《路透早报》--3月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲2月新车销售(0030)

--日本1月工业生产修正值(0430)

--法国2月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--意大利2月消费者物价指数(CPI)终值(0900)

--欧元区第四季就业人口(1000)

--新西兰第四季经常帐收支(2145)

--美国3月纽约联邦储备银行制造业指数、2月生产者物价指数(PPI)、2月零售销售(1230)

--美国1月企业库存、3月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1400)

--美国1月整体净资本流动(2200)

--韩国2月失业率(2300)、2月进出口及贸易收支修正值

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布3月货币政策会议记录(0030)

--日本央行宣布利率决定(0200)

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议

--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在一场活动上发表演讲

--南非央行开始举行为期三天的货币政策委员会会议

以下为3月14日下午5:00至3月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日央行料按兵不动，但国内信心恶化与国际不利因素令人不安

国内消费者信心恶化与国际不利因素，令日本央行周二政策会议处于令人不安的环境中。央行1月意外采行负利率政策后，本月倾向于按兵不动。

但即便对进一步放宽政策保持谨慎的人士也担心，日本脆弱的经济复苏面临的风险加剧，可能令央行有必要采取进一步的货币政策举措以提振增长。黯淡的经济前景已令一些分析师押注，不能排除日本央行结束两日会议后再次放宽政策的可能。

--OPEC预计2016年对其原油需求减弱，供应过剩局面恶化

石油输出国组织(OPEC)预计，2016年全球对其原油的需求将低于之前预估；非OPEC产油国的供应对低油价更具韧性，将加剧今年油市供应过剩的局面。

OPEC在月报中预计，非OPEC产油国今年供应每日减少70万桶，但上调2015年和2016年非OPEC产油国的绝对供应水平，称产油国维持产量的努力，令其对2016年的预估更加不确定。

此外，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，有关冻结石油产量的全球性协议可能在4月签署，但伊朗应该排除在外，该国在遭受多年制裁后有权增产。诺瓦克称，预计下月可以达成冻产支撑油价的最终协议，可能还是在多哈。

--中国安邦挑战万豪国际，出价128亿美元竞购Starwood

中国安邦保险集团出价128亿美元现金，与万豪国际(Marriott International)竞购美国酒店运营商Starwood；此举再度凸显安邦是大举收购的中国企业之一。这项收购报价不具约束力。 万豪国际去年11月签署的协议对Starwood的估值为每股67.22美元，低于安邦提出的每股76美元。Starwood股价周一大幅收高7.8%至75.93美元；万豪国际<收升3.0%报70.93美元。

--欧元区1月工业生产恢复强劲增势

欧元区1月工业生产强劲增长，增幅高于预期，尤其受到设备和机械等资本财产出增加的带动。欧盟统计局公布，欧元区1月工业生产较前月上升2.1%，较上年同期上升2.8%。路透调查预估分别为上升1.7%和1.4%。

--中国2月央行外占降幅收窄逾六成，人民币维稳初战告捷

路透根据中国央行周一公布的货币当局资产负债表计算，今年2月央行口径外汇占款减少2,278.83亿元人民币，但降幅较1月的6,445.38亿元收窄逾六成，反映人民币汇率维稳初见成效，跨境资金流出正在收敛。

随着市场对人民币贬值预期弱化，3月外汇占款数据料将继续改善。2015全年外汇占款减少2.21万亿元。

--朝鲜领导人称，将很快进行核弹头爆炸试验--朝中社

朝鲜中央通讯社周二报导，朝鲜(北韩)领导人金正恩表示，将很快进行核弹头爆炸试验，并试验发射能搭载核弹头的弹道导弹。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘基本持平，因非必需消费类股上涨，抵消能源股下跌的影响，投资者在美联储会议前保持低调。

道琼工业指数收升15.82点，或0.09%，报17,229.13点；标准普尔500指数收低2.55点，或0.13%，报2,019.64点；Nasdaq指数收涨1.81点，或0.04%，报4,750.28点。

