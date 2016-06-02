《路透早报》--6月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月加班工资(0000)

--中国财新5月服务业PMI(0145)

--香港5月PMI(0230)

--意大利5月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--德国5月Markit服务业PMI(0755)

--欧元区5月Markit服务业PMI终值(0800)、4月零售销售(0900)

--英国5月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--美国5月非农就业岗位(1230)、4月国际贸易收支(1230)、5月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值(1345)、4月工厂订单(1400)、5月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

--加拿大4月贸易收支(1230)、第一季劳动生产率(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--20国集团(G20)农业部长会议在中国西安举行

--中国国家发改委主办的“APEC城镇化高层论坛2016”于宁波市举办

--德国央行发布最新经济预估(0630)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯参加Global Interdependence Center举办有关货币政策的会议(0745)

--美国财长杰克卢会见韩国企划财政部长官柳一镐(0830)

--瑞典央行副总裁扬松发表演说(0915)

--美联储理事布雷纳德就经济情势及货币政策发表演说(1630)

--瑞典央行举办主题为“重新思考央行职责”的会议(至6月4日)

以下为6月2日下午5:00至6月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国劳动力市场更趋紧俏，擦亮经济增长前景

美国5月民间就业人数增加，最近一周初请失业金人数减少，进一步提振了第二季的经济前景。另一份报告亦显示，美国企业主5月计划的裁员人数减少53%，降至五个月低点。一连串乐观的经济数据表明，美国经济增长继年初急剧放缓后，正在重获动能，将使得美联储有望在本月稍后或是7月升息。

民间就业服务机构ADP Employer Services的报告显示，美国5月民间就业岗位增加17.3万个，4月数据修正后为增加16.6万个。此外，美国一周初请失业金人数为26.7万人，市场预估为27.0万人。

美国金融市场基本未受经数据影响，美元指数持平，美国公债价格上涨。

--OPEC未就产量政策达成一致，但沙特承诺不会过度供油

石油输出国组织(OPEC)周四未能就石油产量策略达成明确协议，因伊朗坚持该国要大幅增产，不过其老对头沙特阿拉伯承诺不会向市场大量过度供油，并试图修复组织内部的关系。OPEC成员国还一致决定，任命尼日利亚的巴尔金都出任新秘书长。

沙特及其海湾盟友曾试图提议OPEC设立新的集体上限，以重振该组织日渐下降的重要性。但由于伊朗的阻挠，周四会议结束时并未确定新政策或产量上限。

布兰特原油周四在OPEC会议结束后下跌1.5%至每桶49美元，但之后反弹，因数据显示美国一周原油库存下滑。

--欧洲央行维持利率不变，微幅上调欧元区经济增长和通胀预估

欧洲央行周四微幅上调欧元区今年的经济增长和通胀预估，但维持处于负值区间的主要利率不变，并称将继续推进前所未有的刺激举措的落实。

欧洲央行总裁德拉吉表示，他预计在资产购买计划结束后很长一段时间，利率仍将会处于当前或更低的水平。该计划最晚将于2017年3月结束。

欧洲央行将今年欧元区经济增长预估从3月时的1.4%上调至1.6%，维持明年增长1.7%的预估不变。央行还将今年的通胀预估从0.1%上调至0.2%，称受助于近期油价上涨的基数效应等因素。

--美国国内经济“非常接近”充分就业，应尽快升息--达拉斯联储总裁

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四重申，他认为美联储应该尽快升息，因为美国经济目前“非常接近”充分就业，而且通胀正开始上升。他主张应在“不久的将来”升息，这使得他成为最新一位表态夏季中期为合理升息时点的美联储官员。

