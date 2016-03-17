《路透早报》--3月18日

图为上海浦东金融区一景。 REUTERS/Aly Song

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月70个大中城市住宅销售价格月度报告(0130)

--德国2月生产者物价指数(PPI)(0700)

--欧元区第四季劳工成本和薪资(1000)

--加拿大1月零售销售、2月消费者物价指数(CPI)(1230)

--美国3月路透/密西根大学消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布1月政策会议之会议记录(周四2350)

--瑞典央行副总裁沃尔森在一个早餐研讨会上就长时期低利率、原因及影响发表讲话(0700)

--英国央行负责监督风险和监管的执行理事费希尔参加公共政策研究院一场会议的小组讨论(1030)

--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)

--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在“监管大型综合性金融机构：定义目标与评测效力”会议上致开幕辞(1300)，波士顿联储总裁罗森格伦参加小组讨论(1500)

--英国央行副总裁贝利在纽约联储年度会议上讲话(1600)

--货币政策国际研究论坛(IRFMP)在欧洲央行举办第九届大会，圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话(1900)

--德国Marshall Fund布鲁塞尔论坛(至3月20日)，与会者包括：欧洲议会议长舒尔茨，北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格、德国财政部长朔伊布勒和希腊央行总裁Louka Katseli

--瑞典央行执委会会议

以下为3月17日下午5:00至3月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场继续收紧，制造业再现回暖迹象

美国上周初请失业金人数增加7,000人，脱离五个月低位，但仍处于表明就业市场增强的水平，因经济在去年第四季放缓后重获动能。1月职位空缺数增加26万个，至六个月高位达550万个，亦突显劳动市场的韧性。

3月亚特兰大中部地区制造业指数急升至12.4，为七个月来首见正值，2月为负2.8；此为制造业企稳的最新迹象。而2月领先指标则在连两月下降后上涨。

数据进一步缓解经济即将陷入衰退的担忧，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)处在今年逐渐升息的轨道上。

美元兑一篮子货币下跌，美股涨跌不一，美国公债价格上涨。

--朝鲜在东海岸附近向海上发射一枚弹道导弹--韩联社

韩国联合通讯社报导称，朝鲜(北韩)周五在东海岸附近发射一枚弹道导弹。导弹飞行约800公里(500英里)后落入大海。此次发射正值朝鲜半岛紧张局势升级之际，朝鲜面对联合国安理会本月针对该国核试验的最新决议仍态度强硬。

美国一名官员证实，朝鲜已向日本海发射一枚弹道飞弹，并称这枚飞弹似透过公路机动发射装置发射的。这位要求匿名的官员称，仍在搜集此次发射的细节，但指出这似乎是一枚中程飞弹。

--英国央行维持利率不变，英镑劲扬逾1%触及四周高位

英国央行周四以9:0的票数决定维持指标利率在0.5%不变，并以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。英国央行重申未来三年利率可能会上调，鉴于可能面临的困难，上调利率的步伐将是逐渐的。

英国央行决策官员并称，英国会否续留欧盟公投所产生的不确定性，一直令英镑受到严重打压，经济增长也可能放缓。

受英国央行决定维持利率不变提振，英镑兑美元大涨，势将创2009年来最大单日升幅。英镑在纽约尾盘上升1.6%，报1.4488美元；此前在伦敦盘一度劲涨1.7%，至2月16日来最高1.4503美元。

--日本首相安倍晋三考虑推迟上调消费税的计划--读卖新闻

读卖新闻周五报导，如果经济继续停滞不前，日本首相安倍晋三将考虑再度推迟上调消费税的计划。报导称，安倍考虑将上调消费税的时间推迟一至两年，报导未引述消息来源。读卖新闻称，安倍将在5月看到日本第一季增长数据，及在5月底主持召开的七国集团(G7)峰会上判断形势后才做出决定。

--欧洲央行总裁称只靠货币政策难以振兴经济，政府亦须出力

欧洲央行总裁德拉吉周四警告欧洲领导人，单靠货币政策无法振兴经济，各国政府也需要尽到自己的力量，推进结构性改革。

对于欧元区经济形势以及面临的风险，德拉吉称“经济正在复苏，尽管动能偏弱。我们看到经济中各个领域改善的迹象，包括就业市场和信贷市场；但仍然存在下行风险，而且从去年12月初开始，部分风险在加剧。”他表示，预计欧洲央行利率将在相当长一段时间内维持在低位，甚至会比现在的水平还要低。

--南非央行加息以遏制通胀，兰特兑美元大涨逾3%至逾一周最高

尽管担心经济增长动能减退，南非央行周四仍将附买回利率上调25个基点至7.0%，试图遏制不断上升的通胀率。央行总裁甘亚格表示，面对不利的企业和消费者信心，货币政策委员会仍对疲弱的经济成长前景感到担忧，委员会判定成长前景面临的风险偏向下档。

