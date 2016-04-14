《路透早报》--4月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港3月底外汇基金境外资产

--澳洲3月就业数据(0130)

--瑞士3月生产者/进口物价(0715)

--意大利3月消费者物价指数(CPI)终值(0800)

--欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--美国3月消费者物价指数(CPI)和每周平均实质所得(1230)、克利夫兰联邦储备银行3月CPI(1530)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--加拿大2月新屋价格指数(1230)

--韩国3月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行宣布利率决定(1100)

--世界银行行长金墉召开记者会(1245)

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会(1330)，参加访谈“总裁就全球经济接受采访”(1600)

--世界银行召开讨论会“把巴黎气候协议变成行动”(1700)。发言者包括世界银行行长金墉和英国央行总裁卡尼

--世界银行召开讨论会：“用创新性金融解决方案应对当前的发展挑战”(1800)

--世界银行召开讨论会“处于十字路口的新兴市场：挑战与机遇”(1830)，发言者包括俄罗斯央行副总裁和IMF第一副总裁利普顿

--IMF召开讨论会“加强全球金融安全网”，发言者包括英国央行副总裁夏菲克和IMF第一副总裁利普顿等(2000)

--美国财政部顾问Antonio Weiss在参议院就“检查固定收益市场当前趋势与变化”发表证词陈述(1400)，美联储理事鲍威尔出席听证(1400)

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参与“美联储视角”的讨论(1400)

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔在参议院两个小组委员会就“研究当前固定收益市场趋势和挑战”作证(1400)

--荷兰财长迪塞尔布洛姆在彼得森国际经济研究所发表讲话(1430)

重要企业财报：

--美国银行、富国银行、达美航空及贝莱德发布财报

以下为4月13日下午5:00至4月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国3月零售销售和通胀数据意外疲弱，支撑美联储谨慎升息态度

美国3月零售销售意外下跌，因家庭削减汽车和其它物品开支，这进一步证明了第一季经济增长步履蹒跚。周三发布的其它数据显示，3月生产者物价意外下跌，因能源价格的上涨被服务成本下降所抵消。这两份报告显示，美联储可能要等到今年晚些时候才会升息。美国公债价格当日涨跌不一，美股上涨，美元兑一篮子货币走高。

表格：美国3月零售销售较前月减少0.3%，预估为增长0.1%

表格：美国3月最终需求PPI较前月下降0.1%，较上年同期下降0.1%

--美联储褐皮书称美国经济继续扩张，多个地区薪资成长加快

美联储发布褐皮书指出，从2月底至4月初，美国经济继续扩张，低失业率看来正带动薪资成长加快。褐皮书称，在12个联储地区中有11个地区报告薪资增长，多个地区报告有薪资增长加快的迹象。美联储称，多数地区制造业增长，但对未来增长的预期喜忧参半。这份褐皮书给了市场对美国经济前景谨慎乐观的理由。多数地区消费者支出仅小幅增加，总的来说资本支出上升，但仅有零星报告称，有用于扩大产能的支出。

--加拿大央行维持利率不变，但警告经济面临加元升值等下行风险

加拿大央行一如市场普遍预期，将隔夜利率维持在0.5%，同时警告该国经济面临下行风险，包括加元走强可能拖累非大宗商品出口。不过该行了上调经济成长预估，预计2016年平均增长1.7%，高于之前预估的1.4%；预计2017年增长2.3%，之前预估为2.4%。加元在央行利率决议公布后立即上涨，但随后走弱。

--日本央行总裁称日本经济继续温和复苏,央行政策重点并未改变

日本央行总裁黑田东彦称只要有必要，该央行将继续质化及量化宽松(QQE)政策以达到通胀目标，通过充分利用现有框架，央行“肯定”将实现通胀目标。黑田东彦称真正影响经济活动的并非名义利率，而是实质利率，需要货币政策与增长策略双管齐下以击退通缩。黑田东彦称日本经济继续温和复苏，基础通胀趋势已稳步改善，尽管天气等因素造成一些波动，但日本民间消费仍表现强韧。黑田东彦认为，日圆升值与股价下跌并非由央行的负利率政策导致。

--IMF称金融稳定风险上升，敦促清理银行资产负债表

国际货币基金组织(IMF)警告，全球金融市场经历了年初的动荡之后已经归于平静，但在经济成长放缓、大宗商品价格低迷以及中国经济令人担忧之际，需要采取更多行动以确保全球金融稳定性。IMF在其最新的全球金融稳定报告中表示，自从去年10月发布上一份报告以来，金融系统风险已经上升，如果不采取行动清理银行资产负债表--尤其是在中国和欧洲，市场动荡容易再度出现并加剧。

