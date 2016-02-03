《路透早报》--2月4日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --中国2015年国际收支平衡表(初步数) --瑞士第一季消费者信心指数(0645) --美国1月Challenger企业计划裁员岗位(1230) --美国一周请领失业金人数、第四季单位劳工成本和非农业生产力初值(1330) --美国12月工厂订单及12月耐久财订单修正值(1500) --澳洲1月AIG建筑业指数(2230) --日本1月外汇储备(2350) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间) --欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表演讲(0800) --欧洲央行公布月度经济报告(0900) --德国央行副总裁Claudia Buch发表讲话(1100) --英国央行宣布利率决定，发布通胀报告和会议记录(1200) --欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话(1200) --美国达拉斯联储总裁柯普朗出席全球经济状况讨论会(1330) --美国财长杰克卢和财政部下属消费者金融保护局局长Richard Cordray参加金融素养和教育委员会的公开会议(1400) --美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济前景和货币政策讲话(2200) 主要企业财报： 新闻集团、洲际交易所和康菲石油国际 以下为2月3日下午5:00至2月4日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美国非制造业活动降温，但就业市场仍具韧性 美国供应管理协会(ISM)1月非制造业采购经理人指数(PMI)降至2014年2月来最低，说明第一季伊始经济增长进一步走软。同时就业市场仍具韧性，民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美国1月民间就业岗位增加20.5万个，高于分析师预估。 美元兑一篮子货币跌至逾七周低位，美股主要股指涨跌不一。美国公债价格略跌。 --纽约联储总裁杜德利称，近期金融形势收紧令人忧虑 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利称，自美联储上调利率以来的几周时间里，金融形势已经大为收紧，如果这一现象持续，货币政策的制定者将不得不对此给予考虑。杜德利的这番评论，是最新一次美联储官员对金融状况吃紧担忧表示认同。 杜德利讲话及美国数据令联储放缓升息的预期升温，美元因而重挫，兑欧元触及去年10月来最低，兑日圆一度下挫逾2%至近两周最低。 --欧元区1月综合PMI终值略高于初值，服务业PMI终值创12个月最低 欧元区1月经济活动略微好于之前的预测，但增长速度仅追平去年最差，这加大了欧洲央行再次宽松政策的压力。欧元区1月综合PMI终值为53.6，稍低于初值的53.5，但明显低于12月的54.3。1月服务业PMI终值从54.2降至53.6的一年低点。 英国1月服务业PMI小升至55.6，这个水平自去年7月以来仅突破过一次。服务业在1月未受全球经济疑虑的动摇，但企业对包括英国脱欧公投等未来风险表示忧心。由于英美服务业数据大相径庭，英镑兑美元触及三周高位。 德国1月综合PMI终值为54.5，上月为55.5。1月民营部门增速放缓，但依旧强劲，暗示尽管存在全球经济成长忧虑，但2016年伊始德国经济走势稳健。 法国1月服务业PMI终值微升至50.3，显示行业恢复增长，但增速不快，因酒店和餐馆仍未走出去年11月巴黎恐怖袭击的影响。 意大利1月服务业PMI降至53.6，服务业1月为连续第11个月扩张，但增速低于上月，显示经济成长持续温和。 --通用汽车第四季和去年全年获利创纪录，但投资者并不买账 通用汽车公布季度以及年度获利创下新纪录，并承诺2016年的业绩会更好。但投资者不为所动，依旧抛售该公司股票。该公司周三稍早公布，2015年净利达到创纪录的97亿美元。第四季未扣除利息、税收以及特殊项目的获利为28亿美元，也创下历来第四季高位，且优于分析师预估。 