柯普朗暗示，美联储或许需要推迟升息直到6月会议以后，因为英国将在美联储6月会议的一周后举行退欧公投，有可能导致英镑贬值及其它无法预料的结果。

--六家车商将在美召回近250万辆汽车，因配备的高田气囊存隐患

据政府监管机构的文件显示，六家汽车商周四宣布，将在美国召回近250万辆汽车，因这些汽车配备的高田气囊气体发生器可能存在缺陷。

召回汽车包括：通用汽车生产的190万辆SUV和卡车，德国大众汽车生产的21.7万辆汽车，戴姆勒旗下的奔驰美国工厂生产的20万辆汽车，宝马涉及9.2万辆汽车，5.4万辆塔塔汽车旗下的捷豹路虎汽车，以及Daimler Vans USA生产的5,100辆汽车。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘小幅上涨，因新发布的数据描绘了更加亮丽的经济图画，而医疗保健股进一步上涨抵消了能源股下挫的拖累。标普500指数创七个月最高收位，纳斯达克指数连涨第七日。

道琼工业指数收高48.89点，或0.27%，报17,838.56点；标准普尔500指数.收高5.93点，或0.28%，报2,105.26点；纳斯达克指数.收升19.11点，或0.39%，收报4,971.36点。

--欧洲股市回吐盘初升幅，仅微幅收高，因之前石油输出国组织(OPEC)未能就原油产量上限达成协议，且欧洲央行仅小幅上调通胀和经济成长预估。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低0.2%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小涨0.1%。

英国富时100指数跌0.1%，收报6,185.61点。法股CAC 40指数回落0.21%，收报4,466点。德国DAX指数微升0.03%，收报10,208点。

汇市:

--美元兑日圆跌至逾两周低点，因市场不确定背道而驰的美联储和日本央行政策未来将如何发展，并将对汇率造成怎样的影响。美元兑日圆盘初跌至108.50，为5月16日来最低，较周一触及的一个月高位111.45日圆回落2.5%。美元兑日圆尾盘跌0.65%，报108.83日圆。

欧洲央行今日维持利率不变，且欧洲央行总裁德拉吉表示，该行仅微幅上调经济成长预估。受此影响，欧元兑美元跌0.3%，报1.115美元。美元指数升0.1%，报95.555。

债市:

--美国公债收益率全线下跌，对OPEC未能就产量达成一致的担忧、对英国在欧盟未来的忧虑，以及周五发布美国非农就业报告前的不确定性，均压低收益率。10年期和30年期公债收益率跌至两周低位。

美国10年期公债尾盘上涨13/32，收益率报1.800%，周三尾盘报1.840%；今日稍早曾跌至5月18日以来最低的1.797%。美国30年期公债升31/32，收益率报2.578%，周三尾盘报2.616%；今日稍早曾触及两周低位2.571%。两年期公债持平，收益率报0.890%，周三尾盘报0.915%。

--德国10年期公债收益率下滑，因欧洲央行仅试探性上调未来通胀预估，且油价从每桶50美元回落。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.12%。

油市:

--油价走高，布兰特原油七个月来首次收于每桶50美元之上，最近一周美国原油库存下降抵消了OPEC会议未能设定产量上限的影响。

美国原油期货收涨0.16美元，或0.3%，报每桶49.17美元，稍早每桶最多跌1美元。布兰特原油收涨0.32美元，或0.6%，报每桶50.04美元，最高升至50.30美元，为去年11月3日以来首次收于每桶50美元之上。

金属市场:

--金价变动不大，因在欧洲央行表示仅微幅上调通胀预估后美元转升，且在美国就业数据公布前投资人保持谨慎。1754 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,210.96美元。美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,212.60美元。

现货银升0.5%，报每盎司16.01美元，周三曾跌至4月12日来最低的15.77美元。现货铂金一度下挫1.4%，报953美元，为4月8日来最低。现货钯金大跌2.1%，报533.23美元。

--期锌价格升至近10个月最高，因供应吃紧预期激发一波买盘，点燃了上行动能；但分析师预计，随着需求减弱，乐观情绪将消退。指标三个月期锌收涨0.6%，报每吨1,982美元，稍早曾触及7月23日以来最高的2,004美元。

三个月期铜收跌0.2%，报4,608美元；期铝CMAL3下滑1.9%，报1,540美元。(完)