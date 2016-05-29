《路透早报》--5月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月零售销售(29日2350)

--澳洲4月HIA新屋销售(0100)、第一季企业库存(0130)

--法国第一季国内生产总值(GDP)(0530)、4月消费者支出(0645)

--瑞士5月KOF领先成长指标(0700)

--意大利4月生产者物价指数(PPI)(0800)

--欧元区5月企业景气指数(0900)

--德国5月消费者物价调和指数(HICP)初值(1200)

--加拿大第一季经常帐收支(1230)、4月工业产品价格(1230)

--新西兰4月建筑许可(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯参加中俄能源合作委员会第十三次会议并出席第二届中俄中小企业实业论坛，访问阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚(至6月7日)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在2016韩国央行国际会议上发言(0020)

--北京市政府举办2016金融街论坛(至30日)

--第四届中国（北京）国际服务贸易交易会(至6月1日)

以下为5月27日下午5:00至5月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储主席叶伦称未来几个月升息可能是合适的

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。叶伦发表讲话后，美元指数触及两个月高位，美国公债价格下跌，美股上涨。周一为美国假期。

--美国第一季经济增幅上修，房屋建筑和企业库存带来支撑

美国第一季经济增长放缓，不过放缓程度没有最初估计的那么大，因房屋建筑数量激增和库存稳步累积，部分抵消了企业投资急降带来的拖累。美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率上修至0.8%，前值为增长0.5%。但第一季的收入增幅大幅上修，及企业获利反弹照亮了经济前景。当从收入角度衡量时，美国经济第一季增幅为2.2%，第四季增幅为1.9%。受经济数据影响，美元指数涨至两个月高位，美国公债价格下滑，美国股市则走高。

其他重要经济数据：

* 密西根大学5月美国消费者信心指数终值为94.7，初值为95.8，路透调查分析师预估为95.4。密西根大学5月美国消费者现况指数终值为109.9，为2007年1月以来最高，初值为108.6。

* 美国商务部经济分析局公布，美国第一季度企业税后获利增长0.6%，第四季修正后为下滑8.4%，前值为下滑8.4%。

--日本首相安倍拟推迟至2019年10月上调消费税--政府消息人士

日本政府的一位官员周日称，首相安倍晋三计划将消费税上调的时间推迟两年半，因日本经济疲弱，而且安倍要为全国大选做准备。这位简要介绍相关会议情况的官员称，安倍周六告诉财务大臣麻生太郎和自民党干事长谷垣祯一，其打算第二次推迟上调消费税直到2019年10月。安倍预计还会下令制定追加预算以资助刺激措施。目前日本刚进入新财年才两个月时间，而且不久前才推出补充预算，满足国内南部地震灾区重建的资金需求。

--多数分析师称英国如退欧会打击经济--调查

周日的一项调查称，在伦敦金融区、小机构和学术圈工作的英国顶级分析师中每10人就有九人认为，如果英国离开欧盟将会令经济受损。该调查对于英国首相卡梅伦来说是一种支持。尽管卡梅伦所属的政党内部有人反对，但卡梅伦还是力主留在欧盟。英国观察家报称，该调查在同类调查中规模最大，获得了逾600位分析师的回应。该调查由民调机构Ipsos-MORI进行。调查发现，88%的受访者表示，英国退出欧盟以及单一市场很有可能打击未来五年英国的增长前景，有82%的受访者认为家庭收入很可能受到负面影响。

--中国现行监管框架存在不适应当前金融业发展的体制性矛盾--副行长

中国人民银行副行长陈雨露周日表示，当前货币政策调控与宏观金融管理面临新的要求，有三大问题值得高度关注，如现代金融发展的趋势与有效监管问题。现行的监管框架存在着不适应当前金融业发展的体制性矛盾。股票市场、债券市场、外汇市场等各个市场之间的相互的联动和传染的状况在上升，这些都表明现行的监管框架存在着不适应当前金融业发展的体制性矛盾。

