《路透早报》--4月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月国内企业物价指数(CGPI)(12日2350)

--澳洲4月消费者信心指数(0030)

--中国3月进出口贸易(0200)

--法国3月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--欧元区2月工业生产(0900)

--新西兰3月制造业表现指数(PMI)(1200)

--美国3月零售销售、生产者物价指数(PPI)最终需求(1230)

--美国2月企业库存(1400)

--英国皇家测量师学会(RICS)3月房价差值(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发改委举行新闻发布会，发布宏观经济运行数据并回应热点问题(0130)

--日本央行审议委员原田泰对下关市企业领袖讲话

--国际货币基金组织(IMF)会议，主题为“低收入发展中国家：在全球充满挑战的环璄下经济可持续发展”，总裁拉加德致开幕词(1230)；美国前财长萨默斯发表谈话(1235)

--IMF就全球金融稳定性报告召开记者会(1300)

--英国国会财政委员会就2016年预算案举行听证会(1315)

--加拿大央行公布利率政策决议并发布货币政策报告(1400)，央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)随后举行记者会(1515)

--世界银行召开“首席经济学家圆桌会议：动荡时代的成长与包容”(1630)

--IMF召开讨论会：“冲突与难民危机：采取行动的国际呼吁”(1630)，讲者为IMF总裁拉加德与欧盟执委会副主席乔治瓦

--国际金融协会(IIF)举办“中国论坛：人民币的下一步是什么”，出席者包括IIF总裁亚当斯、中国人民银行副行长易纲和IMF亚太部门主管Changyong Rhee

--美联储发布经济状况褐皮书(1800)

--主题为“欧洲2018：未来的架构以及如何从中获益”的会议，奥地利财长谢林和央行总裁诺沃特尼将发表讲话

企业财报：

--摩根大通发布第一季财报

以下为4月12日下午5:00至4月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IMF一年内四度下调全球经济增长预估，对政治风险发出警告

国际货币基金组织(IMF)周二在一年内第四次下调了全球经济增长预估，对英国可能脱离欧盟的政治孤立主义风险发出警告，并提醒经济不平衡状况加剧。

IMF在其最新的全球经济前景展望报告中预计，今年全球增长率为3.2%，1月时已下调至3.4%；预计2017年全球经济增长率为3.5%，比1月时预估的下降了0.1个百分点。报告称下调预估的原因是，中国经济放缓的外溢效应，低油价给巴西等新兴市场带来的影响等。报告还强调日本、欧洲和美国经济持续疲弱的风险。

--费城联储总裁称今年仍可能升息三次，旧金山联储总裁称今年可合理地升息两或三次

费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美联储今年可能仍可以升息三次，但应该等待更多的证据显示美国经济成长稳固且通胀正在升向2%目标水准，然后再推进升息。旧金山联储总裁威廉姆斯指称，美联储今年可以合理地升息两或三次，他预计升息时不会引发剧烈的市场波动。他表示，最近几个月出炉的经济数据基本符合预期，通胀处于“正确轨道”，可望在明年底前达到联储2%的目标，而失业率年内或将降至4.75%。里奇蒙联储总裁拉克尔则指出，美联储今年可能需要加息四次左右。

此外，美联储周二公布3月贴现率会议记录显示，两家地区联储银行总裁在美联储3月会议前支持升息，因经济改善令收紧货币政策的信心增强。记录显示，里奇蒙和堪萨斯城联储总裁支持上调主要贷款利率25个基点，“因就业市场状况持续改善，且预期通胀将上升”。

--美国进口价格涨幅不及预期，石油产品成本提高

美国3月进口价格九个月来首次上涨，因石油产品成本提高，但美元走强的影响挥之不去，暗示通胀仍将缓慢上涨。劳工部周二称，3月进口价格较前月上涨0.2%，这是自去年6月以来进口价格首次出现上涨，也是自去年5月以来最大涨幅；但这一增幅小于经济学家预计的上涨1.0%。截至3月的12个月里，进口产品价格下跌6.2%，为自2014年12月以来的最小跌幅，表明进口通缩在消退。美国金融市场基本未受数据影响。

--EIA上调今明两年全球及美国石油日需求增长预估

美国能源资料协会(EIA)在月报中，将2016年全球石油日需求增长预估上调1万桶，至116万桶。EIA还将2017年全球石油日需求增长预估上调12万桶，至133万桶。美国能源资料协会(EIA)周二在其近期能源展望中称，预计2017年美国原油日产量将减少56万桶至804万桶。EIA预计2016年原油日产量减少83万桶，之前预计减少76万桶。同时，EIA预计2017年美国石油日需求将增加19万桶，之前预估为增加16万桶。2016年的石油日需求从之前预估的增长8万桶提高至12万桶。

