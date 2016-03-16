（更正）《路透早报》--3月16日

图中为北京一处商业区建筑外的中国国旗。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

因译文有误，“重大数据或新闻”中的独家新闻，应为“中国中联重科”提高对美国起重机制造商Terex的收购报价，非“中国三联重工”。

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月银行结售汇、银行涉外代客收付款数据

--英国2月请领失业金人数(0930)

--美国2月消费者物价指数(CPI)、2月建筑许可和房屋开工(1230)

--加拿大1月制造业销售(1230)

--美国2月工业生产、产能利用率和制造业产出(1315)

--新西兰第四季国内生产总值(GDP)(2145)

--日本2月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国十二届全国人大四次会议闭幕后(预计北京时间10时30分)，国务院总理李克强将会见中外记者并回答提问

--印尼央行理事会会议(至3月17日)

--瑞典央行执委会会议(0800)

--英国财政大臣奥斯本宣布2016年预算(1230)

--波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和欧洲央行总裁德拉吉在一个艺术展览开幕式上讲话(1730)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1800)，美联储主席叶伦举行记者会(1830)

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在FX Week杂志澳洲年会发表演说(2205)

以下为3月15日下午5:00至3月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储料暂时维持利率不变，但为6月行动保留可能

美国联邦储备委员会(美联储)在周二开始的两天会议上料维持指标利率不变，但同时将暗示，只要就业市场和通胀情况继续改善，升息并非遥不可及。

美联储发言人在电子邮件中称，会议在1700GMT开始。会议声明定于周三1800GMT发布，美联储主席叶伦将在1830GMT召开记者会。

美联储17名官员周三结束会议后发表的最新预估可能暗示今年将升息两或三次，升息速度慢于12月发布上次预估时暗示的2016年升息四次。

--美国零售销售疲弱，凸显经济前景面临的风险

美国2月零售销售下滑0.1%，降幅小于预期的0.2%；但1月数据大幅下修至下降0.4%，前值为增长0.2%，这可能重燃对美国经济成长前景的忧虑。数据公布后，巴克莱分析师将美国首季经济成长预估下调0.5个百分点，至1.9%。

美国零售销售数据疲弱，重压美元汇价，美元兑日圆一度下挫逾1%。美国公债上扬，美股走低。

其它重要经济数据：

* 欧元区第四季就业人口较前季增长0.3%，较上年同期增长1.2%

* 新西兰第四季经常帐赤字降至26亿新西兰元，预期为降至28亿

* 韩国2月经季节调整后失业率升至4.1%的六年高位

--民调显示英国“退出欧盟”阵营领先，英镑下跌1%

ORB公布为每日电讯报所作的民调显示，支持英国退出欧盟的比例为49%，比支持留在欧盟的比例高出两个百分点。针对笃定计划前往投票的民众，当问到投票意向时，支持退出欧盟比例升至52%，支持留在欧盟的比例为45%，3%态度未定。

受该民调结果拖累，英镑兑欧元和美元均下跌1%。

--瑞典央行总裁称，若瑞典克朗升值快于预期则令人担忧

瑞典央行总裁英韦斯表示，若瑞典克朗升值快于预期，则是令人担忧的问题。英韦斯称瑞典货币政策已将其他国家的政策纳入考量，并表示必要时进一步调降利率，技术上是可行的。

--独家：中国中联重科提高对美国起重机制造商Terex的收购报价--消息

据知情人士称，中国中联重科提高对美国起重机制造商Terex Corp的收购报价，意在挑战Terex与芬兰Konecranes合并的意向。熟悉此事的人士称，中联重科将出价提高至逾34亿美元，在之前每股30美元现金出价的基础上，再向Terex股东发放每股1美元的特别股息。

--甲骨文季度盈利好于预期，将股票回购计划增加100亿美元

甲骨文公布第三季扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.64美元，好于分析师预期的0.62美元，因云业务获得增长动力；此外公司还表示将股票回购计划增加100亿美元。受此消息提振，甲骨文股价在盘后交易中劲升约4%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和Nasdaq指数周二收低，健保股和原材料股领跌。今日交投淡静，在美联储周三发布货币政策声明前，投资人表现谨慎。

道琼工业指数收升22.40点，或0.13%，报17,251.53点；标准普尔500指数收低3.71点，或0.18%，报2,015.93点；Nasdaq指数收挫21.61点，或0.45%，报4,728.67点。

--欧洲股市回落，商品股领跌，此前日本央行维持货币政策不变，但对该国经济表达了更为悲观的看法。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.1%，报1,341.5点。

英股富时100指数收低0.56%，至6,139.97点。法股CAC指数下滑0.75%，报4,472.63点。德国DAX指数跌0.56%，至9,933.85点。

汇市:

--美元兑日圆急跌，因日本央行保持利率不变，且美国零售销售数据疲弱，另外油价重挫、全球股市走低引发投资者的避险意愿。美元兑日圆一度下跌超过1%，尾盘时跌0.6%，报113.12日圆。

英镑兑欧元和美元下跌1%，之前每日邮报的一项民调显示，支持退欧阵营领先。欧元兑美元持平在1.1105美元。

债市:

--美国公债价格回吐大部份涨幅，收盘小幅上涨或微幅下跌，因投资者认为美联储可能对经济前景更乐观，因此可能较许多人原先预期的更快升息作准备。

纽约尾盘时，指标10年期公债价格持平，收益率报1.962%，周一报1.964%。30年期公债价格尾盘升5/32，收益率报2.723%，低于周一尾盘的2.733%。

--欧元区公债在欧洲央行会议后掀起的一波涨势暂告停歇，因投资者开始关注美联储本周会议，预期美联储会发出未来数月进一步升息的讯号。德国10年期公债收益率涨3个基点至0.31%，周一最低触及0.237%。

油市:

--油价收跌2%，延续前一日的跌势；因升至每桶40美元之上后，市场屈服于技术性阻力，且市场仍担心尽管产量下降，美国原油库存仍在增加。美联储周三会议声明将如何措辞的不确定性，也令金融市场感到紧张。

布兰特原油下跌0.79美元，或2%，结算价报每桶38.74美元。美国原油下跌0.84美元，或2.3%，结算价报每桶36.34美元。

金属市场:

--金价在美联储会议声明发表前跌至近两周最低水平，预计该声明将提供美国未来升息步伐的线索。现货金一度跌至3月2日以来最低每盎司1,225.70美元， 1837GMT时跌0.4%，报1,230.31美元。美国4月期金收跌1.1%，报1,231美元。

现货银下跌0.4%，报每盎司15.25美元。现货铂金上涨0.5%，报956.30美元。现货钯金下跌0.1%，报566.75美元。

--期铜收盘持平，因美元走软抵消了对主要金属消费国--中国需求的持续担忧，以及美联储政策会议前的不确定性。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收跌1美分，报每吨4,945美元，从稍早触及的低位4,881.50美元反弹。

三个月期铝收跌1.5%，报每吨1,520美元。期锌收跌2.4%，报1,742美元。由于工厂关停，预计供应趋紧将使锌跑赢其它工业金属。期锡下跌0.2%，报16,855美元。锡镍下跌0.6%，报8,555美元。期铅下跌2.7%，报1,786美元。(完)