通用股价一度下挫5%，终场收跌2.5%报28.92美元，今年以来跌幅将近13%。 --中国化工获得的融资足够买下先正达100%的股权--消息 一位知情人士表示，中国化工已获得的承诺融资足够收购瑞士农化企业先正达100%的股权，目前其计划初步收购后者67%的股份以达到瑞士的收购门槛。消息人士称，此次430亿美元的收购获得了多家中资银行的融资，而且还有汇丰控股、中信银行(国际)。后两者将负责安排融资。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周三尾盘攀升并终场收高，油价大涨8%提振备受重创的能源类股，金融股也展开反弹。 道琼工业指数收涨183.12点，或1.13%，至16,336.66点；标准普尔500指数收升9.5点，或0.5%，报1,912.53点；Nasdaq指数收跌12.71点，或0.28%，报4,504.24点。 --欧洲股市大幅下挫，因美国令人失望的经济数据进一步打击了已经被疲弱业绩拖累的市场人气。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下挫1.64%，报1,295.66点，今年迄今已累积下跌近10%。 英股富时100指数收低1.43%，报5,837.14点。法股CAC指数下挫1.33%，报4,226.96点。德国DAX指数下挫1.53%，收报9,434.82点。 汇市: --欧元兑美元大涨逾2%，至10月22日来最高1.11455美元，势将录得12月3日来最大单日百分比升幅；美元兑日圆下挫逾2%，至近两周最低117.055日圆，回吐上周五日本央行实施负利率带动的升幅，因投资人愈发预期美联储今年升息的步伐将放缓。 美元指数盘中跌至三个月最低96.885，美元兑瑞郎触及两周半最低0.99890瑞郎。油价急升提振新西兰元、加元和澳元等商品货币。新西兰元兑美元劲扬超过2%，至近一个月高位0.6697美元。 纽约尾盘，欧元兑美元升1.59%，报1.10950美元。美元兑日圆大跌1.73%，报117.875日圆。美元指数跌1.59%，报97.290。 债市: --美国公债收益率收高，因油价和股市上涨。美债收益率稍早跌至一年低位，因数据显示，美国服务业增长放缓，对美国经济更加疲弱的担忧加重。 指标10年期公债收益率大幅波动，盘中跌穿技术阻力位，至2015年2月5日以来最低1.7930%，后回升至1.883%。 --德国五年期公债收益率创纪录新低，此前五年期德债标售未获足额认购，但分析师称，并未像看上去那么糟糕。五年期德债收益率下跌3个基点，至负0.33%，低于标售前的水准，也低于欧洲央行负0.30%的存款利率。两年期德债收益率也触及纪录低位，报负0.50%，因股市下跌，及欧洲央行进一步放松货币政策的臆测持续支撑对公债的需求。 欧元区各国10年期公债收益率下跌2-5个基点，二线国家公债收益率逆转了稍早的升势。 油市: --油价跳升8%，结束两日跌势，此前投资人藉美元下挫良机买入原油，且摆脱美国原油库存意外大增至纪录高位的影响。 美国原油期货结算价报每桶32.28美元，大涨2.40美元，或8%。布兰特原油期货结算价报每桶35.04美元，劲升2.32美元，或7.1%，盘中高见35.11美元。 金属市场: --金价触及三个月高位，受助于美国服务业放缓和美元下跌，在美联储未来升息可能性降低的情况下，投资者寻求在被看作更安全的资产中避险。1944GMT，现货金上涨0.9%，报每盎司1,138.60美元，稍早触及10月30日以来最高1,145.60美元。美国4月期金收涨1.3%，报每盎司1,141.30美元。 现货银涨2.3%，报每盎司14.62美元。现货铂金跳涨3.3%，报每盎司878.37美元。现货钯金大涨4.5%，报510.88美元。 --期铜触及一个月高位，因库存减少和油价上涨，且在中国春节假期前，交易商继续扭转对铜价下跌的押注。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨1.9%，报每吨4,635美元，盘中升至1月5日来最高4,648美元，延续1月中触及六年低位后反弹的势态。 期锌收涨1.3%，报1,696美元，此前触及11月初来最高1,698.50美元，因供应不断萎缩。期铅收涨2.2%，报1,794美元，盘中升至12月底来最高1,798美元。期铝收升1.6%，报1,525美元。期锡收高0.7%，报14,875美元。期镍收高1.4%，报8,520美元。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)