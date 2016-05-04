《路透早报》--5月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾4月通胀率(0030)

--澳洲3月零售销售/第一季零售贸易(0130)

--澳洲3月商品和服务贸易收支(0130)

--中国财新服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--香港4月PMI(0230)

--台湾4月外汇存底(0820)

--香港3月零售销售(0830)

--英国4月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--美国4月Challenger企业计划裁员岗位数量(1130)

--加拿大3月建筑许可(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--新加坡金融管理局局长孟文能讨论中国经济模式转型及其对亚洲的影响

--欧洲央行月报(0800)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在主题为“重新定义央行的金融稳定性职责”的会议上讲话(1315)

--圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1550)

--达拉斯联储总裁柯普朗和亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“国际货币政策及实务改革”讨论会(2315)

--墨西哥央行货币政策声明

以下为5月4日下午5:00至5月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国服务业数据提升经济前景，但民间就业增速放缓

美国服务业扩张，提振美国经济成长在首季放缓后将会反弹的希望。供应管理协会(ISM)的美国4月服务业采购经理人指数(PMI)由3月的54.5攀升至55.7。其他数据显示，美国3月贸易逆差降至13个月最小，工厂订单增幅大于分析师预估。不过民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示，4月美国民间就业岗位增加15.6万个，远低于分析师预期，且为三年来最低增幅。周三尾盘，美元指数小涨，美国公债价格下跌，美国股市连续第二日收低。

详细数据：

* 美国ISM-4月非制造业指数上升至55.7，为12月来最高

* 美国4月ADP民间就业岗位增加15.6万个，远低于预估

* 美国3月工厂订单较上月增加1.1%，高于预期

* 美国4月服务业PMI终值为52.8，高于3月终值51.3

* 美国3月贸易逆差收窄为404.4亿美元，对中国逆差209亿

* 美国第一季非农生产力环比年率初值为下滑1.0%，降幅小于预估

* 美国4月29日止当周抵押贷款申请活动下降

* 美国3月小型企业贷款指数下降，经济增长前景削弱

--加拿大3月贸易逆差扩大至纪录高位，出口连续两个月下滑

加拿大统计局表示，3月贸易逆差扩大至创纪录的34.1亿加元(26.9亿美元)，因重要的美国市场需求疲弱，导致出口连续第二个月下滑。路透调查预估为贸易逆差14.0亿加元。加拿大对美国的贸易顺差降至22年低位15.3亿加元，低于2月时的21.2亿加元。加元兑美元从该数据公布前的1.2748加元跌至1.2821加元。

--德日两国元首共同呼吁汇市维稳

日本首相安倍晋三与德国总理梅克尔表示，要避免外汇市场剧烈震荡，并称必要时日本将采取行动。梅克尔表示，货币竞贬不会有赢家，各货币之间的相对稳定性相当重要。安倍正在德国与梅克尔为5月底的七国集团(G7)会议做准备。

--美国上周原油库存创纪录新高，汽油库存意外增加--EIA

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期，库存创下纪录新高，因进口有所上升。汽油库存意外增加，因炼厂提高产量。EIA公布，截至4月29日当周，美国原油库存增加278.4万桶，市场预估为增加169.5万桶。炼厂产能利用率上升1.6个百分点，至89.7%。该报告打压布兰特原油期货由升转跌，美国原油期货也缩减涨幅。

--中国着力扩大民间投资，培育和发展住房租赁市场--国务院

中国国务院常务会议决定，对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，着力扩大民间投资；部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求；并部署促进通用航空业发展。据中国政府网微博报导，会议指出，实行购租并举，发展住房租赁市场，是深化住房制度改革的重要内容。发展住房租赁企业，支持利用已建成住房或新建住房开展租赁业务，鼓励个人依法出租自有房屋，允许将商用住房按规定改建为租赁住房。

--独家：CLS亚洲主管称，人民币加入汇市结算系统仍需数年

中国人民币与全球结算系统--持续联系结算及交付系统(CLS)的整合，需要数年时间才能完成，尽管日交易规模达5万亿(兆)美元的全球汇市需求迫切；不过该公司亚洲主管Rachael Hoey表示，正逐步与政策制定者沟通。Hoey在访谈中表示，与中国当局的磋商是具有“建设性”且“正面”的，并称这段时间CLS在亚洲地区的业务已有明显增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第二日收低，受压于温和的民间就业数据和生物科技类股回落。

道琼工业指数下跌99.65点，或0.56%，至17,651.26点；标准普尔500指数下跌12.25点，或0.59%，至2,051.12点；Nasdaq指数跌37.59点，或0.79%，至4,725.64点。

--欧洲股市下跌，戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)下调营收预估后急挫，澳洲矿业巨擘必和必拓受有关在巴西有一项针对该公司的法律诉讼的报导打击。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌1.2%，报1,302.72点，为近四周来的最低收位。

英国富时100指数收低1.19%，报6,112.02点。法股CAC 40指数跌1.09%，收报4,324.23点。德国DAX指数挫0.99%，收报9,828.25点。

汇市:

--美元上涨，兑日圆和欧元从近期触及的低点反弹，因美国贸易和工厂订单数据缓和了对美国经济成长不振的担忧。但分析师表示，美国4月民间就业岗位增长意外疲弱，且投资人预计日本央行可能不会很快干预以抑制日圆升势，这些可能扶助重燃美元跌势。美元指数升0.3%，报93.205，从周二触及的逾15个月低点反弹。美元兑日圆升0.3%，报106.93日圆。

债市:

--美国公债收益率下跌，因美国今日公布的一波经济数据未能为判断美国经济状况和升息前景提供清晰线索。公债收益率在窄幅区间内波动，但在下午交易中小幅下滑，因美国股市和油价下跌。在民间数据服务机构ADP的数据发布后，10年期公债收益率曾触及4月20日来最低。10年期公债价格尾盘上涨5/32，收益率报1.78%。各个年期公债收益率都在略低于周二尾盘水平徘徊。

--德国公债收益率持稳，数据疲弱支撑了需求，上日德债收益率创下今年以来单日最大跌幅之一。即将进场的新债供应给整体欧元区公债收益率带来一些上升的压力，二线市场表现逊色，因目前避险情绪主导市场。

10年期德国公债收益率持平于0.20%。葡萄牙10年期公债收益率升6个基点，西班牙和意大利10年期公债收益率升3个基点。

油市:

--上周美国原油库存增幅大于预期，库存创下纪录新高，拖累布兰特原油期货由升转跌，美国原油期货也缩减涨幅。油价盘初上涨，因投资人担心加拿大阿尔伯塔省野火导致当地油企减产。

美国原油期货上涨0.13美元，或0.3%，收报每桶43.78美元。布兰特原油下跌0.35美元，或0.78%，收报44.62美元。

金属市场:

--金价下挫1%，从15个月高位进一步回落，受压于美元上涨。美元兑日圆和欧元从近期低位反弹，因美国贸易和工厂订单数据缓解了忧虑。

1829GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,272.66美元，从周一触及的1,300美元之上的15个月高位进一步下滑。美国6月期金收盘下跌1.3%，报每盎司1,274.40美元。

--期铜价格下跌，因美元上涨和制造业数据、特别是来自最大铜消费国中国的数据疲弱，凸显需求前景低迷。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下挫1.1%，收报每吨4,867美元。三个月期铝收盘几无变动，收报每吨1,633.50美元，周二报1,634美元。(完)