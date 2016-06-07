《路透早报》--6月8日

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第一季国内生产总值(GDP)修正值/4月经常帐/5月银行放款余额(7日2350)、5月服务业景气判断指数

--中国海关公布5月贸易数据(0200左右)

--韩国4月L货供额(0300)

--澳洲4月房屋融资(0130)

--瑞士5月消费者物价指数(CPI)(0715)

--英国4月工业生产及制造业产出(0830)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)、4月JOLTS职位空缺数(1400)、6月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1500)

--加拿大5月房屋开工年率(1215)、4月建筑许可(1230)、6月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1500)

--英国5月皇家测量师学会(RICS)房价差值(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--太湖世界文化论坛第四届年会(至9日)，论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席

--国际货币基金组织(IMF)官员与韩国当局举行年度磋商后召开记者会(0600)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在高盛第20届年度欧洲金融会议上发言(1030)

--加拿大财长摩尔诺在经济学人杂志主办的创新峰会上发表演讲

--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定(2100)

--巴西央行宣布利率决定(2200)

以下为6月7日下午5:00至6月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第一季非农生产率疲软，或将继续拖累企业获利

美国第一季非农生产率环比年率修正后下滑幅度不及初值剧烈，而随着企业增招员工以提高产量，非农单位劳工成本连续第二季劲升。这些迹象暗示企业获利可能依然承压。

第一季非农生产率环比年率修正后为下滑0.6%，符合分析师预期，且优于政府上月公布的下滑1.0%的初值。美国金融市场对美生产率报告无甚反应。

另外，美国4月消费者信贷增加134.2亿美元，3月增幅被下修至283.8亿美元。

--中国央行：开放银行卡清算市场，符合条件内外资企业均可申请成为清算机构

中国央行称，将有序推进银行卡清算市场开放，符合条件的内外资企业均可申请成为银行卡清算机构；申请获得批准的银行卡清算机构将同时获发开业核准文件和银行卡清算业务许可证，并应当在6个月内开业。

--欧元区第一季GDP修正值为较前季成长0.6%，重回12个月最高增幅

欧元区第一季国内生产总值(GDP)修正值为较前季成长0.6%，创12个月最高增幅，受家庭支出和民间部门投资支撑。第一季GDP修正值较上年同期成长1.7%。此前公布的首次初估值为较前季成长0.6%和较上年同期成长1.6%，二次初估值分别为成长0.5%和1.5%。

--日本财务省探询银行业者愿否以负利率提供政府借款--消息

多位直接知情人士指出，日本财务省正在向国内大型银行探询，以了解银行以负利率向政府放款的意愿如何。消息人士指出，日本政府正在询问银行业者，在财务省短期特别帐户借款方案的竞价招标时，银行业者以负利率投标的可能性。财务省理财局一位不愿具名的官员表示，财务省正在向银行调查在这些招标活动的放款条件，但拒绝进一步评论。

--英国金融机构3月英镑资产降幅创2009年以来最大

英国央行数据显示，金融机构3月持有的英镑资产减少590亿英镑(858亿美元)，为2009年1月以来最大单月降幅，可能反映出银行对英国脱欧公投之前英镑走软的反应。但6月1日首次公布的数据显示，4月的降幅大幅放缓至63亿英镑。

另一方面，英国国家统计局称，第一季英国企业并购交易总额增至494亿英镑(720亿美元)，创金融危机以来最高，受皇家荷兰/壳牌石油集团与BG集团520亿美元合并交易等数项巨额并购交易推动。

--EIA月报：上调今年全球石油日需求增长预估，但下调明年预估

美国能源资料协会(EIA)将2016年全球石油日需求增长预估上调2万桶，至145万桶；并将2017年全球石油日需求增长预估下调7万桶，至147万桶。

EIA维持今明两年美国原油产量降幅预估，称今年美国原油日产量将减少83万桶至860万桶，明年日产量减少41万桶至819万桶。但该机构上调了今年美国原油需求增长预估，指需求将由之前预估的日增加14万桶升至22万桶。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘涨跌互现，标普500指数创下2015年7月22日以来最高收盘水平，受助于能源股跳涨，以及投资者相信升息不会使美国经济脱轨。但纳斯达克指数微幅收低。纳斯达克生物科技股指数下挫2.5%，为5月11日以来最大单日百分比跌幅。

道琼工业指数收高17.95点，或0.1%，至17,938.28点，稍早一度升穿18,000点；标准普尔500指数小涨2.72点，或0.13%，收报2,112.13点，距离纪录最高收盘点位2,130.82点仅差不到19点。纳斯达克指数收跌6.96点，或0.14%，至4,961.75点。

--欧洲股市触及一周高位，此前美联储主席叶伦推后了升息预期，但并未引发对全球最大经济体经济体质的担忧。泛欧STOXX Europe 600指数和FTSEurofirst 300指数分别升1.12%和1.19%，延续了前一交易日的小涨走势，收于5月31日以来的最高收盘点位。

英国富时100指数上涨0.18%，收报6,284.53点。法股CAC 40指数上扬1.19%，收报4,475.86点。德国DAX指数上扬1.65%，收报10,287.68点。

汇市:

--澳元走坚，此前澳大利亚央行维持利率不变，暗示不会急于进一步放宽货币政策，因有迹象显示经济增长适度强劲。英镑兑美元从三周低位进一步反弹，因民调显示留欧阵营略占上风。美元兑一篮子货币徘徊在近四周低位，因交易员揣测美联储升息时机。

澳元在主要货币中涨幅最大，盘中触及5月6日以来最高0.7458美元，纽约尾盘上涨1.2%，报0.7455美元。澳元兑日圆和欧元也上涨1%。英镑兑美元升0.9%至1.4559美元。美元指数下跌0.1%，报93.811，持于周一触及的近四周低位93.745之上。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资人预计美联储未来几个月内都不会加息；但公债价格一度缩减涨幅，此前财政部标售的三年期新债需求疲弱。指标10年期公债价格升3/32，收益率报1.713%，周一尾盘报1.723%。[US/NCN]

--德国指标10年期公债收益率跌至纪录新低，因欧洲政治风险不断升温，且欧洲央行实施了史无前例的货币刺激措施。根据Tradeweb数据，该收益率低见0.045%，低于2015年4月17日所创的前一个纪录低点0.05%。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率下跌约4-6个基点。

油市:

--油价触及2016年高位，美国原油近一年来首次收于每桶50美元之上，因预计美国国内库存下降，且担心尼日利亚石油行业遭受袭击会导致全球供应短缺。

美国原油期货收涨0.67美元，或1.4%，报每桶50.36美元，这是自2015年7月以来首次收于50美元之上，盘中高见50.53美元，为去年10月以来的峰值。布兰特原油收高0.89美元，或1.8%，报每桶51.44美元。

金属市场:

--金价小跌，因金市未能延续近期涨势，投资者转趋谨慎，但金价仍持于前一日触及的两周高位附近，因美联储进一步压制了美国将在短期内升息的臆测。1858GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,243.43美元。美国8月期金收挫0.40美元，报每盎司1,247美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，因基金扭转对价格上涨的押注，但美元走软预计将抵消中国需求增长疲弱引发的部分负面情绪。期铜下挫2.6%，报4,568美元。期锌下滑1.2%，报2,002美元。