《路透早报》--3月14日

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月机械订单(13日2350)

--香港2月底外汇基金境外资产

--欧元区1月工业生产(1000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国政协二届四次会议闭幕会(0700)

--日本央行货币政策会议(至3月15日)

--德国央行委员Andreas Dombret在单一监管与跨境银行业圆桌会议上发言

以下为3月11日下午5:00至3月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国1-2月工业增速降至逾七年最低，2月新增信贷大降逾七成

中国今年1-2月工业同比增速创出逾七年低点，投资增速在地产和基建带动下反弹。综合看来整体需求仍低迷，经济难言企稳，房地产投资和销售的回暖亦独木难支。

1-2月规模以上工业增加值同比增长5.4%，增速创2008年11月以来最低；同期固定资产投资同比增长10.2%，增速小幅反弹。1-2月份商品房销售面积同比大增28.2%，销售额更猛升43.6%。

中国2月新增信贷较上月大幅回落超七成，月末广义货币供应量(M2)增速亦较上月有所回落。分析人士表示，2月新增信贷远低于预期与监管部门的＂窗口指导＂因素有关，虽然中长期贷款增加较多，贷款结构有所优化，但实体经济整体实际资金需求仍弱势难改。

他们并认为，2月通胀数据超出预期，但可持续性并不强，短期暂难对政策放松形成擎肘，在宏观经济稳 增长以及供给侧改革加快背景下，仍需宽松货币政策保驾护航。

--日本央行将讨论对900亿美元短期资金免于实施负利率--消息

知情消息人士称，日本央行政策委员会本周料将讨论是否允许900亿美元短期资金免于实施负利率。消息人士称，日本投资信托协会的这一要求得到日本央行部分官员的共鸣，因为投资资金流入银行账户有违首相安倍晋三及央行的本意，即促使更多储蓄离开存款和政府债券、使之变成更有生产力的投资资金，以刺激经济增长和结束通缩。

但知情人士称，也有些央行人士担心，对货币储备基金免除负利率政策，可能造成麻烦的先例，因为金融业会寻求让其他投资免于实施负利率。

--美国2月进口物价连续第八个月下降，但下降趋势接近尾声

美国2月进口物价下降0.3%，为连续第八个月下降，受累于石油和一系列其它商品价格下降；但进口物价降幅趋缓，因美元升势减弱，且油价稳定下来。进口物价按年下降6.1%，为2014年来最小降幅。输入性通缩可能已接近尾声，因美元上涨失去动力。

美国金融市场基本未受该数据影响，而是从油价上扬中寻找方向。股市上涨，美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币持平。

其他重要经济数据：

* 统计局公布数据显示，加拿大2月就业减少2,300人，失业率连续第三个月上升，涨至7.3%，为2013年3月以来最高。

* 国家统计局(ONS)公布，英国1月全球商品贸易逆差102.89亿英镑，路透调查预估为逆差103亿英镑。英国1月对非欧盟地区贸易逆差为21.99亿英镑，路透调查预估为逆差29亿英镑)；12月修正后为逆差30.22亿英镑。

--欧洲央行新政遭质疑，官员发声力挺‘超级马里奥’

欧洲央行周五展开防守行动，多位欧洲央行高阶官员公开和非公开地发表讲话，力挺德拉吉周四宣布的新政，但他们中的一些人也承认，央行向金融市场传递的信息含混不清。欧洲央行管委利卡宁称，央行将继续行动直至到达通胀目标。

此外，英国央行公布一项调查显示，与三个月前相比，尽管通胀前景变弱，但预期英国央行将在未来一年升息的英国公众数量略有增加。央行称，2月份接受调查的公众中，有38%预期央行将在未来一年升息，比例高于11月份时的35%，但低于去年8月所创近期高位50%。

--印度央行总裁拉詹希望制定全球性的央行行为准则

印度央行总裁拉詹呼吁全球央行采取一项机制来评估央行行动的广泛影响，包括目前正在采用的非常规货币政策。拉詹建议应该让一批学者去测度和分析央行货币政策的“溢出效应”，并指明应该使用政策和避免哪些政策。

他还建议采用交通信号灯系统，把央行的政策分成红、黄、绿几个等级。这一监控制度可以按照布雷顿森林货币协定的精神，通过一个国际协议来实施，或者通过国际货币基金组织(IMF)来实行。拉詹的讲话是在新德里举行为期三天IMF活动的重头戏。

--油价可能已触底，因非OPEC产出迅速下降且伊朗供应增势不猛--IEA月报

国际能源署(IEA)称，油价可能已经触底，原因是美国及其它非石油输出国组织(OPEC)产油国的产量已开始迅速下降，而且伊朗的石油供应增势并不剧烈。IEA称，现在认为2016年非OPEC产油国产量将下降75万桶/日，之前的预估下降规模为60万桶/日。

