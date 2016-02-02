《路透早报》--2月3日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --澳洲12月建筑许可、12月商品和服务进出口及贸易收支(0030) --日本1月消费者信心指数(0500) --中国1月财新服务业采购经理人指数(PMI)(0145) --香港1月日经PMI(0230) --意大利1月Markit/ADACI服务业PMI(0845) --法国1月Markit服务业和综合PMI(0850) --德国1月Markit服务业和综合PMI终值(0855) --欧元区1月Markit服务业和综合PMI终值(0900) --英国1月Markit/CIPS服务业PMI(0930) --意大利1月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值(1000) --欧元区12月零售销售(1000) --美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数(1200) --美国1月ADP民间就业岗位变动(1315) --美国1月Markit服务业PMI终值(1445) --美国1月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1500) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间) --韩国企划财政部长官柳一镐主持政府部长会议，讨论当前经济事件(0100) --日本央行总裁黑田东彦在日本共同社组织的活动上发表讲话(0230) --泰国央行宣布利率决定(0730) --德国央行委员Joachim Nagel发表讲话(1000) --英国议会财政委员会听证会--英国留在欧盟的经济和金融成本和益处，英国央行副总裁贝利出席听证会(1415) --欧洲央行总裁德拉吉、德国央行首席经济学家Jens Ulbrich、荷兰央行总裁克诺特在德国央行组织的为期两天的会议上发表讲话 --挪威货币论坛，主题为货币政策，发言者包括：挪威财长Siv Jensen和丹麦央行总裁Per Callesen --经济合作暨发展组织(OECD)会议(至2月5日)，OECD秘书长葛利亚等发表讲话 主要企业财报： 通用汽车、百胜集团、默克、康卡斯特和美国大都会人寿保险公司 以下为2月2日下午5:00至2月3日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --雅虎第四季营收下降，寻求资产拆分时亦评估其它战略选项 雅虎宣布公司在继续寻求反向拆分互联网业务的同时，还在评估其它战略选项。该公司亦宣布，将裁员约15%，并关闭在五个地点的办公室。雅虎表示将精简产品组合并已经开始评估剥离非战略资产，并公布第四季经调整后季度营收下降15%。公司股价在周二的盘后交易中下跌1.4%。 --堪萨斯联储总裁认为尽管市场动荡，美联储仍会继续升息 美国堪萨斯联储总裁乔治称，鉴于美国经济基本面强劲，美联储应继续升息，并淡化金融市场动荡的影响。乔治称如果等待的数据充分证实经济前景良好，那么美联储等待‘过长时间’才做出政策决定有风险，并表示正密切关注能源行业就业岗位流失对整体经济的影响。 --欧洲央行执委莫尔许称央行在采取政策行动时没有限制-WSJ 欧洲央行执委莫尔许向华尔街日报称，欧洲央行若决定行动则不会面临任何限制，并警告低油价的局面可能很难改变。莫尔许称，欧洲央行在认为适合的情况下动用政策工具的广度或数量上没有限制，并表示将继续保持宽松货币政策。 --瑞士央行总裁乔丹称瑞郎仍被高估，准备干预 瑞士央行总裁乔丹称，瑞郎兑欧元汇率仍“明显被高估”，若有必要瑞士央行准备入市干预阻升瑞郎。乔丹重申2015年预期经济增速为1.5%，并表示瑞士央行将研究对日本实施负利率的最佳应对举措。 --中国化工接近就收购先正达成协议，交易规模约430亿瑞郎-消息 两位知情人士透露，中国国有企业中国化工集团接近就收购瑞士农化集团先正达达成协议，交易金额约为430亿瑞郎(422亿美元)。这将成为史上规模最大的中国企业跨境收购案，标致着全球农化行业洗牌加速。 上述两位知情人士称，两家公司的磋商已进入最后阶段，目前尚未签署协议。消息人士称，收购交易可能在周三宣布。其中一位消息人士称，双方仍有可能对收购价进行微调。 --欧盟提议为留住英国作出让步,英镑盘中触及三周高位英国首相卡梅伦办公室的一名消息人士周二称，英国已经与欧盟官员就一个机制达成协议，可阻止英国不乐见的欧盟立法；该协议满足卡梅伦四个主要的改革目标之一。协议草案仍需在本月稍晚举行的峰会上获得欧盟其他领导人同意。 