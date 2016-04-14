《路透早报》--4月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国一季度GDP、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额数据

--中国一季度社会融资、货币供应及信贷数据

--中国一季度房地产开发和销售情况月度报告

--韩国3月贸易收支修正值

--日本2月工业生产修正值(0430)

--意大利2月全球贸易收支(0800)

--英国2月建筑业产出(0830)

--欧元区2月未经季节调整贸易收支(0900)

--加拿大2月制造业销售(1230)

--美国4月纽约联储制造业指数(1230)、3月工业生产(1315)、密西根大学4月消费者信心指数初值(1400)、2月资本流动数据(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0130)

--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年一季度国民经济运行情况，并答记者问(0200)

--芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1630)

--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2016年春季会议(至4月17日)

--IMF召开讨论会“在具有挑战的市场中的民间部门解决方案”(1300)

--世界银行召开讨论会“被迫迁移：全球发展挑战”，发言者包括世界银行行长金墉和联合国秘书长潘基文等(1500)

--世界银行召开讨论会：“东亚太平洋地区的数字红利：更快增长、更多就业和更好的治理？”(1630)

--世界银行召开讨论会：“发展中国家的竞争政策：帮助市场更好地运行”，发言者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和世界银行首席财务官莱维(1800)

--世界银行召开讨论会，主题是“促进经济增长：扭转经济减速局面的构想”(2000)

重要企业财报：

--花旗集团、嘉信理财(Charles Schwab)发布财报

以下为4月14日下午5:00至4月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--财经官员忧心全球经济笼罩阴云，IMF警告英国脱欧影响

全球金融领袖对全球经济发出黯淡评论，指称英国可能退出欧盟构成严重威胁，反贸易情绪升高及中国经济成长路径不平亦危及全球经济。

担心英国选民日益倾向于在6月23日公投时选择退出欧盟，让出席国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议的各国财政部长、央行总裁等官员提心吊胆。IMF总裁拉加德暗示，决策者益发担心英国退欧可能让欧洲脆弱的经济复苏脱离正轨，并殃及欧洲以外地区。

--亚特兰大联储总裁为支持6月升息设置较高条件，通胀数据支持谨慎升息立场

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特明确表示，他不会支持本月升息，并为自己在美联储6月会议上支持采取行动设置了较高的条件。洛克哈特称美国经济增长慢于预期，且通胀还未明显上升，意味着对货币政策保持谨慎和耐心是“正确的态度”。洛克哈特称，他要看到经济增长快速反弹，足以使全年增长达到2%成为可能，且月度就业岗位增长保持在20万个，才会支持6月升息。

另外，数据显示美国3月通胀几无增长，支持美联储谨慎升息立场。上周初请失业金人口降至42年半低位，表明就业市场状况不断收紧。尽管如此，市场更为关注的是通胀仍处于低位。美元兑一篮子货币走强，美国公债价格走低，美股基本持平。

--中国央行副行长易纲称不希望人民币汇率被严重高估

中国人民银行副行长易纲表示，该央行不会欢迎人民币汇率“严重”高估，并表示对中国经济今年增长6.5-7.0%有信心。但易纲指出，中国经济前景也面临着挑战，而其中的重要风险就是有可能无法成功实施结构性改革。易纲认为根据包括用电量在内的一季度经济数据来看，中国经济仍相当强劲。

--英国央行维持货币政策不变，对退欧或将打击英国经济发出迄今最明确警告

英国货币政策委员会九位委员一致同意，将指标利率保持在0.5%的纪录低位，关于前景则各人看法依然不一。央行在最新政策会议的记录中，警告如果英国退出欧盟，可能打击英国经济，导致英镑下跌。这是英国央行迄今以来发出的最明确相关警告。会议记录发布后，英镑收复失地，英债扩大跌幅。

--美国称中国同意取消金属、农业和纺织等七大行业出口补贴

美国表示，中国已经同意取消从金属到农产品和纺织品等一系列产品的出口补贴。这是北京为降低与美国之间的贸易摩擦而走出的一步。美国贸易代表办公室(USTR)表示，中国已经同意结束“示范基地-公共服务平台”计划。该计划在三年内为七大经济领域的中国企业提供了大约10亿美元的出口补贴。

