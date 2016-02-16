《路透早报》--2月16日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --韩国1月贸易收支修正值 --台湾公布1月进出口数据 --意大利12月贸易收支(0900) --英国1月消费者物价指数(0930) --英国1月未经季节调整的生产者物价指数(0930) --德国2月ZEW经济景气判断指数(1000) --加拿大12月制造业销售(1330) --美国2月纽约联储制造业指数(1330) --全美2月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1500) --美国12月资本流动数据(2100) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --澳洲央行发布2月货币政策会议记录(0030) --韩国央行利率决议 --美国费城联储总裁哈克就经济前景发表讲话(1400) --美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利发表讲话(1530) 以下为2月15日下午5:00至2月16日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --欧洲央行总裁表明准备采取行动，关注银行股及油价动向 欧洲央行总裁德拉吉周一称，该行准备在3月进一步放松政策，凸显金融市场波动、全球增长放缓和低油价带来的风险。德拉吉在欧洲议会称，欧洲央行将检视新兴市场经济增长放缓带来的风险，并考虑油价下挫及市场波动是否妨碍其推升通胀的效果。 --沙特与俄罗斯将举行会谈，对于油市合作的态度转变 消息人士对路透表示，两大石油出口国--沙特和俄罗斯周二将举行会谈。产油国尝试解决供应过剩问题。沙特石油部长欧那密及俄罗斯能源部长诺瓦克将在卡塔尔首都多哈会面，届时石油输出国组织(OPEC)成员国卡塔尔和委内瑞拉的部长也将参与。 --李克强称，中国经济面临很大挑战和新的不确定因素 中国总理李克强周一表示，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，给中国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。李克强强调，在保持就业形势稳定的同时，必须要高度警觉，维护金融市场的稳定。 --日本政府准备推动G7联手平抑市场动荡--消息 多位政府消息人士指出，日本政府准备要求其他七国集团(G7)伙伴扩大合作以缓解市场不安，但可能很难得出能够明显恢复全球市场信心的对策。下周20国集团(G20)财经首长将在中国上海举行会议，市场益发臆测，全球主要经济体，特别是G7国家，可能会提出一项协力政策回应，应对全球市场动荡及经济成长放缓局面。这有可能包括干预汇率。尽管G7官员可能同意发表联合声明，对市场过度剧烈震荡提出警告，但日本政府消息人士表示，若是要以全球联合回应，提出稳定市场信心的更具体措施，G7可能很难达成共识。 --德国央行调降2016年通胀预期至0.25% 德国央行调降2016年通胀预期至0.25%，此前预估为1.1%。这显示出欧元区通胀普遍放缓，加剧欧洲央行进一步放松政策的压力。 [市场摘要]: 美国市场周一逢假日休市 股市: --欧洲股市连续第二个交易日大涨，受银行股反弹所提振，法国电信类股因行业有望出现购并活动而受到拉抬。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨2.9%。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数则涨2.8%。英股富时100指数涨2.04%至5,824.28点，法股CAC指数涨3.01%至4,115.25点，德国DAX指数涨2.67%至9,206.84点。 汇市: --欧元和日圆兑美元走软，投资者上周追逐传统避险资产的行为出现逆转，因为央行官员暗示可能采取进一步措施刺激全球经济增长。美元兑日圆盘中上涨1%报114.45日圆。欧元兑美元最新报1.1145。澳元与新西兰元兑美元双双上涨约0.5%。 债市: --欧元区长期通胀预期从记录低点反弹，此前人民币兑美元中间价定在较高水平，缓解了近期有关人民币贬值的压力。德国10年期公债收益率下滑2个基点至0.24%，落后于整体市场的涨势。葡萄牙10年期公债收益率下跌14个基点至3.48%，较上周高点下滑90个基点。 油市: --油价上涨近2%，因有消息称，沙特阿拉伯、俄罗斯、卡塔尔和委内瑞拉的部长本周将在多哈会面，这增添了达成产量协议的预期。布兰特原油期货期货结算价报每桶33.39美元，与周五相比几无变动，但到1930 GMT时升破34美元，延续周五11%的涨幅。美国原油期货因逢假期，在1800 GMT提前收市，收市前上涨约0.30美元。市场交投清淡，可能限制了上述消息的影响。 金属市场: --金价下跌近3%，因股市反弹暗示投资者对风险资产的胃纳改善，使金价进一步由上周所及的一年高点回落。1632 GMT，现货金跌2.7%至每盎司1,204.80美元，摆脱稍早低点1,201.65美元。美国4月期金下跌2.7%至1,205.60美元。 --期铜和期镍上涨，因中国贸易数据逊于预期，激发了推出更多刺激举措的期望。伦敦金属交易所(LME)期铜收涨1.4%，报每吨4,562美元，上周下跌逾2%。期镍上涨5.6%至每吨8,260美元，扭转了上周逾4%的跌势，当时价格跌至13年来的低点。(完)