此外， 俄罗斯国际文传电讯社援引一位在多哈的外交消息人士报导，俄罗斯和沙特周二就冻产达成一致，最终的决定不会取决于伊朗的态度。

--惠誉确认美国AAA评级，展望为稳定

评级机构惠誉确认美国长期外币和本币发行人违约评级为AAA，展望为稳定，称作为全球主要储备货币发行国，美国无可比拟的融资灵活性支持其AAA评级。惠誉称2015年美国经济成长2.4%，相对于其他多数发达经济体，表现十分强劲，由于2016年首季的表现相对疲弱，惠誉将2016和17年GDP成长预估下调至2.1%。惠誉目前判断美国金融行业风险较低，惠誉对美国银行业的评级展望为稳定。惠誉预计美国2016年升息两次，2017年升息三次。

--德国财长称应允许退出非常规政策，ECB政策造成“特殊问题”

德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在接受路透访问时称，自2月20国集团(G20)会议以来，全球经济时状况没有恶化。“我们不应该太强调财政和货币政策，因为他们的可能性已基本耗尽了，”他在谈到G20时说。他还指出，决策者应该允许央行退出非常规货币政策。他指出，欧洲央行处于纪录低位的利率正在给德国银行业和领取退休金人员造成“特殊的问题”，并可能削弱选民对欧洲一体化的支持。他强调，不能仅仅依靠央行来恢复经济增长，他呼吁欧洲推进结构性改革。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘上涨，受助于油价上涨带动能源股急升，且投资者在财报季开锣之际逢低吸纳股票。标普10大类股全线收高，道琼工业指数录得约一个月最佳单日表现。

道琼工业指数上涨164.84点，或0.94%，收报17,721.25点；标准普尔500指数升19.73点，或0.97%，收报2,061.72点；Nasdaq指数上涨38.69点，或0.8%，收报4,872.09点。

--欧洲股市在震荡交易中上涨，受助于矿业公司股价上涨；但意大利股市表现逊色，因银行股结束两连涨走势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数均上涨约0.6%。

英股富时100指数收高0.68%，至6,242.39点；法股CAC指数涨0.77%，报4,345.91点；德国DAX指数上扬0.81%，至9,761.47点。

汇市:

--美元兑避险日圆反弹，因股市和油价上扬提振风险意愿。美元指数尾盘上扬0.06%，稍早触及近八个月最低93.627。欧元兑美元下跌0.14%，报1.1390美元，盘中触及约六个月高位1.1464美元。

美元兑加元、墨西哥披索、俄罗斯卢布、以及澳元和新西兰元等商品货币走软。美元兑瑞郎尾盘升0.13%，报0.9548瑞郎。

债市:

--美国公债收益率上涨，因受沙特和俄罗斯对冻产达成一致的报导提振，油价和股市上涨，减少了对避险公债的需求 。指标10年期公债下跌17/32，收益率报1.78%，高于周一尾盘的1.72%。

--法国把握欧洲央行压低区内借贷利率的机会，在周二发行20年期和50年期长债。一些投资者将利用这些新债发行的机会，从德债转至收益率略为较高的荷兰和法国公债。此举令德国10期公债收益率跌向零的势头暂竭。

德国10年期公债收益率日内上涨3个基点至0.15%，周一曾触及一年低位0.075%，接近去年4月所及的纪录低点0.05%。30年期德债收益率升至0.86%，上涨6个基点。

油市:

--全球油价触及四个月高位，在略低于每桶45美元的水准徘徊，此前一报导称在周日倍受期待的产油国会议前，主要产油国俄罗斯和沙特已经就冻产达成一致。

布兰特原油期货收盘上扬1.86美元，或4.34%，报每桶44.69美元。美国原油期货收高1.81美元，或4.48%，报每桶42.17美元。在结算后交易中，布兰特原油期货和美国原油期货缩减涨幅，因美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存增幅超预期。

金属市场:

--黄金持稳，盘中升至三周高位，因美元兑一篮子货币在触及近八个月低位后反弹，且油价上涨扶助风险意愿回暖；白银升至五个半月高位。

现货金盘中触及每盎司1,262.60美元高位，而后缩减涨幅。1949 GMT时，回落至1,257.01美元，较周一尾盘水准几无变动。美国6月期金收涨0.2%，报每盎司1,260.90美元。现货银连涨第四日，一度升2%至每盎司16.21美元，为10月28日以来最高水准。

--伦敦金属交易所(LME)期镍价格升至逾三周高位，其他金属也走强，受油价大涨及矿场减产开始抑制供应过剩的希望带动。

三个月期镍大涨3.6%，报8,860美元，盘中触及3月18日来最高的8,890美元。三个月期锌劲扬4%，收报1,883美元；LME锌库存减少6,025吨或1.4%，为2007年9月来最大单日降幅。三个月期铜攀升2.2%，报4,765美元，从七周低点回升。(完)