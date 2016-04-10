《路透早报》--4月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月机械订单(周日2350)

--中国3月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--中国3月实际使用外资(FDI)数据

--澳洲2月房屋融资(0130)

--台湾3月进出口数据(0800)

--意大利2月工业生产(0800)

--韩国3月进出口物价(2100)

--英国零售业联盟(BRC)3月同店零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--七国集团(G7)在广岛举行外长会议

--世界银行发布东亚和太平洋地区发展中国家半年度经济评估(0200)

--日本央行总裁黑田东彦在信托银行年会上发表讲话(0615)

--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在日本记者俱乐部举行记者会(0630)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在该联储主办的社区论坛上参加问答活动(1700)

以下为4月8日下午5:00至4月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--路透专访：日本内阁官房长官称，G20共识并未排除日本干预汇市可能

日本内阁官房长官菅义伟表示，20国集团(G20)就避免货币竞贬达成的共识，并不意味着日本不能干预呈单向走势的汇率。菅义伟对路透表示，日本央行和政府在密切关注汇市走势，政府准备在必要时采取适当举措，但他拒绝评论政府在考虑采取哪些举措。菅义伟称，上周华尔街日报报导关于首相安倍“任意干预”的评论遭到误解。日圆升值往往会引发日本政府官员担忧，因为其损及出口商获利，并推低进口物价，令日本更难摆脱通缩。

--纽约联储总裁杜德利称美国经济面临风险，加息进程需谨慎 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，尽管美国国内通胀方面展露出一些有力而乐见的迹象，但因美国经济面临的外部风险犹存，美国联邦储备委员会(美联储/FED)必须采取谨慎及循序渐进的加息方式。杜德利预计今年美国经济增速在2%左右，失业率预计将从目前的5%降至大约4.75%。

此外，杜德利表示，他对中国经济转型持谨慎乐观的态度。他指称，中国决策者‘很务实’，‘我们有理由相信’中国经济能实现软着陆。

--拉美原油出口国敦促各产油国协助稳定油市

来自哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和委内瑞拉的代表们聚首基多,呼吁石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家采取行动稳定油市，声明措辞谨小慎微，没有明确支持冻产，也没有提出支撑油价的大胆提议。与会各国在声明中一致同意“呼吁OPEC和非OPEC产油国...为了产油国和消费国的利益，采取必要行动稳定全球油市，提振油价。”他们还同意创建一个有关油气储备、生产、需求和库存的地区对话机制。这次会议成为哥伦比亚和墨西哥等非OPEC产油国可能参与提振油价努力的首个明显迹象。不过墨西哥称，它只会以“观察者”的身份参与并分享信息.

--中国经济一季度经济指标出现较多向好变化，但向好基础不牢固--总理

中国国务院总理李克强周五表示，目前来看，中国一季度经济指标出现较多向好变化，总体形势好于预期，但受世界经济低迷和市场波动影响，向好趋势基础并不牢固。

中国央行研究局周五发布报告称，要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果。央行网站刊登的报告称，未来改善市场利率通过银行的传导机制，应在多方面继续推进改革。

此外，中国央行金融研究所所长姚余栋周日称，预计中国经济增速温和反弹，进入两年的新常态下繁荣期。国务院开始推动债转股，一定要债转优先股，而非普通股。

--独家：意大利央行正对中国银行意大利办公室进行监督检查--消息人士

一位了解情况的消息人士表示，意大利央行正对中国银行意大利办公室展开现场检查。这家中国国有银行正面临协助将不法资金从意大利转移至中国的指控。意大利检察官正寻求让297名嫌疑人和中行米兰分行出庭受审，这些嫌疑人多数为中国人。他们涉嫌在2006至2010年将超过45亿欧元(51.2亿美元)走私至中国。中行证实正接受检查，“中国银行正在与意大利监管当局充分配合，”该行在发给路透的书面回应中称。中国银行表示，这次检查是例行程序，每隔三到五年会有一次，覆盖该行的所有业务与管理领域。意大利央行拒绝评论，表示监管活动保密。

