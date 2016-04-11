《路透早报》--4月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月银行放款(11日2350)

--澳洲3月NAB企业信心指数(0130)

--德国3月消费者物价调和指数(HICP)终值、趸售(批发)物价指数(0600)

--英国3月消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)、零售物价指数(RPI)(0830)

--美国3月NFIB小企业信心指数(1000)、进出口物价(1230)、联邦预算(1800)

--新西兰3月食品价格指数(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)将召开闭门理事会议，讨论银行监管问题

--国际货币基金组织(IMF)/世界银行举行“公民社会政策论坛”(至4月15日)

--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1300)

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就美国货币政策和全球经济展望发表讲话(1900)

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲，题为“一个充满不确定的世界中的经济领导力”(2000)

--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)和副总裁Egil Matsen在一场讲座上发言

以下为4月11日下午5:00至4月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--达拉斯联储总裁聚焦6月为可能升息时间点，降低本月可能性

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，对在6月中的政策会议上决定是否加息持“非常开放的态度”，此番言论似乎消除了本月稍晚会议行动的可能，因经济形势还不明朗。柯普朗再度表示要对加息保持“谨慎和耐心”，称4月26-27日召开政策会议时，要研判强劲就业增长还是疲弱经济增长是今年第一季的持续特征，还为时尚早。

--中国经济下行压力依然较大，用市场化债转股降低企业杠杆率--总理

中国总理李克强指出，当前中国经济稳中向好因素增多，但是下行压力依然较大；保持经济运行在合理区间，必须持续推进结构性改革，尤其是供给性侧结构性改革，并用市场化债转股的方式降低企业杠杆率。

中央电视台援引李克强在部分省区市经济形势座谈会指出，国际新的不确定因素增加；国内实际经济发展面临多重困难，一些领域风险不能忽视，要为经济稳中向好继续蓄能增势。

--OECD领先指标显示主要经济体成长放缓，中国有企稳迹象

经济合作暨发展组织(OECD)周一指出，主要发达经济体的经济成长似乎正在减弱，美国及英国的展望持续恶化，德国经济则是动能下滑。OECD指出，OECD月度领先指标显示中国、印度及法国有企稳迹象。OECD称在一项以100为长期均值的指数中，整体OECD国家2月指数下滑至99.6，低于1月的99.7。

--德国经济年初提速，得益于国内需求强劲--经济部月报

德国经济部周一称，受国内强劲需求推动，该国经济今年初加快成长步伐，但对外贸易前景依然黯淡，未来几个月增长料将放慢。该部指出，由于就业市场情况良好，薪资增长稳健且物价几近持稳，民间消费保持强劲势头，而政府支出也将支撑经济成长。经济部认为，“2016年开局良好，德国或可保持扩张的势头，但步伐略为放缓。”

--韩国3月进口物价同比下降7.7%，为三个月来最快

韩国央行公布数据显示，3月以韩元计算的进口物价以三个月来最快速度下跌。3月以韩元计进口物价同比下降7.7%，跌速略快于2月的下跌7.4%。原材料进口物价下跌是令进口物价下降的主要原因，3月原材料进口物价同比下跌26.3%，因矿业材料进口物价急降。而3月以韩元计出口物价则较上年同期下降4.5%，2月为下滑2.1%。

--美国铝业第一季获利下跌，并下调今年对航空航天行业销售预估

美国铝业公布第一季净利为1,600万美元或每股盈利为零，上年同期分别为1.95亿美元或0.14美元。分析师预估均值为每股收益0.02美元。不计入一次性特殊项目后，美铝第一季每股收益为0.07美元。获利下降是受累于商品价格下跌、美元走坚和工厂关闭或剥离；该公司还下调今年航空航天行业全球销售预估。美铝盘后重挫3.9%，报9.36美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一小幅收跌，必需消费类股走低盖过了材料和银行股上涨带来的提振，投资者静待首季业绩期开锣，预计企业业绩不乐观。投资者将从首季业绩期中寻找线索，美国铝业收盘后为季报期开锣，该股在发布业绩前收涨3.9%。但收盘后，美国铝业公布季度盈利下滑，受铝和氧化铝价格低迷拖累，该股盘后重挫3.9%。

道琼工业指数跌20.55点，或0.12%，至17,556.41点；标准普尔500指数小挫5.61点，或0.27%，至2,041.99点；Nasdaq指数回落17.29点，或0.36%，至4,833.40点。

--欧洲股市上涨，逆转了稍早的跌势，部分因意大利银行股和矿业股上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.3%，报1,308.14点。尽管近日上涨，该指数今年迄今仍下跌近9%。

英股富时100指数收跌0.07%，至6,200.12点；法股CAC指数涨0.22%，报4,312.63点；德国DAX指数上扬0.63%，至9,682.99点。

汇市:

--美元兑日圆下滑，兑其它货币普遍下行。美元兑日圆继前夜触及17个月低位后一度上涨，因日本警告可能干预市场以推低日圆。 但涨势没能持续，因美元/日圆走势仍偏向于下行。

纽约尾盘，美元兑日圆下跌0.1%，报107.97日圆。稍早美元跌至107.64日圆，为2014年10月以来最低。欧元兑日圆基本持稳，报123.14日圆，欧元兑美元也持平于1.1405美元。美元指数下跌0.3%，报93.972。

债市:

--美国公债收益率持平，市场对中国出台刺激计划和日本可能干预市场的希望日益增强，扶助对诸如原油和股市等较高风险资产市场的买需。

30年期公债价格下跌3/32，收益率报2.565%。两年期公债价格持平，收益率报0.7027%。指标10年期公债小跌1/32，收益率报1.727%。

--德国10年期公债收益率触及一年最低水平，因一波债券赎回及票息支付使借款成本跌向纪录低位。本周回到债券投资者的手中的现金规模为550亿欧元，为计划发售新债规模的五倍，进而提振二级市场的债券需求。

10年期德国公债收益率早盘曾下跌近3个基点至0.075%，之后回升至0.12%，因股市逆转稍早跌势。

油市:

--布兰特原油期价触及四个月高位，受助于商品市场普涨，以及对周日产油国在多哈开会讨论冻产协议寄予希望。

布兰特原油期货稍早触及12月7日以来最高，收盘上扬0.89美元，或2.12%，报每桶42.83美元。美国原油期货收高0.64美元，或1.6%，报每桶40.36美元。

金属市场:

--金价升至近三周最高，向每盎司1,300美元挺进，因继续实施超低利率的预期给金价提供了上涨信心。

现货金触及3月22日以来最高的每盎司1,258.70美元，后略有回落，1833GMT,报1,255.93美元，上涨1.3%。美国6月期金收涨1.1%。

--期铜上涨，从上周触及的六周低位反弹，因美元指数下滑；此前中国发布良好通胀数据，助燃了中国政府可能推出进一步刺激货币政策的预期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.3%，报每吨4,664美元；上周下跌3.8%，为1月第一周以来最大周度跌幅。LME期铝收跌0.8%，报每吨1,508.50美元，期锌收涨0.3%，报每吨1,753美元。(完)