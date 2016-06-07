（更正）《路透早报》--6月7日

（因英文原文有误，市场摘要油市报导中“油价连涨第三日”有误，予以删除）

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月外汇储备(6日2350)、4月同时指标及领先指标(0500)

--中国5月外汇储备、黄金储备

--台湾5月消费者物价指数(CPI)(0030)、5月进出口数据(0800)

--德国4月工业生产(0600)

--法国4月经常帐及贸易收支、截至4月底预算收支(0645)

--英国5月Halifax房屋价格(0730)

--香港5月底止外汇储备资产数字(0830)

--欧元区第一季国内生产总值(GDP)修正值(0900)

--美国第一季单位劳工成本(1230)、4月消费者信贷(1900)

--加拿大5月IVEY采购经理人指数(PMI)(1400)

--新西兰第一季制造业销售(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第八轮中美战略与经济对话暨第七轮中美人文交流高层磋商(至6月7日)

--太湖世界文化论坛第四届年会(至9日)，论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席

--国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏、日本财务省财务官浅川雅嗣和亚洲开发银行官员Naoyuki Yoshino在有关支持经济长期增长的财政政策的论坛上发表讲话(0100)

--澳洲央行利率决定(0430)

--欧洲央行公布2016年经济趋同报告(0800)

--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委莫尔许在一次会议上发表讲话，会议题为“数字化世界的金融稳定”(1500)

--欧洲央行银行监管委员会成员Ignazio Angeloni将参加欧美工商会主办的第四届Pan-European Days的小组讨论会(1525)

--巴西央行货币政策委员会会议(至6月8日)

以下为6月6日下午5:00至6月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦对升息言之凿凿，但对何时行动三缄其口

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。部分投资者认为，叶伦的讲话未提及升息时机，暗示美联储在下周会议上会按兵不动，且短期内也不会加息。分析师现预计，美联储最可能在9月，或7月，加息25个基点，而期货市场交易商押注，联储将在今年晚些时候加息。

叶伦发表讲话后，美元最初走强，但稍后回撤，美国股市小涨。金融市场的表现让人难以判断，透过她的讲话，投资者看到短期升息机率是上升还是下降了。

此外，亚特兰大联储总裁洛克哈特和圣路易斯联储总裁布拉德亦表明立场，均认为下周加息可能性不大，而放眼7月。

--中国央行连续两日就MLF向银行询量，今后询量有望常态化--消息

两位消息人士透露，中国央行上周五及周一就中期借贷便利(MLF)操作连续向部分银行询量，三个月、六个月及一年期利率均持平于上次。MLF的询量今后有望常态化。此外消息人士并透露，此次MLF询量中还包括一年品种，而已有银行申报了该期限的需求。这将是一年期MLF自今年3月缺席以来，再度重启。

市场人士认为，6月正逢半年末，叠加MPA(宏观审慎评估)压力，流动性短期又将面临较大考验，为平缓资金面波动，央行本月提早进行MLF询量意在稳定市场信心。

--多项民调显示退欧阵营支持率领先，英镑骤跌至三周低位

每周网络民调显示，英国“脱欧”和“留欧”的支持率别为48%和43%，民调公司TNS周一表示，“脱欧”阵营的支持率较“留欧”阵营领先两个百分点，而YouGov为ITV进行的民调显示，“脱欧”阵营领先4个百分点。博彩公司因而下调了退欧赔率，博彩网站Betfair周一显示，公投结果为英国退出欧盟的机率为31%，高于上周末的约27%。

受此影响，英镑贸易加权指数周一触及三周低位，而对冲未来一个月英镑剧烈波动的成本也飙升至2008年底以来最高。

--欧洲央行研究显示降息空间有限将抑制通胀，束缚央行手脚

欧洲央行的一篇研究报告显示，一家央行若是让外界觉得它的降息空间接近极限，这将会抑制通胀，央行想将物价增幅提高至目标水准就变得更难了。该央行目前提出，若有必要，利率有可能降至更低水平，不过决策者承认进一步降息的空间有限。

