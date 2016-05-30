《路透早报》--5月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布2015年末对外证券投资资产（分国别）

--香港公布4月零售销售和M-3货币供应数据(0830)，以及4月底外汇基金总资产

--新西兰5月NBNZ企业展望指数(0100)

--澳洲4月建筑许可、第一季经常帐赤字、4月民间部门信贷(0130)

--日本4月建筑订单(0500)

--德国4月实质零售销售(0600)

--法国消费者物价调和指数(HICP)5月初值、4月生产者物价指数(PPI)(0645)

--德国5月就业数据(0755)

--意大利4月失业率、欧元区4月M3货供额(0800)

--欧元区5月HICP初值、欧元区4月失业率、意大利5月CPI和HICP初值(0900)

--意大利第一季国内生产总值(GDP)终值(1000)

--加拿大3月和第一季国内生产总值(GDP)(1230)

--美国4月实质个人支出(1230)

--美国3月CaseShiller 20个城市经季调房价指数(1300)

--美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)

--世企研5月美国消费者信心指数(1400)

--美国5月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

--美国4月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1700)

--新西兰第一季贸易条件(2245)

--韩国5月消费者物价指数(CPI)、4月经常帐收支(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行公布5月政策会议的会议记录(0700)

--意大利央行公布年报，央行总裁维斯科将发表讲话(0830)

--经济合作暨发展组织(OECD)2016论坛(至6月1日)

--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯参加中俄能源合作委员会第十三次会议并出席第二届中俄中小企业实业论坛，访问阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚(至6月7日)

--第四届中国（北京）国际服务贸易交易会(至6月1日)

以下为5月30日下午5:00至5月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国稳妥推进PPP，防范政府过度让利和中长期财政风险--财政部

中国财政部和国家发改委称，稳妥有序推进PPP(政府和社会资本合作)工作，各地要通过合理确定价格和收费标准、运营年限，确保政府补贴适度，防范中长期财政风险，防范政府过度让利，并杜绝固定回报和变相融资。

--韩国4月工业生产连续第二个月下滑，降幅高于预期

韩国4月工业生产连续第二个月下滑，降幅高于预期，这点燃对该行业状况的担忧。根据韩国统计局数据，4月工业生产经季节调整后较前月下滑1.3%。3月修正后为下降1.3%，初值为下降2.2%。路透调查的分析师预估中值为4月工业生产较前月小降0.2%。4月工业生产较上年同期下降2.8%，路透调查分析师预估中值为下降1.0%。3月修正后为下降0.6%，降幅小于初值的下降1.5%。4月服务业产出经季节性调整后较前月上升0.5%，3月修正为增长0.5%。

--法国放松债券发行规定，冀望从伦敦手中抢夺市场份额

法国政府周一放松对国际借款人发行中短期债券的规定，以期提升巴黎作为欧元区最大公司债发行中心的地位。尽管法国税率较高，而且政界偶尔会对金融业抱有敌意，但该国仍冀望巴黎能够取代欧洲头号金融中心--伦敦。后者目前面临退欧公投的威胁。法国财政部称，将进一步方便外国企业在法国发债，允许其使用法文以外的欧洲语言发布文件，并承认同等的欧洲会计准则。相关法律措辞和规定也将简化，并且最新规定中可接受的评级机构范围也将扩大。

--中国人寿及中国太平皆有意竞购韩国ING人寿--消息

两位直接知情消息人士表示，中国人寿及中国太平等企业，都已初步表达有意收购韩国ING人寿(ING Life Insurance Korea)。韩国ING人寿为韩国第五大寿险公司，两名消息人士皆表示，这笔出售案预料可卖得约30亿美元。由于出售进展属机密性质，消息人士拒绝具名。

--ORB调查中留欧派领先优势缩小至五个百分点--每日电讯报

ORB为《英国每日电讯报》进行的调查显示，支持英国留在欧盟的受访者占到51%，较退欧派领先五个百分点，不过领先优势比一周前的13个百分点大为缩小。周一公布的调查结果亦显示，退欧派也上升4个百分点，占到46%。该报周二版将公布这项调查结果。英国将于6月23日举行公投，决定是否留在欧盟，这对于英国的贸易、经济和政治地位将产生重大影响。

--德国跌出最有竞争力经济体前十，香港排名第一--IMD研究

瑞士商学院IMD发布的一项研究结果显示，德国已经跌出全球10大最有竞争力经济体之列，较去年下降两位至第12位。本项研究是基于对全球5,400名经理人就342项标准所做的评估。IMD主任Arturo Bris指出，研究显示对德国政府和经济表现的评价下滑，是导致该国排名下降的主要原因。香港今年排名居首，瑞士和美国紧随其后。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一休市。

--欧洲股市小涨，德股升至约一个月高位，因投资人预计欧元兑美元疲弱会有助于德国出口商。德股DAX指数上涨0.46%，收报10,333.23点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微幅收高0.13%，欧元区Euro STOXX 50指数升0.4%。法股CAC 40指数涨0.32%，收报4,529.40点。伦敦市场因假休市。

汇市:

--美元指数在欧洲交易时段触及两个月高位，兑日圆触及一个月高位，因美联储主席叶伦发表的讲话助长了联储近期升息的预期。日本国内的政治形势也支撑美元兑日圆。伦敦和美国因假期休市。纽约交易时段尾盘，欧元兑美元涨0.27%报1.1144；美元兑日圆涨0.81%报111.11。本月，美元兑日圆料将录得2014年底以来最佳月线表现。

债市:

--美国债市休市。

--欧元区公债收益率上升，因美联储主席叶伦上周的表态提升了美国在6月或7月加息的可能性，且最新的数据直指欧洲经济前景改善。德国10年期公债收益率(殖利率)上升2.1个基点至0.17%，脱离周五所及约0.12%的11日低点。

油市:

--油价向着每桶50美元关口微升，但在本周晚些时候石油输出国组织(OPEC)产油国集团会议前的不确定性料限制涨幅。布兰特原油上涨0.44美元，收报每桶49.76美元，逆转了稍早的跌势。美国适逢阵亡将士纪念日假期，美国原油没有结算价。在1839GMT ，美国原油上升0.27美元，报每桶49.60美元。

金属市场:

--金价自2月中以来首次跌穿1,200美元，因美联储主席叶伦关于可能升息的评论将美元推至两个月高位。现货金下跌多至1%，至每盎司1,199.60美元的2月17日以来最低价， 1818GMT，金价下跌0.6%，报每盎司1,205.20美元。金价将录得连续第九日下跌，为2015年3月以来最长跌势。美国期金下挫0.8%，报每盎司1,207.4美元。

--上海期铜在清淡交投中下滑，因美元走坚且中国需求回落。本月上海期铜或将录得11月以来最差的月度表现。今日伦敦和纽约的交易所因假期休市。上海期铜下跌0.5%，收在每吨35,700元人民币(5,425美元)。该合约本月料将下跌4.6%。伦敦金属交易所(LME)周一休市。LME三个月期铜上周周线涨2.6%，令5月跌幅缩减至7%。(完)