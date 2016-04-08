（更正）《路透早报》--4月8日

更正：[重大数据或新闻]/中的第四则，因英文原文有误，“摆脱滞胀”改为“摆脱停滞”

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月消费者信心指数(0500)；3月服务业景气判断指数(0600)

--瑞士3月失业率(0545)；3月消费者物价指数(CPI)(0715)

--德国2月经季节调整贸易收支(0600)

--法国2月年内迄今预算收支；2月工业生产(0645)

--英国2月工业生产；2月商品贸易收支(0830)

--加拿大3月房屋开工年率(1215)；3月就业变动与失业率(1230)

--美国2月趸售(批发)库存及销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和美国经济发表讲话(1230)

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表讲话(0015)

--加拿大峰会。发言者包括加拿大财长摩尔诺和前央行总裁道奇

--西班牙央行总裁林德将在ECB Focus Session会议上致开幕词

以下为4月7日下午5:00至4月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称美国经济稳健，有理由进一步加息

叶伦表示美国经济发展状况令人满意，将支持进一步升息。在通胀方面取得进展，有一些通胀上升的证据，低通胀是暂时的。目前经济稳健并未出现泡沫，且尚未看到金融动荡的迹象。叶伦还称，就业市场极大改善，接近就业最大化。她并称没有对美元汇率设定目标。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯向福克斯商业新闻网表示，只要美国经济继续增长、企业招聘增加、通胀如他预期的那样上升，那么今年美联储至少加息两次是“正确的道路”。美联储多数官员同意威廉姆斯看法，认为今年联储可能应该升息两次。

--欧洲央行没有“直升机撒钱”计划，但仍有意采取措施应对全球放缓

欧洲央行决策者为未来行动划定范围，表示没有采取“直升机撒钱”式的直接注资计划，但仍有意采取更有节制的举措来应对全球成长放缓。“我们没有考虑任何那样的举措，”欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称。他的讲话与首席经济学家普雷特的观点如出一辙，这实际上为欧洲央行的行动划定了界限。不过，该央行对推出一系列更有节制的举措，诸如延长购债计划等，仍持开放态度。总裁德拉吉在央行年度报告中写道，2016年仍是充满挑战的一年。

欧洲央行公布的会议记录显示，在3月9-10日会议上，委员们就需要采取强有力措施普遍达成共识，不过一些委员对其中一些措施存有异议。

--数据显示美国就业市场坚挺，尽管经济成长温和

美国上周初请失业金人数降幅大于预期，表明尽管经济增长温和，但就业市场持续走强。截至4月2日当周，初请失业金人数减少9,000人，经季节调整后为26.7万人。就业市场走强，吸引更多求职者进入就业市场，可能会令薪资仅保持温和增长，美联储可能不会改变逐渐升息政策。数据发布后，美元兑一篮子货币变动不大，美股跟随油价走势下跌，美国公债上涨。

--日本恐难以阻升日圆，G20和G7反对干预的态度束缚其手脚

日本阻止日圆大幅升值的努力，可能遭到其他主要经济体日益强烈的反对，从而使得安倍政府带领日本经济摆脱停滞变得更加艰难。20国集团(G20)2月上海会议的声明警告各国不要竞贬货币，也为日圆多头壮胆。日本财经官员指称G20公报其他部份保留了日本在日圆升势过于急剧情况下的干预权，即公报中有关警示汇率“过度波动”的部份。与G7在汇率政策协商上有过交手经验的日本前官员们指出，决策官员的行动受到牵制，因为日本将极难说服其他国家接受其进场干预的必要性。

--惠誉确认对日本“A”的主权信用评级，展望为稳定

惠誉称稳定的评级展望反映了惠誉的评估，即日本评级所面临的上行、下行风险目前大体平衡。压制日本信用评级的主要因素是高企并不断攀升的政府债务，高负债和低名义增速使得预测很容易受经济或金融冲击的影响。惠誉预计2016年日本总体政府预算赤字与GDP之比为4.8%，低于2011年8.8%的峰值。该机构还称，日本的宏观经济表现是一个弱点。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市走低，因油价下滑，以及对全球经济的担忧重燃，令美元兑日圆下滑，并促使投资者逃离风险资产。标普500指数录得六周来最大单日百分比跌幅。道琼工业指数下跌174.09点，或0.98%，至17,541.96点；标准普尔500指数下挫24.75点，或1.2%，至2,041.91点；Nasdaq指数回落72.35点，或1.47%，至4,848.37点。

--欧洲股市收低，银行股领跌，且Skanska和戴姆勒等企业因除息拖累其股价下跌，拉低大盘。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.8%，盘中跌至一个月低点。英股富时100指数收低0.4%，至6,136.89点；法股CAC指数跌0.9%，报4,245.91点；德国DAX指数挫0.98%，至9,530.62点。

汇市:

--美元兑日圆跌穿108日圆，为17个月来首次，因预计日本央行不会干预市场。欧元兑美元下滑，因欧洲央行可能推出更多刺激措施。美元兑日圆最多下跌1.6%，至107.71日圆，为2014年10月底以来最低，尾盘缩小跌幅。欧元兑美元下跌0.2%，报1.1375美元。美元指数上涨0.08%，报94.501。据周四公布的路透调查，预计美元兑欧元和兑日圆年底前将录得温和涨幅。

债市:

--美国公债收益率普降，至2月底来最低水准，因油价下滑，且投资人担心全球经济成长继续放缓。30年期公债价格升逾一大点，收益率降至2.517%。指标10年期公债价格升17/32，收益率报1.696%，为2月24日来最低，较周三尾盘大跌逾5个基点。

--德国公债收益率跌穿0.10%，因欧洲央行官员暗示愿意进一步放宽货币政策，此前美联储流露对升息的谨慎态度。1600 GMT，德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.09%，在下午交易中随着油价下挫而加速下跌。西班牙和意大利10年期公债收益率上涨8-10个基点，分别至1.61%和1.39%，因供应压力和全球市场普遍出现的风险厌恶情绪。

油市:

--油价下跌，因尽管一输油管道停运，但数据显示美国原油期货合约交割地库欣周度库存增加。不过空头回补令油价缩减跌幅，暗示后市可能更加波动。布兰特原油期货下跌0.41美元，或约1%，结算价报每桶39.43美元，盘中曾下跌超过1美元或近3%。美国原油期货下滑0.49美元，收报每桶37.26美元。

金属市场:

--黄金跳涨近2%，因美元兑日圆跌至17个月低位，且全球股市下跌，令投资者对避险资产的兴致重燃。现货金盘中一度上涨1.8%，至两周高位每盎司1,243.50美元。截至1823 GMT，上升1.3%，报1,237.60美元。美国6月期金收升1.1%，报1,223.80美元。

--伦铜重挫3%跌至一个月低点，因对主要消费国--中国的需求忧虑拖累铜价跌破关键技术支撑位后，涌现进一步抛压。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫2.9%，报4,650.50美元。铜价大跌令其他金属的卖压也加重，期锌收挫3%，报1,754美元。期镍下滑2.3%，报8,390美元。期锌跌3%，报1,754美元。(完)