在提议草案公布后，英镑应声从1.4380美元上涨至1.4447美元的日内高位，此为1月13日来最高，之后回落至1.44美元，日内小跌0.2%。 --主要经济数据： * 欧元区12月生产者物价较上月下跌0.8%，跌幅超出预期，进一步显示欧洲央行欲将通胀率拉升至接近目标的难度。12月欧元区失业率从上年同期的11.4%降至10.4%，低于预期。这对于欧元区来说是难得的好消息。 * 新西兰第四季经季调失业率降至5.3%，为2009年3月以来最低。此前接受路透调查的分析师预估失业率为6.1%。 * 韩国央行公布，韩国1月底外汇储备减少6.7亿美元，至3,672.9亿美元，为连续第三个月减少，且跌至五个月最低水平，因美元走坚降低其他货币资产以美元计算的价值。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周二下跌，受累于油价再次大幅下滑，艾克森美孚预计削减支出也令人失望。艾克森美孚股价收跌2.2%至74.59美元，此前该公司公布季度获利创逾10年来最低，并预计资本支出将较2015年水准下滑25%，而且暂缓股票回购。 道琼工业指数收跌295.64点或1.8%，至16,153.54点。标准普尔500指数下滑36.35点或1.87%，至1,903.03点。Nasdaq指数下挫103.42点或2.24%，至4,516.95点。 --欧洲股市大幅下挫，因油价续跌，英国石油公司BP等公司发布令人失望的业绩。BP急跌8.7%，为自2010年6月中以来的最大单日跌幅，此前公司称，2015年录得至少20年来的最大年度亏损，并将进一步裁员数千人，以应对国际油价暴挫的困难局面。 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌2.04%，报1,317.26点。英股富时100指数收低2.28%，报5,922.01点。法股CAC指数下挫2.47%，报4,283.99点。德国DAX指数下挫1.81%，收报9,581.04点。 汇市: --美元兑日圆势将录得逾六周来最大单日跌幅，美元兑欧元微跌，此前油价下挫增加了对全球经济增长的忧虑。美元兑澳元、新西兰元和加元等商品相关货币上涨，兑新西兰元涨逾1%。 纽约尾盘，美元指数下跌0.18%，报98.837。美元兑日圆下跌0.84%，报119.985日圆，欧元兑美元上涨0.29%，报1.09200美元。美元兑瑞士法郎下跌0.08%，报1.01900瑞郎。 债市: --美国公债收益率跌至九个月低位，因油价续跌，激发了对避险公债的需求，在周五发布备受关注的就业报告前，市场担心美国经济增长放缓。 指标10年期公债价格涨30/32，收益率报1.864%，跌穿了1.904%的技术阻力位，跌至4月28日以来的最低水平，收益率年初时为2.30%。 --欧元区公债收益率下跌，因油价下挫，另外欧洲央行(ECB)总裁德拉吉确认了将在下月会议上检视货币政策的承诺。衡量市场长期通胀预期的欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率降至1.50%之下，为2015年1月以来首次。 德国10年期公债收益率下滑4个基点至0.31%。欧元区二线国家公债收益率尾盘上涨，因避险情绪占据全球市场，葡萄牙10年期公债收益率上涨5个基点，报2.82%。西班牙和意大利公债收益率分别上涨3个基点。 油市: --油价连续第二日下跌，美国原油收低5.5%，因达成协议以限制史上最严重的供应过剩之一的希望持续消退，市场担心今冬天气偏暖导致需求疲弱。 布兰特原油期货结算价报每桶32.72美元，下滑1.52美元，或4.4%，盘中跌最多5.9%，至32.23美元。美国原油期货结算价报每桶29.88美元，下挫1.74美元，或5.5%。 金属市场: --金价在触及三个月高位后持稳，受助于全球成长忧虑，以及油价连续第二日急跌，促使投资者买入安全资产避险。现货金早盘触及11月3日以来最高1,130.30美元，2010GMT时基本持平在每盎司1,128.31美元。美国4月期金收跌0.07%，报每盎司1,127.20美元。现货银跌0.3%，报每盎司14.28美元。现货铂金回落1.7%，报每盎司855.11美元。现货钯金急挫2.3%，报488.62美元。 --期铜盘中触及四周高位，因在中国农历新年假期前，对铜价走低的押注被出脱。但铜价稍后回落，因市场焦点重新回到供应过剩和最大消费国中国需求增长疲弱上面。指标LME三个月期铜收跌0.3%，报每吨4,548美元，稍早触及1月7日以来最高4,628美元。 期铝下跌1.3%，报每吨1,501美元。期锌收涨1.6%，报每吨1,674美元，稍早触及两个月高位1,685.50美元，因市场消化供应收紧。期铅上扬1.3%，报每吨1,755美元。个别企业持有大量LME仓单的情况引发供应担忧，推升铅价升至四周高位1,770美元。期镍下跌0.7%，报每吨8,400美元。期锡挫0.2%，报每吨14,775美元。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)