南非央行加息后，兰特兑美元扭转跌势，大涨逾3%至逾一周最高15.0670兰特。

此外，印尼央行将指标利率下调25个基点至6.75%，一如多数分析师预期，这是今年内该央行第三次降息以支撑经济成长。印尼央还将存款工具利率下调25个基点至4.75%，并将贷款工具利率下调25个基点至7.25%。

--巴西央行将缩减汇市干预规模，因本土投资者对冲需求减弱

巴西央行表示，将缩减对外汇市场的干预规模。之前巴西雷亚尔升至逾半年高位附近，降低了本土投资者的对冲需求。巴西央行在声明中称，由于当前国际经济前景带来机会窗口，央行将减少每日货币互换拍卖行动的强度。该央行没有公布调整幅度的细节。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘上涨，道琼工业指数今年首次收在去年收盘位之上，商品价格受美元走软提振上涨，推动能源和材料类股上扬。

道琼工业指数上涨155.73点，或0.90%，报17,481.49点；标准普尔500指数上扬13.37点，或0.66%，报2,040.59点；Nasdaq指数涨11.02点，或0.23%，报4,774.99点。

--欧洲股市在震荡交易中收盘下跌，美联储暗示今年升息次数少于预期后，欧元兑美元走高，出口类股下跌拖累欧股走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.13%，报1,340.04点。

英股富时100指数收涨0.42%，至6,201.12点；法股CAC指数下滑0.45%，报4,442.89点；德国DAX指数下跌0.91%，至9,892.20点。

汇市:

--美元兑主要货币重挫，延续周三美联储声明引发的跌势。美元兑欧元、日圆和瑞郎大跌超过1%，因市场认为美联储主席叶伦会后记者会的讲话对通胀的态度更温和。美元指数盘中下挫逾1.5%，至五个月低位，纽约尾盘跌1.1%， 报94.800。

美元兑多个货币盘中触及数月低点。美元兑加元跌至10月来最低，澳元兑美元则触及7月来最高。

美元兑日圆早盘波动尤为明显，一度大跌后回升。日本央行询问交易员有关近期日圆走势的消息，带动美元兑日圆缩减部分跌幅。纽约尾盘，美元兑日圆仍跌1%，报111.45日圆。

英镑兑美元大涨。受英国央行决定维持利率不变带动，英镑势将创2009年来最大单日升幅。英镑尾盘升1.6%，报1.4488美元。

债市:

--美国公债收益率连续第四日下跌，此前一天美联储减少今年升息次数预期，并对全球金融市场现状表示担忧。

指标10年期公债收益率跌至一周低位，对美联储利率预期最为敏感的两年期公债收益率滑至两周低位。五年和30年期公债收益率差扩阔约131个基点，为两周来最高，收益率曲线走陡表明，市场几乎排除近期升息可能性。

尾盘，10年期美债价格上涨12/32，收益率报1.894%，周三尾盘报1.911%，美联储发表声明前达到2.0%。30年期公债价格上涨31/32，收益率跌至2.676%，周三尾盘为2.710%。两年期公债价格持平，收益率下跌至0.863%，周三为0.867%。

--欧元区公债收益率下跌，此前美联储预期今年升息次数将从四次降至两次，可能给欧洲央行制造了更多难题。

德国10年期公债收益率日内下滑6个基点至0.23%，较美联储会议前所及高点下滑约11个基点。其他欧元区公债收益率下滑5-9个基点不等。

油市:

--油价触及年内高位，美国原油急升5%，刺穿40美元关口，因对主要产油国下月就冻产协议达成一致感到乐观，且美国原油出口上升和汽油需求增强。

近月美国原油收涨1.74美元，或4.5%，报每桶40.20美元。布兰特原油收涨1.21美元，报41.54美元，此前升至今年迄今峰值41.60美元。

金属市场:

--金价转跌，在上日大涨2.5%后进行整固，此前美联储下调今年升息次数预期，打压美元大幅下挫。1902GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,257.11美元，盘中一度攀升0.7%至1,270.90美元。美国4月期金收涨2.9%，报1,265美元。

现货银短暂涨穿每盎司16美元，为去年10月以来首见，上涨2.8%，报16.03美元。现货铂金上涨0.7%，报每盎司983美元。现货钯金上涨2.2%，报592.40美元。

--期铜跳涨至逾四个月高位，受助于美联储下调加息次数预期、库存减少和股市上涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘时没有成交，最后买入价上涨2.7%，报每吨5,069.5美元，盘中触及11月5日来最高5,074美元。

三个月期铝升1.1%，报每吨1,526美元。期铅攀升3.2%，报每吨1,835美元。期锡涨1.8%，报17,000美元。期锌急升4.2%，报每吨1,821美元。期镍跳涨3.5%，报8,890美元。(完)