《路透早报》--2月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月外汇储备(4日2350)

--台湾1月消费者物价指数(CPI)(0030)

--澳洲12月和第四季零售销售(0030)

--日本12月同时指标和领先指标(0500)

--德国12月工业订单(0700)

--法国12月经常账收支、12月经季节调整贸易收支和进出口(0745)

--台湾1月底外汇存底(0810)

--香港1月外汇储备(0830)

--美国1月非农就业报告、12月国际贸易收支(1330)

--加拿大1月就业报告、12月贸易收支及进出口(1330)

--加拿大1月IVEY采购经理人指数(PMI)(1500)

--美国12月消费者信贷(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--澳洲央行发表季度货币政策声明(0030)

--新西兰央行审慎监管主管Toby Fiennes发表讲话(0420)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席欧盟银行业管理局(EBA)五周年会议的小组讨论(1130)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行组织的活动中发表讲话(1200)

--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在伦敦政经学院发表演讲(1830)

以下为2月4日下午5:00至2月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF总裁称中国可以避免硬着陆，但经济转型料产生广泛影响

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，如果中国政府推进国企改革，坚持推动汇率政策市场化并进行充分沟通，那么是中国能够避免“硬着陆”的。但拉加德称，中国向更慢但更可持续的经济增长转型，将继续冲击全球石油和大宗商品出口国，增加对IMF和其他国际机构的融资需求。她表示，IMF希望做好准备，通过新的、经过改善的融资工具来应对新兴市场难题。

--美国初请失业金和企业计划裁员人数增加，就业市场亮起红灯

上周美国初请失业金人口增加8,000，增幅超预期，暗示在经济成长大幅放缓，股市急跌的情况下，就业市场改善的势头也开始减弱。1月美国雇主报告的计划裁员人数急增218%，亦显示就业市场渐露疲态。此外，第四季非农生产力环比年率下降3.0%。12月工厂订单较前月减少2.9%，为一年来最大降幅。

美股上扬，美国公债价格涨跌互现。美元兑一篮子货币走软，兑欧元触及15周低位，兑日圆触及两周最低。

--达拉斯联储总裁呼吁对升息保持耐心，市场认为今年不会变

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，美联储应当对升息保持“耐心”；“当前需要耐心和分析，对数据加以切实评估，因为经济有所放缓，金融环境确已收紧，我们也知道美国以外的经济体增长趋弱，作为一名决策人士我必须考虑到这一点。”当前包括柯普朗在内，已有越来越多的美联储官员暗示利率可能会在更长时间内保持低位。

另一方面，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美国经济仍表现良好，将克服近期市场波动，让美联储可以继续按计划收紧货币政策。她称，虽然全球股市和油价下跌带来风险，但她不会降低对美国经济持续成长和就业市场改善的预期。

--英国央行一致同意维持利率不变，并调降经济成长预期

英国央行调降今明两年经济增长预期分别至2.2%和2.3%，且近几个月唯一一位支持升息的委员放弃了升息立场，表明尽管央行总裁称下一步行动仍可能是升息，但利率将在较长时间内维持不变。英国央行总裁卡尼警告称，因新兴市场经济处于困境，在风险不断上升的情况下，全球经济最多也只能温和成长，这拖累了英国经济，尽管英国国内经济仍具韧性。这一讲话同全球央行对经济的悲观评论相呼应。

英镑兑欧元下跌，英国公债价格一度上涨，因预计英国升息时点进一步延后。

---中国去年资本和金融账户转逆差，今年仍延续但风险可控

中国国家外汇管理局称，2015年中国国际收支从长期以来的基本“双顺差”转为经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差，2016年这一格局将延续，国际收支状况将基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。2015年中国经常账户顺差2,932亿美元。资本和金融账户逆差1,611亿美元。中国外汇储备减少5,127亿美元。

--中国未来五年压减粗钢产能1-1.5亿吨，加快铁矿石资源税从价计征

中国国务院日前出台意见要求，从2016年开始，用五年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨，在严控新增产能同时，努力化解过剩产能。意见并称，要加快铁矿石资源税从价计征改革，推动扩大增值税抵扣范围；将营改增范围扩大到建筑业等领域，并取消加工贸易项下进口钢材保税政策。

