《路透早报》--2月2日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --瑞士12月零售销售(0815) --香港12月零售销售(0830) --德国1月失业人数及失业率(0855) --意大利12月失业率(0900) --英国1月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0930) --欧元区12月生产者物价指数(PPI)、1月失业率(1000) --美国供应管理协会(ISM)1月纽约企业活动指数(1445) --美国1月汽车销售年率(1830) --韩国1月外汇储备(2100) --新西兰第四季HLFS失业率(2145) --澳洲1月AIG服务业指数(2230) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间) --印度央行举行货币政策会议 --澳洲央行召开利率会议(0330) --韩国央行公布1月政策会议的会议记录(0700) --英国金融咨询机构Fathom Consulting在汤森路透举行季度货币政策论坛(0900) --瑞士央行总裁乔丹就瑞士经济与货币政策前景发表讲话(1000) --英国国家经济社会研究院(NIESR)召开记者会，公布最新英国和全球经济季度预测(1100) --美国堪萨斯联储总裁乔治就美国经济发表讲话(1800) --新西兰央行总裁惠勒发表讲话，题为“全球经济、新西兰经济前景以及政策目标协议”(2230) --日本央行公布12月政策会议记录(2350) 主要企业财报： 雅虎、艾克森美孚、辉瑞、陶氏化学、摩托罗拉解决方案、联合包裹(优比速,UPS) 以下为2月1日下午5:00至2月2日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美联储副主席称，全球经济放缓和市场震荡可能伤害美国经济 美联储(FED)副主席费舍尔表示，鉴于通胀仍然过低，如果近期金融市场震荡走势持续并出现全球经济放缓的信号，那么美国经济可能受损。但他警告不要匆忙下定论，因为考虑到过去几轮金融市场动荡并未伤害美国经济。不到一周前，美联储决定维持利率不变。费舍尔的讲话似乎强化了这样一种观点：长达一个月的全球股市和油价暴跌可能让美联储在考虑今年继续升息的时候留一手。 --美国制造业活动略有改善，但短期内复苏的希望不大 美国供应管理协会称，1月制造业采购经理人指数(PMI)上升0.2个百分点，至48.2，为连续第四个月萎缩。制造业活动1月呈现出企稳的迹象，但短期内复苏的可能性不大，因美元走强让制造企业叫苦不迭，而油价回落迫使能源企业进一步削减支出。 此外，消费者支出12月持平，因家庭购买汽车的数量减少，以及今冬气温高于常年削弱取暖需求。不过，储蓄猛增至三年高位，暗示消费支出可能在未来数月反弹。由于消费支出疲弱，个人消费支出(PCE)物价指数12月下滑0.1%，11月为上扬0.1%。 美国股市走低，美元兑一篮子货币走软。美国公债价格也回落。 -欧洲央行总裁称，准备在3月初检讨及重新考虑货币政策立场 欧洲央行总裁德拉吉称，准备在3月初检讨及重新考虑货币政策立场，并表示货币政策措施可能对金融体系有意外的副作用。德拉吉还警告经济复苏面临风险，欧洲央行愿意为确保复苏稳步推进贡献自己的一份力量。 --Alphabet第四季营收超预期，取代苹果夺下市值最大美国企业桂冠 谷歌母公司Alphabet第四季营收强于预期，受移动设备和YouTube广告收入强劲提振。这是该公司在新的财报架构下的首份业绩。公司公布，截至12月31日当季的合并营收跳增17.8%，至213.3亿美元，上年同期为181亿美元。 Alphabet在周一盘后交易中超越苹果，成为市值最大的美国企业。这一变动可能意味着技术企业领头羊的接力棒从苹果交到了Alphabet手中。 --雅虎可能宣布裁员15%并关闭多个业务部门--WSJ 华尔街日报(WSJ)周一报导称，雅虎首席执行官梅耶尔将宣布削减成本计划，其中包括裁员15%或约相当于1,600个工作岗位，以及关闭多个业务部门。报导还称，雅虎周二公布第四季业绩后可能宣布上述计划，但未指明哪些业务部门可能会被关闭。 --黑石集团已将中国蓝星持股比例大砍至10%以下--消息 两名知情人士向路透表示，美国私募股权公司黑石集团在中国蓝星集团的持股已腰斩逾半，降至10%以下。蓝星是中国国有企业中国化工旗下全资子公司。黑石在2008年斥资约6亿美元，买下蓝星的20%股权。这是黑石首笔中国投资。其中一名消息人士指出，黑石出售持股，并未认列损失，但消息人士表示，黑石之所以出售部份持股，是因为在缺乏首次公开上市(IPO)计划的情况下，没有什么增值的希望。