--日本央行总裁称，日圆“过度”涨势近几日有所修正

日本央行总裁黑田东彦表示，日圆“过度”涨势过去几日得到一些修正，指的是美元兑日圆从本月稍早所及17个月低位反弹。他拒绝评论本周20国集团(G20)财经首脑会议是否会讨论货币政策和强势日圆，称包括汇市干预在内的汇率政策在财务省职权范围内。这是今年迄今日本央行总裁首次称日圆涨势“过度”。

--欧元区3月通胀率上修至零，显示物价跌势止步

欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价终值较上年同期持平，较之前公布的下跌0.1%的初值上修，2月时为下跌0.2%。这对忙于应付超低通胀的欧洲央行而言，是比较正面的消息。核心通胀率扣除了能源和未加工食品这两个波动较大的分项，在3月较上年同期上涨1.0%，比欧盟统计局初步估计的上涨0.9%略上修，亦高于2月的0.8%。

--重要企业财报：

美国银行第一季获利减少18%，受股债交易疲弱影响

富国银行第一季获利减少7%，为坏帐拨备更多资金

[市场摘要]:

股市:

--美国股市在之前两日大涨后周四几无变动，因投资者消化最新一轮银行业绩，金融股持续反弹。美国以资产计第二大银行--美国银行劲涨2.5%，对标普500指数带来最大的提振。此前美银公布季度获利下降，但符合市场预期。

道琼工业指数收涨18.15点，或0.1%，至17,926.43点；标准普尔500指数升0.36点，或0.02%，至2,082.78点；Nasdaq指数下跌1.53点，或0.03%，至4,945.89点。

--欧洲股市小涨，盘中走势震荡，食品集团雀巢公布令人鼓舞的业绩后股价上涨，Ferrovial获券商上调评级后涨幅居前。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.33%，报1,353.86点。

英股富时100指数收高0.03%，至6,365.10点；法股CAC指数上扬0.47%，收报4,511.51点；德国DAX指数升0.67%，至10,093.65点。

汇市:

--美元在淡静交投中小涨，在风险意愿不断改善的情况下，美国通胀数据疲弱对美元的不利影响短暂。美股回稳且油价在每桶40美元上方交投。

纽约尾盘，美元指数升0.2%，报94.975。美元兑日圆涨0.1%，报109.39日圆。不过美元兑日圆今年迄今仍下挫9.5%。欧元兑美元跌0.1%，报1.1254美元，远低于周二触及的六个月高位1.1464美元。

债市:

--美国指标公债收益率升至两周高位，因投资者减少公债持有量，更青睐本周发行的收益率更高的企业债。交易员称，公债收益率涨幅受限，因3月消费者物价数据低于预期， 且120亿美元30年期公债标售获强劲需求。10年期公债价格尾盘下跌7/32，收益率报1.787%， 稍早触及4月1日以来最高的1.804%。

--欧元区公债收益率上涨，此前欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)涨幅被上修至零。德国10年期公债收益率收涨3个基点，报0.17%，在通胀数据公布前曾跌至最低0.12%。爱尔兰10年期公债收益率小幅上升，至0.87%，其表现好于其他可比欧元区公债，后者收益率升幅和德债的一致。

油市:

--油市在震荡交易中收跌，因市场消化国际能源署(IEA)好坏不一的报告，对周日的主要产油国会议是否能帮助改善供应过剩局面感到质疑。IEA下调了2016年全球日需求增长预估，但称期待已久的美国产量下滑正在加速。

布兰特原油期货收跌0.34美元，结算价报每桶43.84美元。美国原油收跌0.26美元，结算价报每桶41.50美元。

金属市场:

--黄金价格下跌逾1%，因美元连涨第三日且全球股市攀升至年内高位，美国今年货币政策前景的不确定性使金市波动性上升。

1832 GMT，现货金下滑1.3%，报每盎司1,226.06美元。美国6月期金收跌1.7%，报每盎司1,226.50美元。其他贵金属方面，钯金表现出色，受在关键的费波纳奇回档技术位上方的技术性买盘推动跳升。现货钯金上涨最多3.4%，至4月4日来最高的每盎司561.02美元，今日涨幅为一个月来最大。

--期锌价格下跌，前两个交易日曾大幅上涨，因一些投资者在中国发布关键经济数据前锁定利润。美元走坚也给金属市场带来压力。

三个月期锌收低1.1%，报1,866美元。期铝收盘基本持平，每吨上涨0.5美元至1,559.50美元，在触及一个月新高的1,570.50后缩小涨幅。期铜收盘也基本未变，微涨1美元至每吨4,831美元。(完)