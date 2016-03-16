《路透早报》--3月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月贸易收支(16日2350)

--澳洲2月失业率(0030)

--中国商务部发布实际使用外资(FDI)数据(0200)

--瑞士2月生产者/进口物价(0815)

--瑞士第一季三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间(0830)

--香港2015年12月至2016年2月失业率(0830)

--意大利1月对欧盟及全球贸易收支(0900)

--欧元区1月未经季节调整贸易收支、2月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000)

--美国第四季经常帐收支、一周初请失业金人数、3月费城联邦储备银行制造业指数(1230)

--加拿大1月趸售贸易(1230)

--美国1月JOLTS职位空缺数、2月领先指标(1400)

--韩国2月生产者物价指数(PPI)(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲理事会(European Council)峰会(至3月18日)

--印尼央行宣布利率决定(0400)

--瑞士联邦经济总局公布经济预估(0645)

--瑞士央行发布货币政策评估(0830)

--挪威央行公布利率决议，并发布货币政策报告(0900)

--英国央行宣布利率决议(1200)

--南非央行发布利率决定(1300)

--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在2016年金融风险日会议发表演说(2230)

--日本央行公布1月政策会议记录(2350)

以下为3月16日下午5:00至3月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--全球经济疲弱令美联储更为谨慎，维持利率不变且预计今年仅升息两次

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期；尽管美国经济持续增长，且就业市场稳健，但全球经济疲弱仍给决策者带来压力。

美联储称，温和的经济扩张和“强劲的就业增长”，使得今年升息是合适的。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，12月时预估为四次。

声明发布后，美元指数大幅下挫，美债收益率全线下跌，股市上扬，标普500指数触及12月31日以来最高点位。油市和金市亦受美联储声明支撑而走高。

--美国经济数据表明通胀及经济稳健，有利美联储升息步伐

美国2月核心消费者物价指数(CPI)较上月上涨0.3%，较上年同期上升2.3%，升速快于市场预期的上扬0.2%和2.2%，主因房租及医疗成本保持上涨趋势。该数据可能使美联储今年继续处于逐步升息的轨道上。

此外，2月房屋开工经季节调整后上升5.2%，至年率118万户，为五月来最高。房屋开工反弹，使得第一季国内生产总值(GDP)增长率预估有所提高。第一季GDP环比年率料为增长2%左右，去年第四季时为1.0%。

美联储表示，由于矿业和公共事业产出减少，2月工业生产下滑0.5%；1月时则增加0.8%。但2月制造业生产增加0.2%，1月为增加0.5%。

--英国大幅下调今明两年经济成长预估，英镑触及两周低位

英国财政大臣奥斯本称，将无法达成今年减少公共债务的目标，但坚持其在2019-20财年实现预算盈余的计划。奥斯本还宣布大幅下调增长预估，因全球经济下滑和英国生产率增长疲弱。奥斯本成为首相的机会与经济好坏密切相关。

英国经济今年可能仅增长2%，比去年11月时预估的2.4%低很多，预计2017年增长率为2.2%，低于去年11月预估的2.5%。

由于2016年预算案的具体内容令投资者愈发担心经济，和6月脱欧公投对经济的影响，英镑兑美元一度触及两周低位1.4053美元。

--澳洲央行希望澳元贬值--助理总裁德贝尔

澳洲央行助理总裁德贝尔称，澳洲央行希望看到澳元汇率从当前水准下滑，但在其他很多国家都希望压低本币汇率的情况下，很难实现这一点。

德贝尔表示，几乎全球每个国家的央行都喜欢看到本币汇率下滑，这会提振出口并支撑国内经济。“我们喜欢较低的澳元汇率。但显然不是大家都能拥有汇率贬值，”德贝尔说道。

--中国2月代客结售汇逆差近减半，贬值预期弱化令资金外流缓释

中国2月代客结售汇逆差环比续降近五成至350亿美元，创四个月新低，显示结售汇渐趋平衡。分析人士指出，2月恰逢国际美元表现偏弱人民币顺势反弹，春节因素交易日减少，再加上节后境内外人民币价差迅速减小甚至倒挂，也缓和境内购汇冲动，跨境资金流出压力明显缓解。

