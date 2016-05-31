《路透早报》--6月1日

[今日看点] 经济数据(GMT时间)： --韩国5月贸易收支初值(0000) --中国5月官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)(0100)、财新5月制造业PMI(0145) --韩国5月日经/Markit制造业PMI(0130) --澳洲第一季国内生产总值(GDP)(0130) --日经公布台湾5月制造业PMI(0230) --日本5月日经制造业PMI终值(0200) --瑞士第一季GDP(0545) --英国5月Nationwide房价(0600) --瑞士4月零售销售(0715)、5月制造业PMI(0730) --意大利5月Markit/ADACI制造业PMI(0745) --法国5月Markit制造业PMI(0750) --德国5月Markit/BME制造业PMI(0755) --欧元区5月Markit制造业PMI终值(0800) --英国5月Markit/CPIS制造业PMI(0830)、4月消费者信贷(0830) --加拿大5月RBC经季节调整制造业PMI(1330) --美国5月Markit制造业PMI终值(1345)、4月建筑支出(1400)、美国供应管理协会(ISM)5月制造业指数(1400)、5月美国汽车销量年率 --韩国第一季GDP(2300) 重大经济事件及官员讲话(GMT时间)： --经济合作暨发展组织(OECD)2016论坛 --瑞典央行公布半年一度的金融稳定报告(0730) --冰岛央行宣布利率决定(0800) --美联储公布经济状况褐皮书(1800) --欧洲工商峰会(至6月2日)，发言嘉宾包括欧元集团主席迪塞尔布洛姆和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德 --德国央行召开银行监管会议，欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)与德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)将出席会议 以下为5月31日下午5:00至6月1日早上7:00重大新闻与市场摘要： [重大数据或新闻] --美国消费者支出增幅创逾六年最大，房价和薪资上涨给民众壮胆 美国4月消费者支出增幅创逾六年来最大，因家庭在汽车方面的支出增加，暗示经济成长加速可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。尽管世企研公布的数据显示，5月消费者信心指数从4月的94.7下滑至92.6，但消费者支出仍可能因房价劲扬，及就业市场改善推高薪资而受到支撑。 商务部报告称，4月美国消费者支出急增1.0%，增幅为2009年8月以来最大，且超过了分析师预期的增长0.7%。强劲的消费者支出提振了4月通胀。扣除食品和能源价格的核心个人消费支出(PCE)物价指数攀升0.2%，3月为小增0.1%。核心PCE按年增幅为1.6%。数据公布后，美元兑一篮子货币走强，美股走低，美国公债价格基本持稳。 --日本若推迟调升消费税，意谓着政府放弃财政改革 日本首相安倍晋三若是把消费税上调时程推迟两年半，基本上形同放弃财政改革，日本信评将岌岌可危，且将加剧降评导致企业借贷成本上升的风险。日本央行的大规模购债计划已把收益率压低至近零水平，在此情况下，市场上几乎没有人认为推迟上调消费税将立即引爆债市卖压，日本庞大公共债务的融资成本也不会有大涨危机。预计日相安倍晋三将在周三宣布推迟调高消费税。分析师表示，两年内二度推迟上调对日本整顿财政的努力是重大挫败，也将使日本几乎不可能在2020财年之前实现将预算转亏为盈的目标。 --5月OPEC石油产量自近纪录高位回落，因尼日利亚供应中断 路透周二调查发现，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量自近纪录高位下滑，因尼日利亚石油产业的攻击事件及其他供应中断情况盖过了伊朗和海湾成员国产量的增加。沙特阿拉伯及伊朗供应增加，表明OPEC主要产油国的重心仍放在市场份额。OPEC和非OPEC在4月时提出的冻产以支持价格的计划以失败收场。OPEC周四在维也纳举行会议，供应中断实际上是达成了产油国无法同意的冻产计划。这些中断情况正在支撑油价，如今油价接近2016年高位，且这波升势造成蓄意减产的急迫性有所降低。 --ICM最新民调显示公投民意转向“脱欧”，英镑应声挫跌 根据民调公司ICM就英国下月公投所做的两份调查，英国民意已逐渐转向支持脱离欧盟，这让投资者大感意外，英镑也为之挫低。ICM为英国卫报所做的两份民调中，“脱欧”支持率均领先“留欧”三个百分点。ICM称，周二公布的民调当中，“脱欧”阵营在一项电话调查中首次取得领先。此前电话调查通常显示“留欧”阵营领先。这次的变化让措手不及的金融市场出现大幅波动，英镑兑美元急跌至一周低位。 --软银出售79亿美元阿里巴巴股份，后者股价盘后下跌 日本软银(股份有限公司)称，将出售至少79亿美元对中国电商巨头阿里巴巴的持股，以筹集资金。