《路透早报》--1月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾央行公布12月人民币存款数据

--韩国12月贸易收支修正值

--澳洲11月房屋融资(0030)

--中国12月M2及新增人民币贷款等数据(0200)

--澳洲、韩国、日本1月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(0200)

--英国11月建筑业产出(0930)

--欧元区11月未经季节调整贸易收支(1000)

--美国1月纽约联储制造业指数(1330)

--美国12月生产者物价指数(PPI)(1330)

--美国12月零售销售(1330)

--美国12月工业生产(1415)

--美国1月密西根大学消费者信心指数初值(1455)

--美国11月企业库存(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--达拉斯联邦储备银行举办Dallas Assembly午餐会，总裁柯普朗参加答问环节(1800)

--加拿大财长摩尔诺在自由党政府首份联邦预算出炉前参与一项讨论(2100)。

--欧盟财长会议。

美国计划公布财报的主要企业：花旗、贝莱德、富国银行

以下为1月14日下午5:00至1月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员称，通胀预期下降可能意味着重新考虑升息前景

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，全球石油市场持续下挫已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑，可能削弱进一步升息的理由。布拉德称，迄今为止他一直愿意将通胀预期下滑看做可能是暂时现象。但现在他担心油价下挫或已使通胀预期解除锚定，这将会加大通胀率升向2%目标的难度，有可能迫使联储官员重新考虑原本设想的今年四次加息。

--独家：欧洲央行仍对进一步行动保持谨慎，尽管前景未卜

路透与五名欧洲央行(ECB)官员的交谈表明，即便通胀预期下降，且部分投资者指望央行进一步宽松政策，但许多央行官员对近期是否有必要进一步采取政策行动持怀疑看法。下周的ECB利率会议预计不会有什么事情发生，重大考验在3月10日时央行将公布2018年经济增长和通胀率的初步预测。一些对路透表示看法的央行官员说，即便预测下滑，欧洲央行应该不会立即采取行动。

此外，欧洲央行公布会议记录显示，欧元区通胀可能无法达到该行已然下调的预估，但该行在12月的会议中有必要保留一些空间，以防之后进一步宽松政策的不时之需。

--英国央行维持利率不变，预计油价暴跌将略微压抑通胀

英国央行连续第六个月决议维持利率在0.5%低位不变。决策官员预计，近期油价大跌将略微压抑英国未来几个月的通胀率，但是否会有长期影响仍不得而知。该行指出，经济成长率看来将略低于先前预估。然而，该行亦指出，油价下跌可能会提振英国及其他经济体的经济成长。货币政策委员会外部委员麦卡弗蒂投票支持加息至0.75%。

--美国一周初请失业金人数上升，12月进口物价大幅走软

美国上周初请失业金人数意外上升，但仍符合劳动力市场的健康水平。12月进口物价连续第六个月下挫，受油价下滑以及强势美元所拖累。数据暗示消费者物价疲软可能令今年的通胀率继续低于美联储设定的2%目标。数据几乎没有影响美国金融市场。

* 美国一周初请失业金人数升至28.4万人，预估为27.5万人

* 美国12月进口物价较前月下降1.2%，出口物价下降1.1%

--德国2015年经济成长1.7%，创四年最快增速

德国联邦统计局公布的初值数据显示，2015年该国经济增幅为1.7%，稍好于前一年度，并且是四年来的最快增速。民间消费创下2000年以来最快增速。家庭开支的增长受益于大幅加薪、低通胀和创纪录高位的就业状况。德国预计2016年GDP增长1.8%。

--企业业绩：

* 摩根大通第四季获利胜预期，对未来抱有信心。股价一度上涨3.5%，终场收高1.5%。[nL3S14Y65P]

* 英特尔第四季获利优于预期，但数据中心业务增长缓慢。股价盘后交易中大跌5.3%，此前在常规交易中收高2.6%。

[市场摘要]:

股市:

--最近遭受重挫的能源股大涨，引领美国股市周四收高；摩根大通公布的业绩胜过预期，金融类股上扬。标准普尔500指数录得12月以来最大单日百分比涨幅，且回升至1,900点上方。

道琼工业指数收涨227.64点，或1.41%，收报16,379.05点；标准普尔500指数攀升31.56点，或1.67%，收报1,921.84点；Nasdaq指数收涨88.94点，或1.97%，至4,615.00点。

--欧洲股市跌至13个月低点，雷诺暴跌，拖累汽车股领跌。反诈欺调查人员搜查了雷诺的三个地点，了解其汽车尾气排放技术。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.5%，报1,334.36点，盘中挫至2014年12月来最低。法国汽车生产商雷诺急挫10.3%，为该指数跌幅最大成份股，盘中一度崩跌逾20%。

英股富时100指数收低0.72%，报5,918.23点，法股CAC指数下挫1.8%，报4,312.89点。德国DAX指数大跌1.67%，报9,794.20点。

汇市:

--美元上涨，受美股攀升和油价反弹支撑。股市与油市暗示美联储在推进今年多次加息的计划上可能并不会受到那么多束缚。

纽约尾盘，美元指数上涨0.2%，报99.086。欧元兑美元下跌0.1%，报1.0860美元，美元兑日圆涨0.3%，报118.06日圆。

债市:

--美国公债收益率上涨，因能源股带动美股反弹，削弱了投资者对公债的买需。

指标10年期公债价格尾盘下跌8/32，收益率报2.0904%，高于周三尾盘的2.066%。30年期公债价格跌28/32，收益率从周三的2.847%升至2.890%。

--德国公债收益率跌至欧洲央行12月会议以来的最低水平，之前油价跌穿每桶30美元价位，使欧元区长期通胀预期停留在三个半月低点。

德国10年期公债收益率跌至0.471%，为12月3日欧洲央行放宽货币政策以来的最低水平。

油市:

--油价反弹，结束八日连跌，因投资人回补空头，但市场结算价离12年低点不远。投资人担心伊朗原油可能较预期更早进入本已供应过剩的全球市场，拖累油价稍早跌至12年低点。

布兰特原油结算价报每桶31.03美元，上扬0.72美元，或2.4%。日低为29.73美元，为2004年2月来最低。美国原油结算价报每桶31.20美元，上涨0.72元，或2.4%。

金属市场:

--金价大幅下跌至一周半低位，受压于美联储官员关于可能重新考虑进一步升息前景的评论，引发了技术性卖盘信号，市场无视油价从12年低位反弹。

2010 GMT，现货金下跌1.5%，报每盎司1,076.35美元，为12月17日以来最大单日跌幅，盘中一度下跌2%，至1,071美元的1月4日以来最低水平。美国2月期金收跌1.2%，报1,073.60美元。现货银在其它贵金属中跌幅最大，下跌2%，报每盎司13.83美元，

--伦敦期铜触及六年半新低后反弹，因油价回升，缓和了投资者对全球经济体质的忧虑。

敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至4,329.50美元的2009年5月以来最低，后抹去跌幅，收涨0.6%，报每吨4,415.5美元。期铝上涨1.3%，至每吨1,482.50美元。期锡也试探下行，一度滑至2009年7月以来低点13,095美元，后反弹，收盘持平于13,350美元。