中国外管局新闻发言人亦指出，近期跨境资金流出压力明显缓解。从具体表现看，当前市场主体的本外币资产负债结构调整更加平稳，且内外部市场环境变化减缓了跨境资金流出压力。今后一段时期，中国跨境资金流动有望总体趋稳。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三收位为年内最高，此前美联储维持利率不变，暗示未来数月升息次数将减少。

道琼工业指数上涨74.23点，或0.43%，报17,325.76点；标准普尔500指数上扬11.29点，或0.56%，报2,027.22点；Nasdaq指数涨35.30点，或0.75%，报4,763.97点。

--欧洲股市几无变动，从日内高位回落，此前报告显示美国通胀升幅超过预期，且能源股和汽车股上涨抵消银行股走低的影响。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.02%，报1,341.8点。

英股富时100指数收涨0.58%，至6,175.49点；法股CAC指数下滑0.22%，报4,463.00点；德国DAX指数上涨0.5%，至9,983.41点。

汇市:

--美元兑主要货币大幅下滑，此前美联储宣布维持利率不变，但将今年加息四次的预期下调至两次。美联储声明公布后，美元指数跌至95.980日内低位，在仅仅11分钟内下跌近1%。欧元兑美元扭转稍早跌势，升至日内高位；尾盘时上涨0.7%，至1.1191美元。美元兑日圆亦在美联储声明公布后下滑，尾盘下跌0.35%，至112.80日圆。

美联储声明也为加元、新西兰元和澳元等商品相关货币带来强劲提振，这些货币兑美元均上涨超过1%，油价上涨也扶助这三种货币走坚。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)全线下跌，此前美联储一如预期维持利率不变，但调整了升息前景，预计今年底前仅升息两次。FOMC会议结果公布前，两年期公债收益率触及1%的10周高位，在声明发表后跌至日低。10年期公债收益率在声明发表前一度触及2%的七周高位，但声明发表后也跌至日低。

指标10年期公债尾盘上涨4/32，收益率报1.948%，周二尾盘报1.973%。30年期公债尾盘下跌16/32，收益率报2.746%，周二尾盘报2.744%。两年期公债尾盘上涨4/32，收益率报0.895%，盘中触及1月8日以来最高1%，周二尾盘报0.980%。

--欧元区公债收益率下跌，但美联储决议前投资人不愿大举入市。二线欧元区公债收益率领跌，跌幅介乎3-4个基点。

德国完成10年期公债标售后，德债收益率也加入跌势。德国10年期公债收益率跌3个基点至0.28%，在德国发售公债前则为持平。

油市:

--美国油价跳升近6%，抹去过去两日的跌幅；之前主要产油国支持在卡塔尔开会，讨论冻产的计划，且上周美国原油库存增幅小于预期。另外，美联储维持利率不变，并暗示今年将升息两次，而非之前预期的四次，这也支撑油价涨势。

美国原油期货收涨2.12美元，或5.8%，报每桶38.46美元，过去两日累计下跌5%。布兰特原油期货收高1.59美元，或4%，报每桶40.33美元。

金属市场:

--金价急升2%，至每盎司1,260美元，在美联储政策声明后由跌转升，因美联储声明拉低美元。

1914GMT，现货金跳涨2.3%，至每盎司1,260.61美元，在美联储政策声明前曾下跌最多0.4%，至1,226.87美元。

在美联储公布政策声明前，美国4月期金收低0.1%，报1,229.80美元。现货银上涨1.9%，至每盎司15.55美元。现货铂金涨2.2%，至975.90美元。

--期铜下滑，在美联储会议结果公布前，投资人保持谨慎态度。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.2%，报每吨4,935美元，盘中交投在约50美分的狭窄区间内。

三个月期铝下跌0.7%，报每吨1,509美元。期铅收低0.4%，报1,779美元。期锡跌0.9%，报16,705美元。期锌涨0.3%，报1,748美元。期镍升0.4%，报8,590美元。(完)