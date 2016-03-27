《路透早报》--3月28日

2015年5月14日，美国丹佛，图为一家百思买店铺内的雇员。 REUTERS/Rick Wilking

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月货物和服务贸易数据

--美国2月商品贸易收支初值(1230)

--美国2月实质个人支出(1230)

--美国2月成屋待完成销售指数(1400)

--美国3月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平将于3月28日至30日对捷克进行国事访问

以下为3月25日下午5:00至3月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第四季经济增长放缓，消费支出相对强劲但企业获利下降

美国2015年第四季经济成长放缓，但不如原来预估的那么严重，相当强劲的消费支出抵消了企业去库存行动造成的拖累。

商务部周五公布的数据显示，第四季国内生产总值(GDP)增长环比年率终值为1.4%，高于1.0%的前值；初值仅为0.7%。第三季GDP增长2.0%，2015年全年增2.4%。在美国经济活动中占比超过三分之二的消费者支出第四季增长2.4%，而上月公布的增幅为2.0%，消费者支出上修主因服务支出高于原先预估。

--中国2016年第一季企业招聘减少，资本支出创五年最低--褐皮书

一项民间调查显示，2016年第一季中国公司的资本支出降到至少五年最低，突显出即便政府加大政策支持力度，以避免增长放缓加快，但经济的疲软状态依然挥之不去。该项季度调查由中国褐皮书国际(CBB)进行，涵盖了超过2,200家公司。

调查显示，由于削减借款和支出，企业招聘减少，这是连续第二季使就业面临下行压力。只有33%的公司称第一季资本支出增长，为该调查进行五年来的最低记录。自2014年第二季以来，资本支出增长的公司比例已经减少逾40%。

--中国1-2月工业企业利润增4.8%结束七连跌，但面临困难仍较多

中国国家统计局周日公布，1-2月规模以上工业企业实现利润7,807.1亿元人民币，同比增长4.8%，结束此前连七月负增长，且增幅创下2014年7月以来新高；不过这与上年同期基数较低有关，工业企业生产经营面临的困难仍然较多。

数据还显示，1-2月，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.12%，产成品存货周转天数为16.5天，应收账款平均回收期为42.4天。2月末，资产负债率为56.8%。

--中国深圳加入一线楼市调控，二套房首付及限购门槛均提高

深圳市政府周五晚紧急出台楼市新政，成为继上海之后中国又一个加强房地产市场调控的一线城市。自政策发布之日起，该市将二套房首付比例提高至最低四成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限要求由一年提高至三年。

--中国央行设立扶贫再贷款专项用于涉农信贷投放，利率优于支农再贷款

中国央行周五称，将设立扶贫再贷款，专项用于支持贫困地区地方法人金融机构扩大涉农信贷投放；发放对象是贫困地区的农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等四类地方法人金融机构。

[市场摘要]:

--全球主要金融市场周五多因耶稣受难日而休市。(完)