《路透早报》--2月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国1月进出口及贸易收支(0000)

--中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)和官方非制造业PMI(0100)

--韩国1月日经/Markit制造业PMI(0140)

--中国1月财新制造业PMI(0145)

--日本1月日经制造业PMI(0200)

--台湾1月日经Markit制造业PMI(0230)

--瑞士1月制造业PMI(0830)

--意大利1月Markit/ADACI制造业PMI(0845)

--法国1月Markit制造业PMI(0850)

--德国1月Markit/BME制造业PMI(0855)

--欧元区1月Markit制造业PMI终值(0900)

--英国12月消费者信贷和M4货供额、1月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--美国12月实质个人支出和所得、及个人消费支出(PCE)物价指数(1330)

--加拿大1月RBC制造业PMI(1430)

--美国1月Markit制造业PMI(1445)

--美国12月建筑支出、1月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)

--美国12月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1800)

--韩国1月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--新加坡经济发展局(EDB)举行年度总结记者会，将讨论该局2015年表现及2016年的目标和展望(2300)以下为1月29日下午5:00至2月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第四季经济成长放缓，库存投资和出口减少构成拖累

美国第四季成长大幅放缓，因企业加大力度削减积压库存，加之美元走强和全球需求不振拖累出口。美国商务部周五报告称，第四季经济增长环比年率为0.7%。第四季增长步伐与分析师的预期一致，低于第三季2%的增幅。2015年全年的增长率为2.4%，与2014年持平。

GDP数据公布后，美国公债价格小幅走低，美元指数保持涨幅。美股上扬。

--中国政府料将为2016年经济增长设定6.5-7%的目标区间--消息人士

熟知中国高层想法的消息人士表示，预计中国领导人将把今年经济增长目标设定在6.5-7%的区间内，这是首次设定经济增长目标区间，因为决策者对经济增长前景并不确定。据了解会议结果的消息人士透露，这一目标区间在12月中举行的中央经济工作会议闭门会议上获得高层领导人的认可。2015年的增长目标为“约7%”。

--沙特愿意与产油国合作，以支撑油价--al-Arabiya电视台

沙特al-Arabiya电视台周日援引未署名沙特消息来源称，该国希望与其他产油国合作以支撑油市。消息人士称俄罗斯正在研究的减产提议并非沙特提出。俄罗斯周四表示，石油输出国组织(OPEC)提议减产达5%，这可能是逾10年来的首个全球性有关减轻供应过剩和支撑油价的协议。

此外，CNBC援引导琼斯报导，伊朗官员称该国不会参与OPEC当前若实施的减产。受该消息影响，油价一度由升转跌。

周五公布的路透调查结果显示，1月OPEC原油产量升至近期历史的最高，因伊朗被取消制裁后增加了石油销量，沙特和伊拉克也增加了供应。

--达拉斯联储总裁称面对全球风险，美联储政策将保持耐心

美国达拉斯联储总裁柯普朗在路透专访中称，美联储会耐心判断海外经济困难对美国经济会产生的冲击，暗示美联储今年升息速度会放慢。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，很显然联储目前在利率正常化道路上，但海外经济疲弱、美国经济数据良莠不齐及美元上涨令他预计今年升息步幅放缓。不过他相信美国经济能抵御海外风暴的冲击。

--台湾央行引导隔拆利率降至0.20%，分析师称3月降息预期趋强

台湾央行周六将隔夜拆款利率降低至0.20%，低于先前的0.23%。分析师认为3月降息预期更趋强烈。央行一位不愿具名的官员称，今日拆款以0.20%为参考利率，较昨天略低。先前的隔拆利率为0.23%。

--俄罗斯央行宣布维持主要利率不变在11%，并称最近油价下挫已导致通胀风险升高；若通胀风险加剧，央行不排除收紧货币政策。

--韩国12月经季调经常帐盈余升至90.0亿美元，2015年盈余创纪录

韩国央行周一公布的数据显示，12月经季节调整后的经常帐盈余增加至90.0亿美元，11月修正后为盈余72.8亿美元。12月出口较前月增长3.9%至444.4亿美元，进口下降1.9%至334.7亿美元。这使得商品账盈余109.7亿美元。2015年全年经常帐盈余达到创纪录的1,059.6亿美元，2014年修正后为盈余843.7亿美元。

