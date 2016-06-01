《路透早报》--6月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲4月零售销售(0130)、4月商品和服务贸易收支(0130)

--日本5月消费者信心指数(0500)

--英国5月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--欧元区4月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国5月Challenger企业计划裁员岗位(1130)、5月ADP民间就业岗位变动(1215)、一周初请失业金人数(1230)、美国5月供应管理协会(ISM)纽约企业活动指数(1345)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国资本市场峰会在北京举行

--中国国家发改委主办的“APEC城镇化高层论坛2016”在宁波市举办(至3日)

--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖讲话

--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表演说(0705)

--欧洲央行管委会会议，之后宣布利率决定(1145)，央行总裁德拉吉召开记者会(1230)

--欧洲央行总裁德拉吉和奥地利央行总裁诺沃特尼在奥地利央行成立200周年纪念仪式上发表讲话

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔出席证券业及金融市场协会的一场讨论会(1235)

--美国前财长萨默斯在一次会议上发表演说(1245)

--英国央行总裁卡尼召开记者会，展示新版5英镑钞票(1300)

--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表讲话(1445)

--美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利主持纽约经济俱乐部午餐会，与Alphabet执行董事长施密特(Eric Schmidt)会面(1530)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在一次会议上发表演说(1700)

以下为6月1日下午5:00至6月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业活动连续三个月扩张，但建筑支出创逾五年最大月降幅

美国5月制造业活动连续第三个月扩张，但新订单增长继续放缓，反应海外需求不振和能源行业资本支出疲弱仍在制约着工厂活动。供应管理协会(ISM)表示，美国5月制造业采购经理人指数(PMI)增长0.5个百分点，至51.3，主要受助于投入物价分项指数跳升。

此外，商务部周三发布，4月建筑支出重挫1.8%，为2011年1月以来最大降幅。各领域支出全面下滑，这可能促使经济学家下调美国第二季成长预估。

--日相安倍宣布延后两年半调升消费税，但并未放弃财政改革

日本首相安倍晋三周三宣布，将延后两年半至2019年10月调升消费税，并未放弃财政改革，将重新加速安倍经济学以提高税收，坚守2020财年基本预算平衡的目标。安倍表示，将利用当前的零利率情况刺激民间需求，且将于秋天采取全面性的经济举措，而日本经济最大的忧虑来自中国及其他新兴经济体。安倍晋三称，将于7月10日举行参议院选举，并不考虑提前改选国会。受安倍讲话影响，日圆上涨。

--OPEC即将开会讨论产量目标，沙特和伊朗料再次较劲

石油输出国组织(OPEC)周四召开会议时，沙特和伊朗可能再次针锋相对，沙特试图重提协调行动并设立正式产油目标，但伊朗反对这一想法。几位OPEC消息人士表示，沙特及其海湾盟友将提议设立新的集体上限，以重振OPEC日渐下降的重要性，并结束市场份额之争。伊朗石油部长尚甘尼表示，德黑兰不会支持新出台的任何整体产量上限，并且希望讨论重点放在各国产量配额这个更为根本的问题上。若OPEC周四未能就任何产量政策达成一致，将会再次令市场相信，其主要成员国可能会不顾低价试图进一步增产，以夺取市场份额。

--美国通胀小幅攀升，就业市场供应吃紧--美联储褐皮书

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从4月到5月中，美国多数联储地区通胀压力小幅攀升，且美国企业的劳工成本增加。褐皮书指出，尽管就业岗位增长“温和”，但就业市场供应看似在不断收紧。

褐皮书称，就业市场供应收紧，看似推高了南部部分地区入门级和较低技能要求岗位的薪资，而西部和中西部部分地区的企业报告，较高技能要求岗位的薪资压力增加。此份褐皮书可能使美联储决策者在考虑未来几个月是否升息时，对于通胀正在向其设定的2%目标回升更加有信心。

