及10月28日来最低的2.042%。两年期公债收益率跌2个基点，报0.903%，盘中触及一个月最低。30年期公债收益率跌3个基点，报2.844%，盘中跌至10月初来最低的2.817%。

--欧元区公债收益率下跌，因投资者目光开始离开本周的大量发债，再度聚焦在欧元区进一步放宽货币政策的前景。

多数欧元区公债收益率跌2-4个基点，10年期德债收益率跌2个基点，报0.51%。西班牙10年期公债收益率跌4.5个基点，至1.79%。

油市:

--布兰特原油收跌2%，盘中跌破每桶30美元价位，为2004年4月以来首次，因美国原油库存增加加重了市场对需求的担忧。

布兰特盘中跌至每桶29.96美元的12年新低，结算价报每桶30.31美元，下跌0.55美元，或1.8%。美国原油结算价报每桶30.48美元，上涨0.04美元，或0.1%，盘中低见30.10美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元和美股大跌，且一位美联储官员对通胀预期可能正在下降表示担忧。

2040 GMT，现货金升0.6%，报每盎司1,093.25美元，美国2月期金收升0.2%，报1,087.10美元。现货钯金最多涨5.8%，至498美元.现货铂金上涨1.7%，报每盎司846.24美元.

--伦敦期铜从上日触及的六年半低位反弹，因好于预期的中国贸易数据扶助缓解对中国金属需求的担忧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.8%，至每吨4,390美元，结束连跌五日的势态。期铝上涨0.9%，至每吨1,463美元。期锌攀升1.8%，报1,494美元。期锡没有跟随基本金属涨势，下滑0.7%，收报13,350美元。(完)