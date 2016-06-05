《路透早报》--6月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲5月MI通胀指标(0100)、5月ANZ报纸及网路招聘广告(0130)

--德国4月工业订单(0600)

--台湾央行公布5月底外汇存底(0810-0820)

--欧元区6月Sentix投资者信心指数(0830)

--美国5月就业趋势指数(1400)

--英国5月BRC同店零售销售(2301)

--日本5月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第八轮中美战略与经济对话暨第七轮中美人文交流高层磋商(至6月7日)，中国国家主席习近平特别代表国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪将与美国总统奥巴马特别代表国务卿克里、财政部长雅各布·卢共同主持本轮对话

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表演说(1630)

--美国波士顿联储总裁罗森格伦出席Global Interdependence Center的中央银行系列讨论会(0615)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在ESRB国际会议发表演说(0800)

--奥地利财长谢林会见记者(1600)

以下为6月3日下午5:00至6月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--惨淡就业数据过后，美联储升息可能性下降但未完全排除

如果6月曾经是美联储进行第二次升息时间点的选项，那么周五的就业数据则大大地弱化了这个选项，并促使美联储理事布雷纳德等鸽派官员呼吁再次推迟升息。然而，克利夫兰联储总裁梅斯特称最新的美国就业数据令人失望，但并未令整体经济状况有所改变，逐步升息仍是适切的。

美国5月非农就业岗位仅增加3.8万个，为2010年9月以来的最小增幅，因制造业和建筑业就业岗位大幅减少，表明劳动力市场下滑。报告公布后，美国股市走低，美国公债价格上涨，美元指数下挫。

周五公布的路透调查显示，华尔街主要银行一致预期，美联储6月会议将按兵不动，不过大多数人预期9月底前将会升息25个基点。

--美国财长：中国的过剩产能“侵蚀”其经济成长并扭曲全球市场

美国财长雅各布·卢表示，中国过剩的工业产能若不能削减，将对该国未来经济成长和效率产生“侵蚀性”影响，并将导致全球市场扭曲。他表示希望本次与中国高层官员的双边会晤能够就解决过剩产能问题取得进展，并指出以往的磋商已经缓和了美中两国之间由汇率问题产生的紧张关系。

此前，雅各布·卢接受路透访问时表示，如果中国不再坚持其声称的开放市场以及使经济增长转向消费驱动型的目标，则可能会对中国经济与中美双边关系造成“非常糟糕的后果”。

--中国央行完善平均法考核存款准备金，减缓离岸人民币特定时点冲击

中国央行宣布，为增强金融机构流动性管理的灵活性，平滑货币市场波动，进一步完善平均法考核存款准备金，自7月15日起，人民币存款准备金的考核基数，由考核期末一般存款时点数，调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款纳入其中。业内人士指出，此举将令离岸人民币(CNH)季末的头寸不会出现大幅变动，离岸人民币拆借利率也会更趋于稳定。

--独家：中国海航集团有意收购南美航空集团Avianca--消息

熟悉情况的消息人士称，中国海航集团已表达出有兴趣收购两家南美航空公司--Avianca Holdings SA和Avianca Brasil，二者均由企业家Germán Efromovich掌管的Synergy Group所控制。如果海航集团达成交易，就将是这家航空、旅游和物流综合企业在拉美的第二次大手笔投资。

--加拿大4月贸易逆差仍接近纪录高位，低油价继续拖累经济

加拿大4月贸易逆差29.4亿加元(22.8亿美元)逼近纪录高位，为连续第20个月出现贸易逆差，且高于路透调查中分析师预估的24.5亿加元，经济面对油价低迷的冲击继续挣扎。加元摆脱该数据影响，在美国非农就业数据令人失望的助推下攀升至1.2955加元或0.7719美元。

--瑞士央行副总裁祖布鲁克称，不存在瑞郎汇价目标

媒体援引瑞士央行副总裁祖布鲁克的谈话报导称，瑞士央行没有设定瑞郎汇价目标，且必要时将干预市场或进一步调降利率来阻升瑞郎。祖布鲁克表示，近来的分析显示瑞郎仍“明显高估”。