--美财政部将敦促中国推进人民币市场化并实现经济再平衡

美国财政部一高级官员称，财政部将在下周美中双边会谈上敦促中国继续推动人民币汇率市场化、削减过剩产能、并通过改革刺激内需。这位官员表示，中国实现人民币汇率市场化的一个标志是，人民币汇率具有双向灵活性，能够根据市场的压力升值或贬值。美国财政部长雅各布·卢即将前往北京，出席6月6-7日举行的中美战略与经济对话。

--全球5月制造业活动增长停滞--PMI调查

周三公布的一份调查显示，5月全球制造业增长停滞，因新订单几无增长，迫使制造商消化积压订单，并缩减雇员数规模。5月摩根大通/Markit全球制造业采购经理人指数(PMI)为50，正好位于50荣枯分水岭。4月为50.1。

此外，韩国央行公布修正数据显示，第一季国内生产总值(GDP)经季节调整后较前季成长0.5%，增幅略高于0.4%的初值。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三走势波动，微幅收高，投资人消化全球制造业、美国汽车销售和通胀数据，以寻找有关美联储下一次升息时机的线索。Nasdaq指数连续第六个交易日收高。美国公布报告显示5月制造业连续第三个月成长后，美股主要股指从跌势中反弹。油价缩减跌幅也带动股市反弹。

道琼工业指数收高2.47点，或0.01%，报17,789.67点；标准普尔500指数收高2.37点，或0.11%，报2,099.33点；Nasdaq指数收升4.20点，或0.08%，收报4,952.25点。

--欧洲股市下跌，受累于商品和银行类股下跌，且旅游股承压，此前美国针对今夏欧洲可能发生恐袭发出旅行警告。泛欧STOXX 600和FTSEurofirst 300指数均下跌约1%，周二两指数均已下挫0.8%。

英国富时100指数跌0.62%，收报6,191.93点。法股CAC 40指数回落0.67%，收报4,475.39点。德国DAX指数下跌0.57%，收报10,204.44点。

汇市:

--美元兑日圆周三跌至两周低位，此前日本推迟上调消费税，推迟时间超过市场预期，引发对日本可能不再祭出更多货币刺激措施来压制日圆涨势的担忧。

美元兑日圆最多下跌1.5%，至109.06日圆的两周低位，延续周一触及一个月高位111.43日圆后的下行势头。欧元兑美元尾盘上涨0.49%，报1.1184美元。美元指数下跌0.5%，报95.408。

债市:

--美国短期公债收益率小涨，受助于在美国公布较为强劲的制造业数据后美股反弹，且美联储褐皮书显示通胀上升及就业市场改善。

两年期公债尾盘跌1/32，收益率报0.902%，周二尾盘报0.883%。五年期公债跌3/32，收益率由1.377%升至1.384%。指标10年期公债下跌2/32，收益率报1.840%，低于周二尾盘的1.849%，周三稍早曾跌至1.804%的5月中以来最低。

--德国10年期公债收益率下跌至两周低位，本月有英国退欧公投等重大风险事件，避险资产需求坚挺。德国10年期公债收益率跌3个基点至0.12%，为5月中以来的最低点，距离去年触及的纪录低位0.05%不到10个基点。

油市:

--油价收跌，因在50美元附近遭遇技术阻力，但在石油输出国组织(OPEC)消息人士称，该组织可能在即将举行的会议上考虑设定产量上限的消息公布后，油市收复稍早的多数失地。

美国原油期货收跌0.09美元，报每桶49.01美元，脱离日低47.75美元。布兰特原油期货回落0.17美元，收报每桶49.72美元，盘中低见48.65美元，日高为50美元。

金属市场:

--金价由升转跌，因在美国发布制造业数据及美股摆脱盘中低位后，美元一度缩小跌幅，市场在努力判断美联储距离升息有多近。

1850 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,210.31美元，过去11个交易日中有10日下跌。美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,214.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌升至10个月高位，因投机商预计供应减少可能造成短缺，但期铜跌至一周低点，因投资人担心最大消费国中国的需求。

三个月期锌攀升2.5%，报1,971美元，为去年7月30日来最高。三个月期铜收低1.1%，报4,619.50美元，盘中跌至5月24日来最低的4,565.50美元。(完)