欧洲央行管委斯麦茨称，欧洲央行有必要对低通胀在薪资与物价领域顽固不退保持警戒，但并没有迹象显示这种情况已经开始出现。 管委诺沃特尼亦称，欧元区已不再面临陷入通缩的严重风险，并指出欧洲央行预计未来数年通胀升高。

--汇丰将重整全球银行业务，以期撙节开支

据路透所见内部备忘录显示，汇丰将重整全球银行部门，以削减成本，使得该项业务更为“轻巧灵活”。汇丰去年6月宣布将裁减近两成员工，投行业务将缩减三分之一，以期提振获利，而重整全球银行部门即为其中的部份计划。该公司2月又宣布资本融资业务将并回全球银行部门，根据这项重整计划，该行即推行此次的撙节开支行动，但并未发布将裁撤的员工人数。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上涨，标普500指数收于七个月高位，因美联储主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，但没有暗示会何时升息。能源股也提振市场，此前油价连续三个交易日收高。标普能源股指数升2%，领涨标普各类股。

道琼工业指数收高113.27点，或0.64%，报17,920.33点；标准普尔500指数收涨10.28点，或0.49%，报2,109.41点，为七个月来最高收盘点位；纳斯达克指数收高26.20点，或0.53%，收报4,968.71点。

--欧洲股市小涨，受助于大型矿业和石油公司类股上涨，因上周五美国公布的就业数据疲弱拖累美元走软。泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数分别升0.3%和0.4%。

英股富时100指数领涨欧股，收高1.03%，报6,273.40点，因商品股权值较重。法股CAC 40指数微升0.04%，收报4,423.38点。德国DAX指数小涨0.18%，收报10,121.08点。

汇市:

--美元跌至近四周最低，因继上周五公布疲弱的就业数据后，美联储主席叶伦未暗示短期内是否会升息。叶伦讲话期间，美元指数下跌0.2%，报93.745，为5月11日以来最低；纽约尾盘下跌0.04%，报93.995。

英镑一度跌逾1%，至三周低位，因多项民调显示，“退欧阵营”的支持率领先。英镑兑美元纽约尾盘跌0.4%，报1.4456美元。

债市:

--美国公债价格收复部分失地，但仍收低，此前美联储主席叶伦称，经济趋于强劲意味着升息仍是可能的，但她承认周五的就业报告令人失望。指标10年期公债价格收跌6/32，收益率报1.723%，高于上周五触及的两个月低位1.697%。

--对英国可能脱离欧盟的担忧，以及意大利政府在市政府选举中受挫，使得政治风险成为最大关注点，从而打击了欧元区二线国家公债，并将德债收益率推至接近纪录低位。

意大利10年期公债收益率升5.5个基点至约1.40%，与可比德债收益率差扩至两周来最阔，五年期意大利/德国公债收益率差接近2月以来的最阔水平。葡萄牙10年期公债收益率触及约3.25%的三周高位，西班牙公债收益率升6个基点，至1.53%。10年期德国公债收益率距离去年触及的0.05%的纪录低位不远。

油市:

--油价上涨，因尼日利亚石油行业遭袭导致减产，以及美国原油库存再度减少，但美国升息预期重燃拖累油价稍后削减涨幅。

布兰特原油期货收涨0.91美元，或1.8%，报每桶50.55美元，盘中触及去年11月以来最高50.83美元。美国原油期货攀升1.07美元，或2.2%，报每桶49.69美元，为5月16日以来最大单日百分比涨幅。

金属市场:

--金价涨至两周高位，随后部分回吐上周五的涨幅，在美联储主席叶伦发表讲话后持稳。1753GMT，现货金上涨0.02%，报每盎司1,244.31美元，盘中升至5月24日以来最高1,248.40美元。美国8月期金收涨0.4%，报每盎司1,247.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌价格攀升至10个月新高，受助于对供应减少的持续忧虑；期铜升至四周最高，因美元下滑。

期锌收涨1.7%，报每吨2,026美元，为去年7月22日以来最高。锌是LME今年迄今表现最好的金属，反弹26%，因预计供应收紧将造成短缺。LME期铜收盘持平于每吨4,688美元，稍早触及4,748美元，为5月12日以来最高。(完)