--欧洲股市续升，汽车股受行业积极展望推动上扬；矿业股上涨，受助于铜价稳定在四个月高位之下。泛欧绩优股 European FTSEurofirst 300指数收涨0.7%。

英股富时100指数收高0.57%，至6,174.57点；法股CAC指数升0.31%，报4,506.59点；德国DAX指数涨1.62%，至9,990.26点。

汇市:

--美元兑欧元等欧洲货币上涨，因上周欧洲央行总裁德拉吉暗示该行可能不会再继续放宽货币政策后欧元大涨，投资人对此升势获利了结。欧元兑美元跌0.5%，报1.1197美元。美元兑瑞郎升0.45%，报0.9875瑞郎。英镑兑美元跌0.6%，报1.4298美元。

新兴市场货币波动最大，多国货币因国内市场动荡而遭抛售。南非兰特兑美元重挫达2.4%，因投资人担心该国信贷评等可能不久就将被下调。

巴西雷亚尔兑美元大跌1.8%，周末巴西全国约300万民众示威游行要求弹劾总统罗塞夫。埃及镑暴跌超过14%，此前埃及央行祭出市场期待已久的货币贬值行动。俄罗斯总统普京宣布计划从叙利亚撤军后，卢布午后由跌转升。

债市:

--美国公债价格上涨，上周遭大举抛售后反弹，因在本周为期两日的FOMC会议前，投资者试图将持仓恢复至中性水平。长期公债收益率在四日内首次下跌。分析师表示，油价下跌也向公债收益率施压。

指标10年期公债价格尾盘上涨4/32，收益率从周五的1.993%降至1.960%。30年期公债价格尾盘上涨10/32，收益率从周五尾盘的2.762%降至2.730%。

--欧元区二线公债收益率领跌欧元区债市，受上周欧洲央行货币刺激计划提振，投资者认为南欧经济体将在该计划中得益最大。

10年期南欧国家公债收益率下跌3-6个基点不等，10年期葡萄牙公债收益率报2.77%，离上周四欧洲央行政策会议后触及的五周低点不远。10年期意大利公债/德债利差收窄至约两个月最窄水准103个基点。10年期葡萄牙公债/德债利差收窄至250个基点，为逾一个月来最窄。

德国公债开盘时跑输其他欧洲公债，因总理梅克尔所属政党周日选举在三个地区失利，但10年期德债收益率尾盘跌2个基点至0.26%，和10年期法国公债跌幅一致。

油市:

--油价回落约3%，因担忧为期六周的市场反弹缺乏基本面支撑，目前美国原油库存持续增加，伊朗仍无意参加主要产油国联合冻产的行动。

美国原油期货收跌1.32美元，或3.4%，报每桶37.18美元。布兰特原油期货收挫0.86美元，或2%，报每桶39.53美元。

金属市场:

--金价转跌，跌穿每盎司1,240美元，因股市和美元上涨，投资者在美联储和日本央行本周召开备受瞩目的政策会议前结清头寸。

1919GMT，现货金下跌1.2%，报每盎司1,233.40美元，稍早高见1,260.71美元。美国4月期金收盘跌1.1%，报每盎司1,245.10美元。

现货银下跌0.8%，至每盎司15.35美元。现货铂金跌0.4%，报956.50美元。现货钯金下跌0.7%，报美元567.65。

--期铝触及三周低位，期铜也走低，受累于美元走强和中国工业产出疲弱。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收跌1.2%，报每吨1,542.50美元，盘中触及2月19日以来最低1,536美元。期铜收跌0.5%，报每吨4,946美元。

期镍收跌2.5%，报每吨8,610美元。期锌收挫1%，报每吨1,785美元。期铅回落0.8%，收报每吨1,836美元。期锡下跌1.2%，收报每吨16,900美元。(完)