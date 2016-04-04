《路透早报》--4月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月加班工资(0000)

--澳洲2月商品和服务贸易收支(0130)

--德国2月工业订单(0600)

--意大利3月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国3月Markit服务业及综合PMI(0750)

--德国3月Markit服务业及综合PMI终值(0755)

--欧元区3月Markit服务业及综合PMI终值(0800)

--英国3月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区2月零售销售(0900)

--加拿大2月贸易收支(1230)

--美国2月国际贸易收支(1230)

--美国3月Markit服务业PMI终值(1345)

--美国3月供应管理协会(ISM)非制造业PMI(1400)

--美国2月JOLTS职位空缺数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins发表演讲(1845)

--经济合作暨发展组织(OECD)公布德国经济调查

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德及德国央行总裁魏德曼发表讲话(0730)

--澳洲央行举行政策会议(0430)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(0500)

以下为4月4日下午5:00至4月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业数据暗示第一季GDP增速进一步放缓

美国2月工厂新订单下滑，企业资本财支出远低于之前发布的数据，这是第一季美国经济增长进一步放缓的最新信号。产成品新订单下滑1.7%，因需求普遍下降。数据发布后，美国公债价格走高，美股基本未变，美元兑一篮子货币小幅下挫。

2月核心资本财订单出货量下跌1.7%，工厂产品库存连续第八个月下降，表明工厂在减少过剩库存方面有所斩获，这可能支撑未来的制造业生产，但也表明库存在第一季仍是经济增长的拖累。衡量企业信心和支出计划的扣除飞机的非国防资本财订单下跌2.5%，逊于上月公布的下跌1.8%。

--美联储鸽派罗森格伦预计联储较市场预期更早升息

向来出言谨慎的美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦却对升息表达了令人意外的信心，称可能早于目前市场预期的时机升息，因经济风险已经消退。他称市场波动以及海外经济放缓危及美国经济的威胁已经降低。所以他表示，美国利率期货目前走势暗示市场预计今年仅升息一次甚至不升息，这样的预期“令人意外”，可能“过于悲观”。罗森格伦是联储最为鸽派的委员之一，但他的讲话同近几周鹰派和中间派地区联储总裁所传递的信息更一致，他们暗示可能在6月就升息。

--中国给全球金融市场带来的冲击只会与日俱增--IMF

国际货币基金组织(IMF)称，未来几年中国经济冲击带给全球市场的外溢效应只会与日俱增，因中国的金融影响力在增强，人民币作为融资货币的使用会更加广泛。去年中国经济增长和工业产出放缓波及全球金融市场，导致新兴市场和发达经济体的股市和商品价格下挫。IMF称，市场已经对来自中国的信号变得非常敏感，中国决策者不应该发出含糊不清的信号。

--欧元区2月生产者物价下跌幅度大于预期

欧元区2月生产者物价下跌幅度大于预期，扣除能源的生产者物价按月下滑速度亦扩大。欧盟统计局公布，2月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.7%，较上年同期下滑4.2%。路透调查的受访分析师原本平均预测按月下滑0.5%。欧元区2月扣除能源的PPI下滑0.2%，1月为下降0.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘下挫，从最近升至2016年新高的涨势中回落，商品相关类股和工业股的下跌抵销了医疗保健类股的上涨。道琼工业指数下跌55.75点，或0.31%，报17,737.00点；标准普尔500指数收跌6.65点，或0.32%，报2,066.13点；Nasdaq指数下挫22.75点，或0.46%，报4,891.80点。

--欧洲股市从一个月低点反弹，防御性股领涨，但法国电信运营商Orange同Bouygues的购并谈判破裂，拖累电信股下挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%。英股富时100指数收高0.3%，至6,164.72点；法股CAC指数收高0.53%，报4,345.22点；德国DAX指数收高0.28%，至9,822.08点。

汇市:

--美元兑日圆触及逾两周最低，兑一篮子主要货币走低，因市场仍预计，美联储今年将保持缓慢升息的步伐。美元指数尾盘跌0.07%，报94.551。美元兑日圆尾盘下跌0.32%，报111.31日圆。美元兑瑞郎尾盘上扬0.17%，报0.9591瑞郎。

债市:

--美国公债收益率小幅下挫，指标公债收益率徘徊在接近一个月低位，因围绕美国经济扩张可持续性的疑虑支撑了美联储可能放缓升息步伐的观点。指标10年期公债收益率下跌2个基点，报1.772%。

--希腊两年期公债收益率跳涨约2个百分点，至一个月高位，因一份外泄的文件副本令IMF救助谈判策略的细节曝光，重燃了市场对希腊融资的忧虑。希腊两年期公债收益率升至一个月高位11.15%，10年期公债收益率上涨28个基点，至略高于9%。10年期德债收益率降低2个基点至0.12%，为3月1日以来最低。

油市:

-- 油价下挫逾2%，布兰特原油触及一个月低位，因投资者怀疑产油国是否会冻产以抑制全球供应过剩的状况。布兰特原油期货结算价下挫0.98美元或2.5%，报每桶37.69美元。美国原油期货结算价下挫1.09美元或近3%，报每桶35.70美元。

金属市场:

--黄金价格下跌，因强劲的美国经济数据提振投资者风险意愿，且一位美联储官员称，鉴于经济担忧减退，预计联储将早于市场目前预期的时机升息。1901GMT，现货金下挫0.5%，报每盎司1,216.10美元。美国6月期金收低0.3%，报每盎司1,219美元。

--期铜触及一个月低点，期镍跌至六周低点，因投资人对中国经济成长和金属需求的忧虑挥之不去，遂缩减多头仓位。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜连跌七个交易日，收盘报4,760.50美元，下挫1.5%。三个月期铝收平，报每吨1,536美元。期镍收高0.6%，报8,370美元。期锌跌1%，报每吨1,854美元。期锡收跌0.5%，报每吨16,625美元。期铅大跌1.7%，收报1,718美元。(完)