阿里巴巴股价周二盘后跌逾2%。软银宣布计划出售持股为其2000年投资阿里巴巴以来首次。软银周二称，售股后其持股比例将降至约28%。截至3月31日，软银持有32.2%的阿里巴巴股份。软银称将成立一个信托，发行50亿美元可转换信托基金，三年内可以转换成阿里巴巴股份。阿里巴巴表示，将从软银回购20亿美元自身股份，并打算利用手中现金回购这些股份。该公司的合作伙伴将购买另外4亿美元股份。软银社长孙正义仍将担任阿里巴巴董事，阿里巴巴董事局主席马云也将继续留在软银董事会。 --韩国5月CPI同比升幅创四个月最低，且低于预期 韩国统计局周三公布的数据显示，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.8%。路透调查预估为上升0.9%。5月CPI较前月持平，核心CPI较上年同期上升1.6%。此外，数据还显示4月经季调经常帐盈余降至51.4亿美元，为2013年11月来最小。 [市场摘要]: 股市: --美国股市周二涨跌互见，标普500指数5月录得连续第三个月上涨，但今日小幅收低，因能源股走软，部分抵消亚马逊和避险公用事业股的涨势。Nasdaq指数今日收高，本月大涨3.6%，在三大股指里表现最好。道指5月微升，连续第四个月上涨。 道琼工业指数收低86.02点，或0.48%，报17,787.20点；标准普尔500指数收低2.10点，或0.1%，报2,096.96点；Nasdaq指数收升14.55点，或0.29%，收报4,948.06点。 --欧洲股市走低，受累于银行股的疲弱表现，及大众汽车在报告首季业绩后股价回落。STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数双双收跌0.8%左右，不过这两大指数本月连涨第三个月，并创去年11月以来最佳月度表现。 英国富时100指数跌0.64%，收报6,230.79点。法股CAC 40指数回落0.53%，收报4,505.62点。德国DAX指数下跌0.68%，收报10,262.74点。 汇市: --美元兑英镑触及八日高位，兑欧元小涨；此前两项民调显示英国退欧阵营支持率领先，日圆兑美元上涨，受避险人气带动。 英镑兑美元在纽约尾盘大跌1.1%，报1.4476美元，接近八日低位1.4464美元。英镑兑美元5月势将录得三个月来首次月度下跌，跌幅接近1%。欧元兑美元跌0.13%，报1.1129美元，稍早高见1.1173美元。美元兑日圆最新下跌0.5%，报110.55日圆，接近稍早触及的110.51日内低位。 债市: --美国公债收益率周二从数周高位下跌，此前美股受一波好坏不一的经济数据影响而下滑，良莠不齐的经济数据打压对美联储6月升息的预期。 两年期公债收益率从盘中稍早触及的逾两个月最高水平下跌。较长期公债收益率也回落。指标10年期公债尾盘下跌2/32，收益率报1.842%，周二稍早升至1.89%的4月底以来最高。30年期公债收益率报2.641%，上周五尾盘报2.649%。两年期公债价格基本持平，收益率报0.878%。 --德债收益率下跌，逆转稍早的升势，因民调结果显示，英国民众将在6月23日公投中转向支持脱欧，这帮助提振对避险公债的需求。 稍早欧元区公债收益率微升，因数据显示，5月通缩情况得到缓解，这强化了欧洲央行本周将一年来首次上修通胀率预估的预期。但随着欧洲股市的下跌，及围绕英国公投的不安情绪再度浮现，德债收益率逆转了走势。德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.14%，稍早升至0.19%。 油市: --油价今日走低，因美元走强，股市下滑引发获利了结；但原油期货本月连涨第四个月，因投资者押注全球供应过剩的状况正在逐步缓解。布兰特原油期货本月上扬3%，美国原油期货攀升7%。 7月布兰特原油期货今日收跌0.07美元，报每桶49.69美元，该合约收盘时到期。8月布兰特原油合约将从周三起成为现货月合约，该合约收跌0.47美元，或近1%，报每桶49.89美元。7月美国原油期货较上周五结算价收挫0.23美元，或0.5%，报每桶49.10美元。美国金融市场周一因假休市。 金属市场: --金价上涨1%，从上日的三个半月低点反弹；但因美元走强和预计美国很快将升息，金价仍可能录得自11月以来的最大月线跌幅。 1838 GMT，现货金涨1%至每盎司1,216.80美元。金价本月将下跌5.9%。美国8月期金收涨0.80美元，报每盎司1,217.50美元。现货银5月下跌逾10%，料将创下2014年9月以来的最大月线跌幅，前一交易日触及七周低位后，周二反弹至16.06美元。现货铂金(白金)上涨1.4%，至976.99美元，前一交易日跌至七周最低。现货钯金上涨0.8%，报543.81美元，但也将创下11月以来的最大月线跌幅。 --伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，势将创11月来最大月度跌幅，受美元重拾升势、供应过剩及中国需求增长乏力打压。三个月期铜收低0.5%，报4,671美元，本月迄今大跌超过7%。 三个月期铝收平报1,556美元，三个月期锌攀升1.3%，至1,923美元。期铅上升0.1%，报1,700美元。期锡攀升0.6%，报16,295美元。期镍上升0.2%，报8,435美元。(完) (整理 龚芳; 审校 李爽)