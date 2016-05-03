《路透早报》--5月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国3月经常帐(0645)

--意大利4月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)(0745)

--法国(0750)、德国(0755)、欧元区(0800)4月Markit服务业/综合PMI

--英国4月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--欧元区3月零售销售(0900)

--美国4月ADP民间就业岗位变动(1215)

--美国3月国际贸易收支(1230)

--美国第一季非农单位劳工成本初值(1230)

--加拿大3月贸易收支(1230)

--美国4月Markit服务业PMI终值(1345)

--美国3月工厂订单(1400)

--美国4月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管理委员会会议。没有公布利率决定的计划

--瑞典央行公布4月政策会议记录(0730)

--德国央行总裁魏德曼在在亚洲开发银行年会上发言(1015)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利主持召开市政会议(2230)

--国际货币基金组织(IMF)就丹麦经济前景发表讲话，可能下调2016年增长预估。

--时代华纳、大都会人寿保险、保德信金融发布业绩

以下为5月3日下午5:00至5月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储洛克哈特称今年升息两次确实有可能，但要看经济发展状况

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示美国今年再升息两次是确实可能的，旧金山联储总裁威廉姆斯则说希望6月升息，但他们都强调要看经济成长情况。洛克哈特表示，升息完全取决于经济发展状况，也存在很多不确定性，包括如果英国民众投票脱离欧盟对美国经济造成的影响。威廉姆斯称，如果通胀继续向联储2%的目标增长，经济向着今年增长2%的预估反弹，就业岗位继续强劲增长，6月升息“是合适的”。

--欧盟执委会调降经济成长及通胀预估

欧盟执委会经济预估显示，欧元区今年经济成长将慢于此前预期，通胀亦不振，警告区内经济面临较高的内部和外部风险。该机构称，今年欧元区GDP料扩张1.6%，低于2015年1.7%的增速，比2月预估下调0.1个百分点。明年GDP料扩张1.8%，低于三个月前预估的成长1.9%。预计今年通胀率为0.2%，远低于执委会2月时预估的0.5%。执委会预计2017年通胀率为1.4%。

--美国4月汽车销售情况良好，但成长担忧打压车企股价下跌

美国底特律的汽车公司公布，美国消费者对卡车和运动型休旅车(SUV)的需求第二个月保持强劲，但汽车股股价下滑，因分析师的关注点完全放在美国这个全球第二大汽车市场已几无成长空间的迹象上面。根据Autodata Corp.数据，美国4月轻型汽车销售共计151万辆，较上年同期增加3.6%，经季节调整后销售年率为1,742万辆。WardsAuto数据则显示，4月销售年率为1,732万辆。通用汽车和福特汽车股价收盘分别下跌1.6%和1.4%，追随大盘跌势；菲亚特克莱斯勒汽车股价跌3%至7.96美元。

--德国央行官员预计中国经济不会严重放缓

德国央行委员Andreas Dombret称，中国经济增长可能正在放缓，但放缓程度不大，对其他地区的溢出效应也应当是可控的。他在一次会议上表示，“我真的认为，不要预计中国经济在未来三、四、五年会明显放缓和下降。”他并称，市场去年出现震荡并不意味着，中国经济放缓会产生特别严重的影响。

--上周美国原油库存增加130万桶，预期为增加170万桶--API

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，而汽油和馏分油库存降幅超过预期。API公布，截至4月29日当周，美国原油库存增加130万桶，至5.397亿桶，路透调查的分析师预计为增加170万桶。库欣原油库存增加38.2万桶。本周数据显示，中东产油大国上月原油产量上升，或可能在短期内大幅增加。油价连跌第二日，产量不断上升重燃供应过剩担忧。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收低，因疲弱的中国和欧洲数据重燃全球成长忧虑，而油价连跌第二日拖累能源股。

道琼工业指数收跌140.25点，或0.78%，至17,750.91点；标准普尔500指数小跌18.06点，或0.87%，至2,063.37点；Nasdaq指数回落54.37点，或1.13%，至4,763.22点。

--欧洲股市挫至三周低点，德国商业银行领跌，此前该行公布盈利下滑。矿业股也跟随金属价格走软。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.7%，报1,318.9点，为4月12日来最低收位。

英国富时100指数收低0.9%，报6,185.59点。法股CAC 40指数大跌1.59%，收报4,371.98点。德国DAX指数重挫1.94%，收报9,926.77点。

汇市:

--日圆兑美元跳升至18个月高位，延续近期涨势，因投资者仍然不太相信日本央行将会入市干预以抑制日圆凌厉升势。日圆走强会妨碍日本央行重振经济的努力。

纽约尾盘，美元兑日圆基本持稳在106.45日圆，之前触及2014年10月以来最低。欧元兑日圆下滑0.3%，报 122.51日圆，徘徊在三年最低位附近。欧元兑美元回落0.2%，报1.1506美元。美元指数反弹，尾盘上扬0.35%，报92.949。澳元兑美元急挫2.3%，报0.7486美元，触及逾五周最低。

债市:

--美国公债收益率普降，至近两周最低水准。中国公布的数据疲弱，且澳洲意外降息，令投资人愈发担心全球经济，提振了对避险美债的需求。

指标10年期公债价格升20/32，收益率报1.798%，低于周一的1.865%以及上周二的1.941%。30年期公债价格升逾一大点，收益率跌6个基点，报2.659%。

--德债收益率录得2016年最大单日跌幅，因对全球经济的担忧超过了债市可能重现一年前大跌情形的恐惧。德国10年期公债收益率下跌8个基点，至略低于0.20%，创出2015年12月初以来的最大单日跌幅；价格升约0.75个大点，至102.90。

葡萄牙10年期公债收益率跌至一个月低点，因葡萄牙仅存的一项投资级别评级被调降的风险暂时减退。

油市:

--油价连续第二日下跌，从上周触及的年内高位进一步回落，因原油产量不断上升重燃对全球供应过剩的忧虑，而且美元反弹及股市下跌。

布兰特原油期货下跌0.86美元，或1.9%，收报每桶44.97美元。美国原油期货下挫1.13美元，或2.5%，收报每桶43.65美元。

金属市场:

--金价转跌，因美元上涨，美联储官员指出存在2016年升息两次的可能性。金价盘中一度接近前一交易日触及的15个月高位。

1833GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,285.69美元，离开了1,302美元的盘中高位。周一曾触及2015年1月以来最高的1,303.60美元。美国6月期金收跌0.3%，报每盎司1,291.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，由于基金获利了结，且中国公布的制造业数据不佳打压信心，但对中国需求增强的预期帮助支撑铜价。交易商表示，纽约市场开盘后，油价下挫和美元上涨也拖累铜价。三个月期铜收挫2.6%，报4,921美元。三个月期铝跌2.6%，报1,634美元。(完)