--欧洲央行月报：新兴市场经济疲弱，增强欧元区经济复苏的阻力

欧洲央行在月报称，全球经济成长温和且不均衡，欧元区经济复苏因对新兴市场经济体出口放缓而受到抑制。该央行称，尽管欧元区经济成长符合预估，但通胀预估可能需要因能源价格下跌而大幅下调；这一措辞响应了欧洲央行管委会上月会议的得出的结论。[nL3S15J20P]

另一方面，欧盟执委会称欧元区今明两年经济成长将略微加速；欧元区今年总体预算赤字与GDP之比将从2015年的2.2%降至1.9%，2017年降至1.6%；今年总体公共债务与GDP之比将从2015年的93.5%降至92.7%，2017年降至91.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四小升，连涨第二日，因商品价格上扬带动材料股走高，但零售商发布的财测令人失望且周五就业报告公布前投资者焦虑不安，限制股市涨幅。

道琼工业指数升79.92点，或0.49%，至16,416.58点；标准普尔500指数上涨2.92点，或0.15%，至1,915.45点；Nasdaq指数涨5.32点，或0.12%，至4,509.56点。

--欧洲股市下跌，疲弱的美国数据点燃对全球最大经济体经济成长可能放缓的担忧，出口导向型的欧洲汽车股引领跌势，且瑞士信贷公布年度亏损，拖累股价崩跌。但商品市场走坚提振矿业股和油股，限制欧洲股市的跌势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.15%，至1,293.68点，盘中交投震荡。

英股富时100指数收涨1.06%，报5,898.76点。法股CAC指数收高0.04%，报4,228.53点。德国DAX指数下挫0.44%，收报9,393.36点。

汇市:

--美元兑主要货币继续大幅下跌，交易员大量出脱美元多头头寸，因市场继续质疑美联储今年是否能够升息。

欧元兑美元升逾1%，至15周最高水准1.12390美元，美元兑日圆下跌逾1%，至两周低位116.525日圆。美元指数触及约15周低位96.259。美元兑瑞士法郎下跌逾1%，至三周半低位0.99210瑞郎。

债市:

--美国公债收益率走低，因数据显示美国成长放缓，且在周五备受关注的月度就业报告公布前，投资者出脱押注美国会进一步升息的头寸。

指标10年期公债价格上扬6/32，收益率报1.86%，低于周三尾盘的1.88%；该收益率年初为2.30%。五年和30年期公债收益率差扩阔至三个月高位145个基点。

--欧元区公债收益率上升，反映了隔夜美国公债市场的走势，这是受到了油价升穿每桶35美元，以及法国和西班牙发债所推动。

德国10年期公债收益率上涨4个基点，至0.32%，其他欧元区公债收益率上涨3-7个基点。西班牙10年期公债收益率升7个基点，报1.64%，此前该国发售35亿欧元公债。法国发售约85亿欧元公债后，其10年期公债收益率升3个基点，报0.64%。

油市:

--油价下跌2%，盘中大幅波动，美元下挫带来的支撑被委内瑞拉说服产油国联合减产的努力能否成功的质疑盖过。

布兰特原油期货收跌1.6%，或0.58美元，报每桶34.46美元，此前在34.15-35.84美元之间交易。美国原油期货也下跌，收跌0.56美元，或1.7%，报每桶31.72美元，交易区间为31.53-33.60美元。

金属市场:

--金价连续第二天上涨，触及三个月高位，因在全球经济放缓和金融市场带来的阻力的情况下，投资者愈发怀疑美联储是否能在今年加息，令美元继续下跌。

1920GMT，现货金上涨超过1%，报每盎司1,155美元，稍早触及10月29日以来最高1,156.60美元。美国4月期金收涨1.4%，报每盎司1,157.5美元。

--期锌攀升至逾三个月来最高水平，因担心可能出现供应短缺，美元受美国经济忧虑拖累下跌，提振了期铜和其它工业金属价格。伦敦金属交易商(LME)三个月指标期锌飙涨至每吨1,728美元的10月29日以来最高价位，之后涨幅缩小，收于每吨1,715美元，上涨1.1%。

期铅上涨0.5%，收于每吨1,803美元，此前触及1,829美元的10月15日以来最高价。期铜收涨1.1%，报每吨4,687美元，日高见4,720美元，为1月4日以来的最高价。期铝收涨0.6%，报每吨1,534.50美元，盘中触及12月29日以来最高1,545美元。期锡攀升0.8%，报15,000美元。期镍涨0.2%，报8,535美元。(完)