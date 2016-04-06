《路透早报》--4月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布一季度外汇储备数据

--台湾主计总处公布3月通膨率

--香港公布3月底止外汇储备资产数据

--法国2月经常账收支，经季节调整贸易收支(0645)

--加拿大2月建筑许可(1230)

--美国一周请领失业金人数(1230)

--美国2月消费者信贷(1900)

--日本2月未经季节调整经常账收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行公布3月会议记录(1130)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表欧洲央行2015年年报(0700)

--日本央行举行地区分行经理季度会议

--韩国企划财政部长官柳一镐与政府官员就经济议题举行例行会议(0600)

--美联储主席叶伦参加一项与美联储现任和前任主席对话的活动(2130)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加一个问答对话(0000)

--欧洲央行执委普雷特、科尔和维斯科在一次会议上讲话

--挪威央行总裁奥尔森对外国使馆代表讲话(1300)

--成长网络峰会(至4月8日)在印度召开

以下为4月6日下午5:00至4月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--会议记录显示美联储谨慎对待加息，担心全球经济

3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。决策者上月讨论了是否应该在4月会议上加息，但一些委员认为经济成长面临的阻力或许仍然存在，许多委员认为应该谨慎对待加息。与会者普遍认为全球经济和金融状况仍构成风险。极少数官员暗示，美联储4月底开会时或许得以升息。4月会议之后，美联储下次开会日期为6月14-15日。

投资者一直怀疑美联储今年到底会否升息，而这份会议纪录对其押注几无影响。根据芝加哥商业交易所集团，联邦基金利率期货走势显示，投资人仍认为12月前升息的机率略高于50%，基本不太可能在4月26-27日货币政策会议上升息。

--美国数据良莠不齐，本月升息可能有难度－圣路易斯联储总裁

美国圣路易斯联储总裁布拉德接受彭博电台采访时称，自3月会议以来，美国公布的数据不多，且“良莠不齐”，令美联储在本月升息可能有困难。他称确实看到通胀上升的迹象，随着物价上升，美联储应继续将利率正常化。他表示3月就业报告不错，但美国经济成长有些不愠不火，这是较大的问题。布拉德指出，美联储可以在任何一次会议上升息，甚至可能在两次会议之间升息。

布拉德还表示，美国需要一份包括税务和教育改革在内的长期经济增长计划，以刺激经济增长，而不是依靠货币和财政刺激举措短期提振经济。

--IMF称供应面改革有助于解决经济增长疲软问题

IMF针对经济增长持续疲软提出了一个解决方案，其中包括放松对产品市场的管制、以及采取措施提高劳动力市场的参与率。但IMF年度“全球经济展望”报告的分析也承认放松管制可导致薪资水平短期下滑以及通货紧缩，因此有必要辅以财政刺激政策以在短期内扶持经济。

--辉瑞和艾尔建取消1,600亿美元并购交易，美国新规立竿见影

美国制药商辉瑞及总部位于爱尔兰的艾尔建取消原定的规模达1,600亿美元的合并。辉瑞称，该决定缘于美国财政部旨在抑制此类税负倒置交易的新规。这宗合并交易原本可以使辉瑞因纳税地迁往爱尔兰而每年减少约10亿美元税负。一名熟悉情况的消息人士表示，决定取消交易的部分原因是，辉瑞担心即便自己做出调整以挽救这宗交易，美国奥巴马政府也可能再次修改规则加以阻挠。艾尔建股价周三涨3.46%，周二大跌15%。辉瑞股价周三涨5%。

--日本2月同时指标下滑，创2011年大地震以来最快降速

日本2月同时指标创下2011年3月大地震以来的最快降速，进一步表明日本经济放缓。内阁府公布，2月同时指标初值较前月下降3.2点。该指标综合了工业生产、就业和零售销售等指标。

--美国上周原油库存意外大幅减少，激励油市大涨

美国能源资料协会(EIA)数据显示，美国上周原油库存意外大幅减少，因炼厂继续增加产量且进口下滑，但汽油库存增加，结束六周连跌。截至4月1日该周，美国原油库存减少493.7万桶，分析师预估增加315万桶。库存数据公布后，油价扩大涨幅，美国原油期货收高5%创三周最大单日升幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市跳升，受医疗保健股上涨提振，此前辉瑞和艾尔建取消1,600亿美元的并购计划；能源股走坚也扶助推升市场。道琼工业指数收高112.73点，或0.64%，报17,716.05点；标准普尔500指数收升21.49点，或1.05%，报2,066.66点；Nasdaq指数上涨76.78点，或1.59%，报4,920.72点。

--欧洲股市在上日深跌后上涨，Hennes & Mauritz盈利降幅小于预期，提振零售业走坚。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.8%。英国富时100指数收高1.16%，收报6,161.63点；法股CAC指数收涨0.81%，收报4,284.64点；德股DAX指数收升0.64%，收报9,624.51点。

汇市:

--美元兑日圆触及17个月低点，且维持普遍颓势，因预计日本央行不会出手干预阻止日圆升势，且会议记录证实了美联储的鸽派立场。美元兑日圆纽约尾盘跌0.61%，报109.69日圆。油价大涨提振商品货币。澳元兑美元尾盘升0.73%，报0.76美元。欧元兑美元升0.16%，报1.1400美元。美元指数尾盘跌0.18%，报94.457。

债市:

--美国公债收益率从一个月低位上涨，较长期公债收益率领涨，因油价和股市反弹促使投资者卖出避险的公债。10年期公债价格尾盘下跌9/32，收益率报1.760%。

--德国10年期公债收益率跌向零值的步伐暂停，因原油反弹，而且市场参与者不太放心测试去年4月触及的历史低位0.05%。德国10年期公债收益率上升2个基点，报0.12%。

油市:

--油价大涨5%，为三周内最大单日升幅，此前美国政府公布上周原油库存意外减少，市场原本预计库存创纪录新高。美国近月原油合约收涨1.86美元，报每桶37.75美元。布兰特原油收涨1.97美元，报每桶39.84美元.

金属市场:

--金价下跌1%，因股市反弹促使部分投资者在周二大涨后锁定获利。但美联储3月会议记录显示，决策者担忧全球经济面临下行风险。1839 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,223.73美元。美国6月期金收跌0.5%，报每盎司1,223.80美元。

--期铝跌至近一周最低水准，因市场愈发担心中国冶炼厂恢复先前关闭的一些产能，将令全球供应过剩的情况加剧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收低0.5%，报每吨1,515美元。LME期铜收升0.3%，报每吨4,788美元。(完)