--软银增加出售阿里巴巴股票，售股总额达100亿美元

日本软银表示，正进一步出售11亿美元阿里巴巴股票，令总售股规模达到100亿美元。此外Gungho Online Entertainment表示，软银还同意将手中Gungho股份的大部分卖回给Gungho，作价730亿日圆(6.8538亿美元)。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，金融股领跌，此前发布的美国5月非农就业报告意外疲弱，令人怀疑美国经济体质，及其是否有能力承受短期内加息带来的影响。道琼工业指数收低31.50点，或0.18%，报17,807.06点；标准普尔500指数收跌6.13点，或0.29%，报2,099.13点；纳斯达克指数收低28.85点，或0.58%，收报4,942.52点。

--欧洲股市下挫，因美国就业岗位增幅远低于预期。但酒店集团Accor股价急升，因中国锦江股份计划提高对该公司的持股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数跌0.9%，至一周半最低水准。该指数本周下跌2.4%。

英国富时100指数上涨0.39%，收报6,209.63点。法股CAC 40指数回落0.99%，收报4,421.78点。德国DAX指数下滑1.03%，收报10,103.26点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币创下2月来最大单日百分比跌幅，此前美国公布的就业报告疲弱，令投资人质疑美联储是否会在短期内加息。美元指数大跌1.6%，报93.989，为5月12日来最低，且创2月3日以来最大单日百分比跌幅，本周美元指数跌约1.5%。

美元兑欧元录得六个月最大单日百分比跌幅。欧元兑美元上扬1.7%，触及5月13日来最高1.1349美元，且创12月3日来最大单日升幅，本周欧元兑美元升幅略高于2%。美元兑日圆下挫2%，报106.74日圆，稍早触及5月6日来最低位，本周美元兑日圆大跌超过3%。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)急挫，在显示美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后，公债价格大涨，因美联储今年夏天升息的预期破灭。指标10年期公债价格上涨31/32，收益率报1.703%，周四尾盘为1.805%，该收益率稍早触及约两个月低位1.697%，为两个月来最大单日跌幅。

两年期公债价格涨8/32，收益率报0.779%，周四尾盘报0.895%，该收益率录得2009年3月以来的最大单日跌幅。30年期公债价格升逾一个大点，收益率报2.519%，周四尾盘为2.583%；稍早该收益率下滑至2.510%，为四个月低位，并创四个月来最大单日跌幅。

--德国公债收益率重挫，因美国就业数据疲弱，压制了对美联储近期升息的预期，并拖累全球公债收益率下滑。10年期公债收益率一度跌至去年4月来最低0.065%，当时该收益率曾触及纪录低点0.05%；今日跌幅势将创一个月最大。

两年期德债收益率跌至负0.53%，为欧洲央行3月会议以来最低。五年期德债收益率跌穿欧洲央行存款利率负0.40%。其它欧元区公债收益率下滑1-5个基点，受累于美国公债收益率大幅下跌。

油市:

--油价下挫超过1%，在行业数据显示本周美国活跃钻机数在年内第二次增加后，油价扩大跌幅。油价盘初走低，因担忧美国经济，但美元走软限制跌幅。

8月布兰特原油期货收跌0.40美元，报每桶49.64美元。7月美国原油期货收挫0.55美元，报每桶48.62美元；本周回落1.1%，在过去四周中首次下跌。

金属市场:

--黄金急升逾2%，势将创下七周来最大单日涨幅，此前美国就业数据远不及预期，提振对美联储将按兵不动的预期。1819GMT，现货金劲涨2.5%，至每盎司1,240.70美元。美国8月期金收涨2.5%，报每盎司1,242.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌升至10个月新高，此前美元因美国就业报告疲弱急跌，看多投机客因预计供应将出现短缺而持续买入。铜价上涨，此前铜库存进一步减少，其它基本金属也加入上涨行列，因美国提前升息的可能性减弱。

三个月期锌收涨0.5%，报每吨1,992美元，盘中触及7月23日以来最高2,013美元；本周上涨5%。期铜攀升1.7%，收报每吨4,688美元。(完)