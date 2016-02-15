《路透早报》--2月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国1月进出口物价(14日2100)

--日本第四季国内生产总值(GDP)(14日2350)

--中国1月贸易数据

--韩国1月贸易收支修正值

--韩国12月L货供额(0300)

--日本12月工业生产(0430)

--欧元区12月未经季节调整贸易收支(1000)

--新西兰第四季零售销售(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表讲话(1400)

--亚太经济合作组织(APEC)财政部及央行副代表会议(至2月16日)

以下为2月12日下午5:00至2月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--1月美国消费者大展拳脚，但进口价格下降暗示通胀疲弱

1月美国消费者支出重拾动能，因美国家庭增加购买各类商品，美国经济成长在去年底放缓后有望加速。但周五的另外一份报告显示，2月初消费者信心指数下跌，消费者支出前景蒙阴。不过，上月消费者支出增长仍表明美国经济具有韧性，应该能够缓解对经济陷入衰退的忧虑。美国商务部称，上月扣除汽车、汽油、建材和食品服务的零售销售增长0.6%，12月未修正数据为下降0.3%。数据发布后，美国股市走高，美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币上涨。

--欧元区第四季GDP增速持平并符合预期，12月工业生产下滑

数据显示，由于12月工业生产下滑，2015年第四季欧元区经济增速持平第三季，相较上半年呈现放缓，为进一步宽松货币政策提供支持理由。欧盟统计局公布，欧元区去年第四季国内生产总值(GDP)较上季成长0.3%，持平第三季增速，亦符合路透调查的分析师预估。第四季GDP较上年同期成长1.5%，亦符合市场预估。另一项数据显示，欧元区12月工业生产较上月下滑1%，较上年同期下滑1.3%，路透调查的分析师此前预计，欧元区12月工业生产较前月和上年同期分别增长0.3%和0.8%。

--美国纽约联储总裁杜德利称经济动能良好，目前无需讨论负利率

美国纽约联储总裁杜德利指出，尽管近来美国金融状况趋紧将反映到美联储近期的政策决议，但目前讨论采取负利率来刺激经济，其实“远远过早”。他表示，美国经济有“相当的”动能，将帮助抵销来自海外的疲弱。

--日本央行副总裁中曾宏为负利率政策辩护，称并非要伤害银行

日本央行副总裁中曾宏周五表示，该央行设计其新的负利率政策以避免伤害银行获利，近来银行股价大跌“过度”了。中曾宏在一场会议时指着图表做出说明，称日本央行该项三层式系统，“是经审慎设计，旨在缓解对银行获利能力造成激进冲击，同时确保负利率对金融市场价格的影响”。

--欧盟应本地行业要求，对中国钢铁产品征收新关税

欧盟监管机构周五对中国钢铁产品展开三起反倾销调查，并对从中国进口的钢铁产品征收新的关税。之前欧洲钢铁行业称数以千计的就业岗位受到威胁，呼吁监管机构采取行动。欧委会周五宣布，决定对原产于中国的进口无缝钢管、中厚板和热轧平材钢三类钢铁产品同时发起反倾销调查。欧盟目前有九起针对中国钢铁进口的调查正在进行，并实施了近40项贸易救济措施。

--汇丰决定将总部留在英国伦敦

欧洲最大银行汇丰控股周日表示已决定将总部留在英国，之前该公司对将总部搬迁至香港的可能性进行了评估。不搬迁的决定有助于巩固伦敦的全球金融中心地位。汇丰声明中表示，“伦敦是全球最大的国际金融中心之一，也是高技术的国际人才汇集地。因此，伦敦仍是像汇丰这样的全球金融机构理想的总部所在地。”

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五反弹，标普500指数结束了五日连跌，因金融和商品股等近期跌幅较大股票反弹。道琼工业指数上涨313.66点，或2%，报15,973.84点；标准普尔500指数大涨35.7点，或1.95%，报1,864.78点；Nasdaq指数上升70.68点，或1.66%，报4,337.51点。三大指数本周均下跌，道指下挫1.4%，标普500指数跌0.8%，NASDAQ指数下滑0.6%。

--欧洲股市强劲反弹，德意志银行和德国商业银行暴涨，扶助股市收复本周稍早的部分失地。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高3%，从逾两年低点回升。德意志银行称将回购超过50亿美元高级债，缓和了对该行债券的担忧后，股价暴涨11.8%。德国商业银行公布第四季扭亏为盈后，股价飙升18%。

德股DAX指数大涨2.45%，收报8,967.51点，但仍较去年4月所创的纪录高位低了近30%。英股富时100指数劲升3.08%，报5,707.60点。法股CAC指数收高2.52%，报3,995.06点。

汇市: --美元上涨，此前数据显示美国消费者支出看来在1月重拾动能，支持了在其他央行放宽政策之际，美联储将继续升息的可能性。美元兑日圆上扬0.75%，报113.26日圆，本周下挫超过3%，且为连续第二周跌幅超过3%。欧元兑美元跌0.6%，报1.1250美元，美元兑瑞郎升0.5%，报0.9765瑞郎。美元指数午后升至日高96.215，尾盘升0.4%，报95.972。

债市:

--美国公债收益率上涨，因股市走坚，此前数据显示1月美国消费者支出重获动能，暗示经济放缓可能没有许多投资者近几周所担忧的那么严重。指标10年期美债价格尾盘跌27/32，收益率从周四尾盘的1.644%升至1.737%。30年期美债价格尾盘骤降1-13/32，收益率从周四的2.520%升至2.588%。

--葡萄牙公债收益率(殖利率)录得逾两年半以来的最大周线涨幅，本周市场走势动荡，令人回想起2011-2012年欧债危机时期的债市表现。葡萄牙10年期公债收益率回落至3.63%，葡萄牙公债收益率较上周五收盘上涨65个基点，为自2013年7月以来的最大周线涨幅。

德国10年期公债收益率上升9个基点至0.26%，脱离周四所及九个半月低位0.13%，跟随油价飙升8%走势，因油价上涨帮助缓解通胀下滑的忧虑。

油市:

--全球油价飙升多达12%，之前有报导称，石油输出国组织(OPEC)可能最终同意减产以缓解全球供应过剩的状况，而股市反弹提振风险意愿。近月美国原油期货合约大涨3.23美元，或12.3%，收报每桶29.44美元，日高为29.66美元。本周下跌4.7%。近月布兰特原油期货劲扬3.30美元，收报每桶33.36美元，本周跌幅收窄至2%。

金属市场:

--金价微跌，前一交易日飙涨5%，在录得逾七年来最大单日涨幅后受压于获利回吐，但黄金仍将实现四年来最佳周度表现，因投资者涌入避险资产。2007 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,238.36美元，但本周上涨5.5%，势将连续第四周上涨，并录得2011年10月以来最大周度涨幅。美国4月期金结算价跌0.7%，报每盎司1,239.40美元，本周有望上涨7.1%，为2008年12月以来最大的周度涨幅。

--期铜上涨，与原油和股市一起走坚，此前美国经济数据令投资人冀望经济成长复苏加速，但中国市场将在下周开市，金属投资者惴惴不安。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨1.2%，报每吨4,500美元，但本周周线下跌近3%，为约一个月来最大周度跌幅。(完)