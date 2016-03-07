《路透早报》--3月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月进出口贸易数据

--台湾2月消费者物价指数 (0030)

--日本2月消费者信心指数与服务业景气判断指数 (0500)

--澳洲2月NAB企业现况指数与信心指数 (0030)

--英国2月零售业联盟(BRC)同店零售销售(0001)

--瑞士2月失业率 (0645)

--德国1月工业生产(0700)

--法国1月预算收支、经常账收支与贸易收支(0745)

--瑞士2月消费者物价指数(CPI)(0815)

--欧元区第四季GDP修正值(1000)

--美国2月NFIB小企业信心指数 (1100)

--加拿大2月房屋开工年率(1315)与建筑许可(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿发表演说(1300)。

--英国央行总裁卡尼在议会就英国脱欧发表讲话。

--美国财政部负责经济政策的助理部长Karen Dynan发表讲话(1435)。

--奥地利央行总裁诺沃特尼出席中国银行维也纳办事处开张仪式(1026)。

--韩国企划财政部长官柳一镐将在东亚日报举办的一个活动上，就政府的政策方向发表演说(2230)。

以下为3月7日下午5:00至3月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--油价跌势结束，OPEC将瞄准50美元水平--咨询公司PIRA董事长

纽约咨询公司PIRA的创始人兼执行董事长Gary Ross表示，石油输出国组织(OPEC)主要产油国正开始私下谈论每桶50美元的新油价均衡水平，进一步说明油市长期以来的大幅下挫之势已经正式结束。Ross接受路透访问时表示，油价在年底前应会回升至每桶50美元，OPEC主要产油国最终减产可能带来帮助。他是石油行业最受尊敬的预测人士，对油价的预期颇为大胆，而且几十年来一直为OPEC成员国提供咨询服务。Ross是少数几个预期到2014年OPEC会允许油价下跌的分析师之一，他的预测通常都不公开。

另外，厄瓜多尔外长表示，拉美主要石油出口国周五将开会讨论全球油价。阿联酋石油部长称当前低油价将迫使生产商冻结产能。

--中国央行2月外汇储备降幅规模收敛，资金外流压力料继续缓解

中国央行公布的2月末外汇储备连续四月减少，但当月降幅明显收窄。分析人士指出，春节假期令2月交易日减少，且国际美元出现回调，人民币贬值预期淡化，一并缓解资金外流压力。虽然外储变化仍受制于内外部环境变化，但未来外汇储备料不会再出现持续大幅减少的局面。中国央行公布，2月末中国外汇储备为32,023.21亿美元，较1月末下降285.72亿美元，为连续四个月下降，但降幅缩减。

--美国以中兴通讯违反伊朗制裁为由，对其实施出口限制

根据美国商务部公布的措施，美国将禁止国内制造商向中兴通讯出售元器件。另外，外国制造商也不得向该公司出售包含相当数量美国产元器件的产品。制裁专家认为，美国针对中兴通讯采取的出口限制举措可能会中断其全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。中兴通讯是中国电信业制造商，美国称其违反了美国对伊朗的制裁规定。

--专访：穆迪分析师称日本经济增长预测面临下行风险

评级机构穆迪的分析师称，日本经济增长今年面临下行风险，这可能令其更难实现整固财政的目标。穆迪目前预测日本2016年将增长1%，主权风险小组资深分析师Christian de Guzman指出这个预估面临日本国内外不确定性的挑战。

--阿里巴巴旗下蚂蚁金服估值可能近600亿美元--消息

知情人士称，中国电子商务巨擘--阿里巴巴旗下蚂蚁金融服务集团正寻求在当前的一轮融资中获得近600亿美元的估值。该消息人士周一表示，蚂蚁金服目前正与原有投资者及新投资者洽谈融资事宜，其中可能包括建银国际。蚂蚁金服是在线支付平台“支付宝”的运营者。

--美国1月消费者信贷增加105.4亿美元，12月修正为增长213.8亿美元

美联储公布，美国1月消费者信贷增加105.4亿美元，预估为增加170亿美元，12月修正为增长213.8亿，前值为增加212.7亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数收高，能源股的上涨抵消了大型科技股的下跌，后者拖累Nasdaq指数收低。道琼工业指数涨67.18点，或0.40%，至17,073.95点；标准普尔500指数小升1.77点，或0.09%，至2,001.76点；Nasdaq指数挫8.767点，或0.19%，至4,708.254点。标普500指数连涨第五日，为去年10月以来最长升势，且自1月5日以来首次收在2,000点之上。

--欧洲股市下跌，受累于公用事业公司法国电力集团在一位公司高管辞职后大跌，以及银行类股在被券商下调目标价后下挫。FTSEurofirst指数收跌0.3%。欧元区蓝筹股STOXX 50指数回落0.5%。

英股富时100指数收跌0.27%，至6,182.40点，法股CAC指数收跌0.32%，报4,442.29点，德国DAX指数收跌0.46%，至9,778.93点。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，因油价大涨重燃对欧元和商品货币的需求，缓解对商品价格下跌影响全球经济的担忧。工业金属市场攀升，也燃点了对较高风险货币的需求，且降低美元的吸引力。美元指数下跌0.2%，至97.132。欧元兑美元小升0.1%，至1.1008美元，兑日圆下跌0.5%，至124.75日圆。澳元兑美元上涨0.4%，至0.7473美元，加元兑美元升至1.3289加元。

债市:

--美国公债价格大多走低，日内交投震荡，因在强劲的美国就业数据公布后，油价上涨，削弱了对避险公债的需求。本周稍后，欧洲央行将举行政策会议。指标10年期公债收益率盘中攀升至逾一个月最高1.920%。尾盘报1.900%，高于上周五尾盘的1.883%，价格回落5/32。美国30年期公债价格上扬1/32，收益率报2.701%，低于上周五尾盘的2.703%。

--葡萄牙公债收益率返回3%以上，此前惠誉将葡萄牙评级展望从正面下调至稳定，这可能促使投资者在本周稍后的葡萄牙公债标售中要求更高的回报。10年期葡萄牙公债收益率上升3.5个基点，至3.01%。多数其他欧元区公债收益率下跌2-4个基点，因投资者预计欧洲央行在周四政策会议上将进一步宽松政策。西班牙10年期公债收益率持平在1.58%。

油市:

--全球油价劲升逾5%，布兰特原油期货升穿每桶40美元至今年新高，此前厄瓜多尔表示，将在周五主办拉美产油国会议，而石油输出国组织(OPEC)也寻求更高的油价均衡水平。技术性买盘以及商品市场普遍上涨也提振油价。布兰特原油期货收涨2.12美元，报每桶40.84美元，盘中升至去年12月9日来最高的41.04美元，较1月20日触及的12年低点27.10美元高51%。美国原油期货收高1.98美元，报每桶37.90美元，接近两个月高位。

金属市场:

--金价上涨，徘徊在上周触及的13个月高位略下方，因美国平均时薪下降减弱了对美联储在下次政策会议上升息的预期。2012 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,266.70美元。美国4月期金收跌0.5%，报每盎司1,264美元。

--期铜和期锌从逾四个月最高水准回落，受累于美元走坚和对中国提振经济成长能力的疑虑浮现。伦敦金属交易所三个月期铜收跌0.5%，至每吨5,000美元。期锌收低2.5%，报每吨1,811美元，此前LME库存增加5,200吨。期锡表现出色，上涨2.1%，至一年最高水准每吨17,350美元，投资者担心印尼出口下降和库存减少。期铝收升0.8%，报1,599.50美元。期铅涨0.2%，收报1,870美元。期镍升0.4%，至9,380美元。(完)