--企业面消息：

* 美国飞机部件和其他电子设备制造商--霍尼韦尔(Honeywell)公布季度获利增加24.9%，受惠于成本下降。

* 万事达卡公布季度获利增加11.1%，因客户消费金额增加。

* 两位了解情况的消息人士对路透表示，欧洲最大的银行--汇丰控股将于2016年在全球范围内冻结招聘和薪资。

* 日本经济新闻周日报导，计划救助夏普的日本半官方基金--产业革新机构(INCJ)打算以后将夏普的太阳能业务与昭和壳牌石油公司的一个部门合并。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五大涨超过2%，此前日本央行意外实施负利率，且微软引领科技股劲升，有助缩减标普500指数在本月的跌幅，但该指数仍录得2009年来最差1月表现。道琼工业指数收涨396.66点，或2.47%，至16,466.30点；标准普尔500指数升46.88点，或2.48%，至1,940.24点；Nasdaq指数攀升107.28点，或2.38%，至4,613.95点。

本周，道指升2.3%，标普指数涨1.7%，Nasdaq指数涨0.5%。1月，道指下跌5.5%；标普指数下挫5%；Nasdaq指数跌7.9%，此为2010年5月以来最大月度跌幅。

--欧洲股市收高，本周亦上涨，此前日本央行以微弱多数投票意外决定实施负利率以提振通胀。美联储可能放缓未来升息步伐的预期也支撑股市。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨2.27%，报1,348.08点。

英股富时100指数收高2.56%，报6,083.79点。法股CAC 40指数升2.19%，报4,417.02点。德国DAX指数涨1.64%，收报9,798.11点。

汇市:

--美元大幅上涨，兑日圆触及六周高位，此前日本央行将一主要利率下调至负值，美国国内生产总值(GDP)数据基本符合经济学家预期。美元指数升1.1%，报99.586，为12月3日以来最高。

美国GDP数据发布后，美元兑欧元、英镑和瑞士法郎涨幅均超1%，帮助美元兑上述货币均录得月线涨幅。美国数据发布后，美元兑日圆大涨2.4%，达到12月18日以来最高，纽约尾盘涨1.9%，报121.05日圆。美元兑日圆1月上涨0.4%。

债市:

--美国公债收益率跌至四个月低点，此前日本央行推出负利率政策，试图进一步刺激该国迟滞的经济，令投资人大感意外。在美国公布数据显示，第四季美国经济成长大幅放缓，但没有完全停滞后，公债价格一度缩减涨幅。指标10年期美国公债价格尾盘升17/32，收益率报1.93%，稍早跌至10月2日来最低1.91%。

--欧元区公债收益率急跌，德国公债收益率录得三年半以来最大月度跌幅，此前日本央行意外实施负利率，导致日债收益率降至纪录低点，这给其他主要债市带来利好。

欧元区公债收益率跌幅在7-9个基点不等。德国10年期公债收益率下降7个基点至0.26%，为2015年4月底以来最低，1月累积跌逾37个基点，为2012年5月以来最大月度跌幅。德国两年期公债收益率改写纪录新低，下跌4个基点，达负0.487%，因日本央行的决定巩固了欧洲央行需要进一步行动的预期。

油市:

--原油价格上涨，较上周触及的12年低点反弹超过25%，且缩减了本月的降幅，因投资人指望主要产油国达成减产协议，抑制历史上最严重的供应过剩局面之一。交投震荡，在华尔街日报援引伊朗石油官员报导称，如果OPEC在短期内减产，伊朗将不会参与后，美国原油和布兰特原油期货均一度由升转跌。

周五到期的3月布兰特原油期货升0.85美元或2.5%，收报34.74美元。美国原油期货结算价升0.40美元或1.2%，报33.62美元，盘中高见34.40美元。本周布兰特原油期货升7.9%，美国原油升4.4%，1月跌幅分别缩小至6.8%和9.3%。

金属市场:

--金价小幅上涨，此前美国数据显示第四季经济成长大幅放缓。金价1月劲涨逾5%，可望录得一年来最大月度涨幅，得益于全球经济风险重创较高风险资产。1951GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,116.46美元。美国2月期金收高0.1%，报每盎司1,116.40美元。

现货银涨0.4%，至每盎司14.28美元。现货铂金升0.5%，报864.91美元。现货钯金劲升1.1%，至495.19美元。

--期铜上涨，因交易商和基金预计供应收紧，逆转了对价格下跌的押注，不过对中国需求的不确定性预计在春节假期前限制升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报4,561美元，连升第二周，但今年迄今仍跌了3%。(完)