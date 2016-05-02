《路透早报》--5月3日

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲3月建筑许可(0130)

--中国4月财新制造业采购经理人指数(PMI)(0145)

--瑞士第二季消费者信心(0545)

--英国4月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--欧元区3月生产者物价指数(PPI)

--美国4月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)

--韩国4月外汇储备(2100)

--新西兰第一季就业数据(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率决定(0430)

--德国央行委员Andreas Dombret在亚洲开发银行年会上发言(0700)

--欧洲央行执委科尔在一次论坛上发言(0715)

--克利夫兰联储总裁梅斯特在亚特兰大联储的金融市场会议中，主持一项小组讨论会(1430)

--亚特兰大联储总裁洛克哈特出席杰克逊维尔世界事务委员会会议，将就经济前景与货币政策发表演说(2300)

--南非央行公布2016年5月金融稳定报告(1600)

--国际货币基金组织(IMF)公布非洲区域经济前景报告

--辉瑞发布财报

以下为5月2日下午5:00至5月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国工厂活动连续第二个月扩张，建筑支出上升

美国4月制造业活动连续第二个月扩张，但扩张速度略微放缓，因新订单和产出下降。美国供应管理协会(ISM)周一称，上月全国工厂活动指数从3月的51.8下滑至50.8，该指数高于50意味着制造业扩张。新订单指数下跌2.5点至55.8。周一美国公债价格下跌，美元指数走低，美国股市上涨。商务部发布的另外一份报告显示，3月建筑支出升至八年半来最高，前月的数值被上修。

详细数据：

* 美国ISM-4月制造业指数降至50.8，低于预估

* 美国4月Markit制造业PMI终值为50.8，为2009年9月以来最低

* 美国3月建筑支出上升0.3%，预估为上升0.5%--商务部

--日本央行总裁：日圆走强或打击日本经济，若有必要将追加货币刺激措施

日本央行总裁黑田东彦称，日圆最近升值可能会损害日本经济，他强调如果这种风险有可能令央行达不到2%通胀目标，央行愿意扩大货币刺激举措。“我们在密切关注市场的发展会如何影响日本经济和物价...为了达到2%的通胀目标，我们会在必要时毫不犹豫地采取额外的政策行动，”黑田东彦称。他还表示，日本央行货币政策不是直接针对汇率或者股市的。

--目前没有可以代替低利率政策的手段--欧洲央行总裁德拉吉

欧洲央行总裁德拉吉称，低利率并非无害，但这只是全球主要经济体根本问题的症状，而非原因，他表示现在没有可以替代低利率的选择。他表示，唯一可以运筹的空间是调整政策组合，也就是平衡货币和财政政策。

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，该央行有进一步的政策措施可用。她表示，仍需观察哪些工具确实有用。

德国央行总裁魏德曼则警告，宽松货币实施愈久风险愈大。

--瑞士央行总裁：瑞士需解决自身问题，不应依赖央行和欧洲经济好转

瑞士央行总裁乔丹称，瑞士必须适应不断变化的经济格局，而不是依赖央行和欧洲经济的好转。乔丹还表示，瑞士企业和决策层需要帮助央行让经济保持在正轨，应对强势瑞郎带来的挑战。

--AIG获利连续第三季逊于预期，因对冲基金回报差

保险公司美国国际集团(AIG)获利连续第三季逊于预期，因对冲基金回报糟糕，影响到公司的投资收益。AIG正受到投资者的压力，要求公司改善业绩。第一季可归属AIG的营业利润下降54%至7.73亿美元，部分因重组费用1.22亿美元。每股盈余(EPS)为0.65美元，远低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的1.00美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘上涨，从上周跌势中反弹，因伯克希尔哈撒韦等金融股上涨，且美元下挫缓解了对跨国公司业绩的担忧。

道琼工业指数上涨117.52点，或0.66%，至17,891.16点；标准普尔500指数升16.13点，或0.78%，至2,081.43点；Nasdaq指数涨42.24点，或0.88%，至4,817.59点。

--欧洲股市小幅上涨，前一交易日大幅下挫，德国股市受利好的制造业调查数据提振跑赢整体市场。市场交投清淡，英国股市和其他一些欧洲股市因公共假日休市。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数微升0.1%。泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数微跌0.03%。法股CAC 40指数上升0.31%，收报4,442.75点。德国DAX指数上涨0.84%，收报10,123.27点。

汇市:

--美元兑日圆微涨，上周录得逾七年来最大单周跌幅。但美元兑其它主要货币下跌，特别是兑欧元，因德国制造业数据改善。

美元指数下跌0.35%，至92.747。英镑兑美元达到五个月高位，因对6月23日脱欧公投的担忧减弱。英镑尾盘上涨0.4%，报1.4660美元。欧元升至1.1532美元。澳元尾盘上涨0.7%，报0.7656美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，因股市攀升，降低避险公债的买需，投资者密切关注周五将出炉的4月就业报告。指标10年期公债价格下跌13/32，收益率从周五的1.82%上升至1.87%。

--德国公债收益率小跌，因部份市场休市交投疏落，德债价格收复上周的部分失地。一年前，德债遭遇史上最为惨烈的抛售，但分析师预计今年这个时候不会重演相似一幕。油价回落，以及欧洲和中国经济数据不足以令人信服，支撑对德债的需求。

10年期德债收益率下跌1个基点，至0.28%。葡萄牙公债收益率跌6个基点，至2.96%。

油市:

--油价下跌约3%，因石油输出国组织(OPEC)产量接近纪录高位，布兰特原油投机性买盘创纪录高位，在上个月大涨后激发了获利回吐。

布兰特原油新的近月合约--7月合约收跌1.54美元，或3.3%，报每桶45.83美元。美国6月原油期货收跌1.14美元，或2.5%，报每桶44.78美元。

金属市场:

--金价升至1,300美元之上的15个月新高，因美元稍早回软带动金价走强。但稍后美元缩减跌幅，金价也回吐了部分涨幅。今日部分市场休市，市场交投减少。

1801GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,290.90美元，盘中触及去年1月以来高位1,303.60美元。美国6月期金收高0.4%，报每盎司1,295.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)因假期休市。(完)