IEA称，2016年光美国的产出就将减少53万桶/日；OPEC国家2月产出下滑9万桶/日，因尼日利亚、伊拉克及阿拉伯联合大公国(阿联酋)减产。

--中国货币政策会保持比较稳健，无须过度刺激及汇率贬值--央行

中国央行行长周小川表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。

此前，周小川称，中国杠杆率过高，相当一部分表现在工业企业。如果高杠杆无法解决，企业调整、整合的难度也会很大。需要发展直接融资，减少债务杠杆，这有利于企业重组。

此外，央行副行长潘功胜重申，央行将会同相关部门，对房地产中介机构、房地产开发企业以及其与P2P平台合作开展的金融业务开始进行清理和整顿，打击为客户提供首付贷融资、加大购房杠杆、变相突破住房信贷政策的行为。同时担任外管局局长的潘功胜还透露，多个指标都指向过去几个月内，跨境资金流出是在收敛的，在向基本面回归。

--中国注册制会推但不可单兵突进，中证金退出为时尚早--证监会主席

中国证监会主席刘士余周六表示，股票发行注册制改革肯定会推进，但不可单兵突进；去年入市维稳的中国证券金融股份公司(中证金)较长时间内不会退出，而未来几年则不会再推出熔断机制。作为他走马上任证监会主席尚未满月后的“首秀”，其表态并未让市场感到意外。

对于市场高度关注的险资举牌问题，中国保监会主席项俊波在同一场合称，从目前情况看，国内险资的举牌行为总体风险是可控的。

[市场摘要]:

股市:

--美股周五上涨，道指和标普500指数创今年最高收位，投资人对欧洲央行周四追加刺激计划作出反应，且原油价格上涨推高能源股。

道琼工业指数收升218.18点，或1.28%，报17,213.31点。标准普尔500指数收高32.62点，或1.64%，报2,022.19点。Nasdaq指数收涨86.31点，或1.85%，报4,748.47点。本周，道指上涨1.2%，标普500指数上升1.1%，Nasdaq指数上涨0.7%。CBOE波动性指数触及今年最低。

--欧洲股市劲升，欧洲央行新的低成本贷款计划支撑二线欧元区银行股大涨，且油价和金属价格反弹提振商品股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高2.7%，报1,347.47点。

英股富时100指数收高1.71%，至6,139.79点。法股CAC指数劲升3.27%，报4,492.79点。德国DAX指数大涨3.51%，至9,831.13点。

汇市:

--美元兑一篮子货币上涨，受助于欧洲和中国央行采取意外行动后，对风险资产的需求增加。尽管美元指数周五上涨，但本周连续第二周下跌，本周的跌幅主要在欧洲央行周四会议后录得。

美元兑欧元上涨0.2%，报1.1155美元。中国和欧洲央行的举措帮助加元、澳元和挪威克朗等商品货币回升，周五兑美元升幅均超过1%。

债市:

--美国公债收益率在震荡交投中攀升，因投资人预计美国经济足够强劲，能允许美联储升息，且之前欧洲央行总裁德拉吉表示，预计不会再降息。

指标10年期公债价格尾盘下跌14/32，收益率报1.979%，周四尾盘报1.929%。30年期公债价格下跌31/32，收益率报2.749%，周四尾盘报2.70%。三年期公债收益率触及约两个月高位，五年期和七年期公债收益率攀升至约六周最高。

--欧元区公债市场企稳，此前欧洲央行总裁德拉吉周四称他预计不会再降息的讲话，引发欧元区公债抛售热潮。但两年期德债收益率有望录得去年12月初以来的最大周线涨幅。

德国10年期公债收益率下跌3.7个基点，报0.27%。两年期德债收益率持平在负0.46%。

油市:

--油价大涨高至2%，此前国际能源署(IEA)称市场可能已经触底，但高盛称油价在不到两个月内大幅反弹50%的升势“为时过早”。

布兰特原油收高0.34美元，或近1%，报每桶40.39美元，本周大涨4%，连升第三周。美国原油收高0.66美元，或1.74%，报每桶38.50美元，盘中刷新今年高位，报39.02美元。本周美国原油期货劲升7%，连升第四周。

金属市场:

--金价下挫1%，因美元反弹和原油及全球股市上涨，金价在早盘升至13个月高位，延续上日因欧洲央行追加宽松计划带来的涨势。现货金上涨至最高1,282.51美元，为2015年2月3日来最高，之后在1927GMT时下滑1%，至每盎司1,259.01美元，因美元兑欧元从三周低位反弹。黄金本周周线势将收平。美国4月期金收跌1.1%，报每盎司1,259.40美元，此前触及1,287.80美元的高位。

现货银上涨0.1%，至每盎司15.61美元。现货铂金跌1.1%，报965.50美元。现货钯金上扬1.4%，报578.50美元。

--期铜上涨，在中国经济数据公布前，基金扭转看空铜价的押注，但美元走坚，限制了期铜涨幅。伦敦金属交易所三个月期铜收涨1.6%，报每吨4,970美元，本周势将录得2月12日当周以来首次周线下跌。(完)