--OPEC下调2016年石油需求增长预估，警告可能进一步下调

石油输出国组织(OPEC)在月报中将2016年全球石油日需求增长预估下调5万桶，至120万桶，且警告称，将可能进一步下调其预估，因担忧拉美和中国需求，直指今年供应过剩的情况加剧。该组织援引二手消息来源称，3月OPEC日产原油3,225万桶，较2月增加约1.5万桶。该报告认为，如果该组织成员国保持3月产量，2016年将出现每日供应过剩79万桶，高于上个月报告中预估的76万桶。

此外，俄罗斯能源部长诺瓦克在一次闭门简述会上表示，计划在多哈签署的冻产协议结构松散，缺乏具体的承诺；此加剧了对周日多哈产油国冻产会议是否能取得积极成果的疑虑，油价即受累走低。

--摩根大通第一季业绩优于市场预期，股价收高逾4%

美国按资产计最大的银行--摩根大通公布第一季获利高于较低的市场预期。成本下降及优于预期的交易业务营收，帮助缓解了投行业务收入下降造成的打击。虽然摩根大通获利五个季度以来首次下降，但投资者注意力集中在正面因素上。

摩根大通截至3月31日的第一季净利下降6.7%至55.2亿美元，每股盈余为1.35美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师原预计每股盈余1.26美元。摩根大通股价周三收升4.23%至61.79美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第二日上涨，摩根大通公布季度业绩后，之前受重创的金融股领升大盘。三大股指均收涨至少1%。标普500指数收在逾四个月来最高水平，Nasdaq指数创年内最高收位，道指触及逾五个月高位。

道琼工业指数涨187.03点，或1.06%，至17,908.28点；标准普尔500指数升20.7点，或1.00%，至2,082.42点；Nasdaq指数上涨75.33点，或1.55%，至4,947.42点。

--欧洲股市升至一个月高位，因中国出口增加提振全球股市，矿业和银行股涨幅居前。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘急升2.6%，报1,349.35点，为3月14日以来最高收位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数劲扬3.3%。

英股富时100指数收高1.93%，至6,362.89点；法股CAC指数大涨3.32%，收报4,490.31点；德国DAX指数急升2.71%，至10,026.10点。

汇市:

--美元兑欧元攀升至两周高位，兑日圆升至一周高位，因全球股市攀升和中国出口数据改善，驱使投资者转向较高风险押注。

美元指数急升0.8%，报94.730，在四日内首次上涨。欧元兑美元下滑0.9%，至1.1284美元。欧元兑日圆下滑0.3%，至123.26日圆。美元兑日圆上升0.6%，至109.21日圆，高于周一低位107.61日圆。

债市:

--美国较长期公债收益率下跌，因10年期公债标售获强劲需求，且美国经济数据疲弱推高了对较长期公债的需求。较短期公债价格基本持平，两年期公债收益率报0.7504%。

美国30年期公债价格尾盘上涨14/32，收益率报2.584% ，周二尾盘报2.604%。盘中稍早收益率触及逾一周高位。指标10年期公债收益率下跌接近2个基点，报1.763%。

--希腊两年期公债收益率升穿12%，为2月底来首见，因有进一步迹象显示，捉襟见肘的希腊在从国际金主手中获得偿债所需资金的问题上无甚进展。就希腊救助计划审查的磋商周二暂时延期，欧洲稳定机制总裁雷格林称希腊改革评审正在进行但过程“艰难”。希腊两年期公债收益率急升超过150个基点报12.90%，为2月中来最高水准。

油市:

--油价从四个月新高回落，盘中走势反复，因俄罗斯能源部长的讲话，加剧了对周日多哈产油国冻产会议是否能取得积极成果的疑虑。

布兰特原油期货收跌0.51美元，报每桶44.18美元。美国原油期货收挫0.41美元，报每桶41.76美元。

金属市场:

--黄金价格从上日触及的三周高位回落，因美元兑欧元飙升至两周高位且全球主要股市上涨。此前中国贸易数据意外良好，缓和投资者对该国经济的担忧。白银没有理会其他贵金属走弱的势态，升至五个半月新高。

1758 GMT，现货金下滑0.7%，报每盎司1,246.90美元，美国6月期金收跌1%，报1,248.30美元。现货银上扬0.9%，至五个半月高位每盎司16.31美元。

--期锌猛升至八个月高位，其它金属也上涨，此前中国贸易数据提振了这一世界最大金属消费国的需求前景，促使一些投资者返回商品市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌跳涨3%，收于每吨1,887美元，为自去年8月11日以来最高。上海期交所期锌最大涨幅达到5%。LME期铝攀升1.6%，收于每吨1,559美元，为3月14日以来最高。

期铜收涨1.4%，报每吨4,830美元。期镍上涨1.4%，报每吨8,985美元，为逾三周最高位。期锡收高1.8%，报收于两周高位17,050美元，期铅上涨1.9%，报收于两周高位1,758美元。(完)