[市场摘要]: 股市: --美国股市三大股指周一基本持平，Facebook和Alphabet强劲上涨扶助大盘缩减跌幅，在尾盘反弹。 道琼工业指数收跌17.12点，或0.1%，至16,449.18点；标准普尔500指数收跌0.86点，或0.04%，至1,939.38点；Nasdaq指数小涨6.414点，或0.14%，收报4,620.367点。 --欧洲股市下挫，受电信设备类股下跌拖累，投资者对诺基亚和三星之间就解决法律争端达成的协议条款表示失望。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫0.25%，报1,344.75点。 英股富时100指数收低0.39%，报6,060.10点。法股CAC指数下挫0.56%，报4,392.33点。德国DAX指数下挫0.41%，收报9,757.88点。 汇市: --美元兑一篮子主要货币下跌，因考虑到美国经济数据疲弱以及日本央行持续放宽政策，预计美联储今年升息步伐没有之前预想的那么快。美元兑日圆小幅下挫，盘中低见120.670日圆。欧元兑美元从1.08100美元的上周五低位涨至1.09130美元的盘中高位。 纽约尾盘，美国指数下跌0.62%，报98.989。美元兑瑞郎下跌0.42%，报1.01910瑞郎。欧元兑美元涨0.62%，报1.08980美元。美元兑日圆下跌0.06%，报121.070日圆。 债市: --美国公债收益率从四个月低点反弹，因一些投资者押注一个月来公债价格涨势过度。本周将有大量经济数据出炉，重头戏将是周五公布的1月就业报告。 指标10年期美债价格尾盘跌11/32，收益率报1.97%，在隔夜时段曾降至10月2日来最低1.91%。 --德国五年期之内的公债收益率交投在低于欧洲央行(ECB)存款利率的水平，货币市场利率反映出，市场预期ECB在2016年有两次各10个基点的降息。 德国五年期公债收益率触及纪录低点负0.32%。两年期德债收益率最低跌至负0.486%，距离纪录低点不远。德国10年期公债收益率短暂降至0.236%，为2015年4月以来最低。 油市: --美国原油期货重挫多达7%，受累于中国经济数据疲弱，预报显示美国今冬气温高于正常水平，以及对石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国是否能就缓解不断恶化的全球供应过剩问题达成一致的疑虑与日俱增。 美国原油期货在下午的交易中震荡急跌6.9%，至每桶31.29美元，为五个月来最大日跌幅。但较1月中触及的12年低位26.19美元仍高19.5%。该合约收跌5.9%，或2美元，结算价报每桶31.62美元。布兰特4月原油期货收报每桶34.24美元，下跌1.75美元，或4.9%。 金属市场: --金价升至三个月高位，延续其近期涨势，因担心全球经济成长，且在欧洲和亚洲公布了疲弱的制造业数据后，投资者冀望货币政策进一步宽松。1932GMT，现货金上涨1%，报每盎司1,128.40美元，此前升至11月3日来最高1,128.70美元，此水准略低于近1,130美元的200日移动均线切入位。美国4月期金收高1%，报每盎司1,128美元。 现货银上涨0.7%，报每盎司14.36美元。现货钯金升0.7%，报502.01美元。现货铂金下滑0.4%，报867美元。 --伦敦期铜下跌，和中国股市一起下滑，此前数据显示中国1月官方制造业PMI降至逾三年低点，巩固对这个全球最大金属消费国需求放缓的担忧。伦敦金属交易所期铜盘中触及4,496.50美元的日内低位，收报每吨4,560美元，周五收报4,561美元。 三个月期铝收盘没有成交，但买盘最后报1,521美元，高于周五的收盘水准。期锌收高1.5%，报1,648美元。期铅收涨0.8%，报1,732美元。期锡收低0.5%，报每吨14,800美元。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)