--中国新三板正式分层，将采取差异化制度安排研究解决流动性

中国全国中小企业股份转让系统挂牌公司（新三板）周五发布分层管理办法，设置三套并行标准，并对创新层挂牌公司设置了维持标准。分层后，新三板将针对创新层和基础层挂牌公司采取差异化制度安排。中国证监会副主席方星海周日表示，将进一步完善多层次股权市场，继续发展主板、中小板、创业板，完善新三板制度规则体系，规范发展区域性股权市场，切实增强多层次资本市场的资源配置功能、投融资功能、财富管理功能、风险管理功能，注重遏制过度投机。

中国全国股转公司副总经理高振营表示，新三板将研究挂牌准入的负面清单，建立差异化的信息服务体系。还将进一步规范股票发行和并购重组的管理，制定募集资金使用的负面清单制度，优化发行定价机制，巩固和完善小额快速灵活多元的投融资机制，制定鼓励企业挂牌同时发行的规则。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，此前美联储主席叶伦称“在未来几个月内”加息可能是合适的。本周美股录得3月来表现最好的一周。道琼工业指数收升44.93点，或0.25%，报17,873.22点；标准普尔500指数收涨8.96点，或0.43%，报2,099.06点；Nasdaq指数收升31.74点，或0.65%，收报4,933.51点。本周道指上涨2.1%，标普500指数升2.3%，均为3月来最佳周度表现，NASDAQ指数上涨3.4%，为2月来最佳周度表现。

* 欧洲股市持稳，受瑞士股市和制药公司提振，此前制药商罗氏因一种药物临床试验获得成功而急升。泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300 指数均上涨0.2%。这两个欧洲股指均升至一个月高位，但今年至今仍累积下挫约5%。英国富时100指数升0.08%，收报6,270.79点。法股CAC 40指数涨0.05%，收报4,514.74点。德国DAX指数上涨0.13%，收报10,286.31点。

汇市:

--美元指数触及两个月高位，此前美联储主席叶伦为未来数月加息敞开大门。美元指数上涨0.60%，至95.745，此为3月29日来最高。欧元兑美元跌至1.111美元，为3月16日来最低水准。美元兑日圆上涨至110.25日圆，但仍低于上周五所及的三周高位110.59日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，因在美联储主席叶伦表示，如果经济进一步改善，且就业市场收紧，美国逐步升息将是合适的后，短债收益率攀升。因应叶伦加息言论，长短期公债收益率差收窄，因预期美联储可能早至6月加息，相比较短期公债，交易商更青睐较长期公债。指标10年期美债价格跌8/32，收益率报1.851%，较周四尾盘升约3个基点。两年期美债收益率升逾4个基点，至0.911%。五年期美债收益率涨4个基点，至1.386%。美国债市周五提前至1800GMT收盘，下周一将因阵亡将士纪念日休市一天。

--短期希腊公债收益率触及六个月低位，录得8月来最大单月跌幅，受助于希腊获得重要的救助协议，以及对希腊公债将纳入欧洲央行量化宽松计划购债范围之内的希望。希腊和国际金主达成债务协议令本周欧元区公债收益率全面下跌，多数欧元区公债收益率周五延续跌势，10年期德债收益率触及11日低位。两年期希腊公债收益率本月迄今骤降约370个基点，为去年8月来最大月度跌幅.

油市:

--油价连跌第二日，因投资者利用油价涨至七个月高位机会锁定利润，市场担心油价徘徊在每桶50美元价位可能激发产量增加。布兰特原油下跌0.27美元，或0.5%，报每桶49.32美元。美国原油下滑0.15美元，或0.3%，报每桶49.33美元。本周，布兰特原油上涨1%，美国原油上升约3%。

金属市场:

--金价挫至三个月低点，在美联储主席叶伦暗示，如果经济继续改善，美联储可能在几个月内加息后，美元获得提振，金价扩大跌势。现货金收盘跌至每盎司1,212.15美元，盘中跌至1,206.45美元的2月22日以来最低水准。美国期金收跌0.5%，报每盎司1,213.80美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌触及两周高位，期铜也上涨，因投资人买入期货轧平仓位，但分析师表示，下周金属价格可能恢复跌势。LME周一因公众假期休市。三个月期锌周五攀升1.9%，至日高1,911美元，为5月12日来最高，之后缩减涨幅，收高1.2%，报1,899美元。三个月期铜收高0.7%，报4,695美元。