--美国2月趸售库存大减，显见经济成长放缓

美国2月趸售库存以近三年来最快速度下跌，直指第一季经济成长较之前所想的大幅放缓。商务部周五公布，美国2月趸售库存较前月减少0.5%，预估为下跌0.1%；1月修正后下跌0.2%，前值为上涨0.2%

[市场摘要]:

股市:

--油价急升和能源股走坚周五提振美国股市上涨，但三大股指本周下跌，投资者在企业季报期开锣前保持谨慎态度。

道琼工业指数微幅收升35点，或0.2%，至17,576.96点；标准普尔500指数上涨5.69点，或0.28%，至2,047.60点；Nasdaq指数小升2.32点，或0.05%，至4,850.69点。本周，道指和标普500指数各下跌1.2%，Nasdaq指数下滑1.3%。

--欧洲股市反弹，因意大利银行股大涨和能源股走强，但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数势将连跌第四周。意大利银行股劲升，因投资人希望政府很快会提出成立一只基金，购买银行坏账和填补资金缺口的计划。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.2%，今年迄今该指数仍下挫近10%，势将创四周连跌。

英股富时100指数收高1.1%，至6,204.41点；法股CAC指数收涨1.35%，报4,303.12点；德国DAX指数上扬0.96%，收报9,622.26点。

汇市:

--日圆在本周稍早走强后周五普跌，受累于日本财务大臣在隔夜时段警告称，政府可能干预汇市而压低日圆。全球股市和油价上涨也提振市场风险胃纳，削弱对日圆的避险需求。

日圆兑美元周五纽约尾盘小升0.1%，报108.26美元。美元指数下跌0.3%，报94.231。美元兑瑞郎跌至0.9538瑞郎，兑加元回落至1.2988加元，兑欧元跌0.2%，报1.1398美元。

债市:

--美国公债收益率周五从六周低位上涨，受油价急升和美联储主席叶伦关于升息讲话的影响，但公债收益率周线连续第二周下跌，30年期公债收益率连四周下跌。

指标10年期公债价格下跌8/32，收益率上涨近3个基点，至1.716%，周四曾跌至2月24日以来最低。30年期公债价格下跌23/32，收益率上涨3个基点，报2.549%。

--欧元区负债最多国家的公债企稳，本周走势震荡，这反映出投资者对德国10年期公债收益率(殖利率)再度接近零感到不安。

10年期德债收益率周五上升1个基点至0.10%，之前德国公布的数据好于预期。不过目前距离去年创下的纪录低位0.05%仍然近在咫尺。西班牙10年期公债收益率下跌9个基点至1.53%，但本周仍录得约9个基点的升幅。意大利10年期公债收益率跌8个基点至1.32%，但本周上涨10个基点。葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点，但自上周以来上升44个基点。

油市:

--油价跳升逾6%，本周升幅为一个月最大，因美国原油库存意外减少，助燃了对持续近两年的全球供应过剩情况可能正接近转折点的希望。

美国原油期货上扬2.46美元，或6.6%，收报每桶39.72美元，盘中逼近40美元。布兰特原油期货大涨2.51美元，或6.4%，收报每桶41.94美元，盘中曾升至42美元之上。本周，布兰特原油期货和美国原油期货升幅都约8%，为3月4日止当周以来最大涨幅。美国汽油期货和柴油期货周五均大涨逾5%。

金属市场:

--金价持稳，股市上涨促使投资者锁定上日金价上扬带来的一些获利，但本周金价仍可能录得五周来最大周度涨幅，因联储仍对升息保持谨慎。

现货金收盘近持平，报每盎司1,240.01美元。美国6月期金收涨0.5%，报每盎司1,243.80美元。现货银上升0.8%，报每盎司15.34美元；现货铂金上涨1.4%，报966.20美元；现货钯金上涨1.1%，报539.22美元。

--铜价收盘持平，美元走低提供支撑，但本周仍创1月来最大单周跌幅，因投资者担心需求何时恢复增长和中国供应充足。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘持平在每吨4,650美元，仍接近上日触及的六周低位。LME期铜本周下挫3.6%，创下1月8日当周以来最大周度跌幅，且全数回吐今年录得的升幅。LME期锌CMZN3本周下挫6%，为周线跌幅最大的基本金属，因投资者获利了结。期锌周五收升0.2%，报1,757美元。(完)