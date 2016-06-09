《路透早报》--6月9日

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月核心机械订单(8日2350)

--中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--法国第一季非农就业岗位修正值(0530)

--瑞士5月失业率(0545)

--德国4月进出口及贸易收支(0600)

--英国4月贸易收支(0830)

--德国、英国、法国和意大利6月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1000)

--加拿大第一季产能利用率、4月新屋价格指数(1230)

--美国一周请领失业金人数(1230)、4月趸售(批发)库存(1400)

--新西兰5月电子卡零售销售(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)

--日本央行副总裁中曾宏对当地企业领袖讲话

--欧洲央行总裁德拉吉在2016年布鲁塞尔经济论坛讲话

--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业及金融展望，欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科将发表演说(0730)

--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济与欧洲央行货币政策发表讲话(0800)

--加拿大央行公布金融体系发展检视报告(1430)，随后央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)

以下为6月8日下午5:00至6月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OECD领先指标显示美国经济增长企稳的初步迹象

经济合作暨发展组织(OECD)月度领先经济指标显示，美国及中国经济放缓情况浮现或已触底迹象。美国领先指标在4月升至98.95，高于3月的98.93，为2014年7月以来首次上扬，但仍低于长期均值100。中国4月领先指标从上月的98.38升至98.41，连续第二个月上升。

OECD表示，指标显示欧元区整体保持稳定的成长动能，而英国指标则显示成长动能减弱。欧元区4月领先指标从3月的100.42降至100.38，但2013年10月以来一直高于100的长期平均水准。

--新西兰及巴西央行均决议维持利率不变

新西兰央行周四维持指标利率不变，保持进一步放宽政策的倾向，并表示对房地产市场过热感到担忧。央行总裁惠勒在会后声明中称，可能需要进一步放松政策，以确保未来平均通胀率在目标区间的中间附近。新西兰元从声明发布前的0.7020美元左右，升至0.7117，随后回落至0.7094美元。

此外，尽管经济衰退，巴西央行决定连续第七个月维持指标利率不变，以高利率对抗通胀。该行货币政策委员会全票通过上述决定，维持指标利率Selic在14.25%不变，为近10年最高。由于通胀率居高不下，这一决定基本在市场分析师和交易员意料之内。

--欧洲央行开买公司债，最先从大企业买起

欧洲央行周三买入了一些欧洲最知名公司的债券，该央行的大规模资产购买计划加入了企业债，旨在提振位于低点的通胀率，并激活欧元区经济增长。预计先小规模购买，之后逐渐加量。

投资者和交易员对汤森路透旗下的IFR表示，欧洲央行在二级市场买入的公司债包括来自意大利保险公司Generali的债券、西班牙电信(Telefonica)的10年期债券、法国公共事业公司Engie的五年期债券。

投资级非金融业欧元区公司债收益率周二报1.155%，远低于3月时欧洲央行声明发布前的1.6%左右水平。公司债与公债价差也已急剧收窄。

--外汇市场异常有可能打破整体金融市场的平静--BIS

国际清算银行(BIS)表示，美元长达两年的涨势，导致以美元为基础的利率市场出现扭曲，对金融稳定的威胁日益增大。BIS经济顾问兼研究主管申铉松表示，抛补利率平价的崩跌，以及由此所导致的交叉货币基准利差收紧，可能对全球金融体系产生负面影响。“尽管从外面看似乎风平浪静，但表面之下却形势紧绷，”申铉松在华盛顿举行的世界银行大会上说。

--英国房价料出现2012年以来首次下跌，受退欧公投影响--RICS

英国皇家测量师学会(RICS)称，英国房价未来几个月料将出现近四年来的首次下滑，因退欧公投和对房屋业主将开征一项新税促使买家收手。RICS调查的会员中有大多数认为，未来三个月的房价预计会下跌，为2012年11月以来首次出现这种情况，不过多数人仍认为房价在未来12个月内会走高。5月房价差值从4月的正39降至正19，为2015年2月以来最低，降幅超过路透调查的所有分析师的预估。

此前，欧洲央行执委科尔称一旦英国退欧，欧洲央行准备帮助稳定市场，尤其是通过在必要时提供流动性，并称任何可能采取的针对英国退欧的行动都将与其它国家的央行协同进行。

路透调查显示，多数受访分析师认为，英国经济成长的放缓主要归咎于围绕“退欧”公投的不确定性。预计英国央行2017年第一季首次升息25个基点至0.75%，2018年之前通胀料持于英国央行目标水平下方。

--日本铃木汽车会长将因测试丑闻辞去执行长职务

铃木汽车表示，执行长兼会长铃木修将辞去执行长职务；该公司上月披露其使用了不合规的排放及燃油经济性测试方法。铃木修将留任会长，副社长本田治将退职。

公司称，铃木修的职位变动及副社长的退休将从6月29日起生效，尚待股东年度大会批准。铃木汽车计划采取加强对工程师培训以及强化里程测试系统等改进措施，并称还将鼓励内部检举。

--惠誉确认南非评级为“BBB-”，评等展望稳定

评等机构惠誉确认南非维持投资级债信评级，评等展望维持为稳定；但惠誉表示，南非的国内生产总值(GDP)增速偏低是一个风险。受此影响，南非兰特兑美元一度上涨1.3%，至14.7095兰特，为5月4日来最高。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收涨，道指收在18,000点之上，为4月27日以来首次，因美元走软提振部分商品相关类股，并擦亮跨国企业的获利前景。标普500指数现在距离纪录收盘高位2,130.82点仅差约12点。

道琼工业指数升66.77点，或0.37%，至18,005.05点；标准普尔500指数涨6.99点，或0.33%，至2,119.12点；纳斯达克指数上扬12.888点，或0.26%，至4,974.642点。

--欧洲股市继两日上涨后周三下跌，因意大利裕信银行(UniCredit)和奥地利银行Erste下跌拖累金融股走低。中国经济数据好坏不一，加之世界银行调降2016年全球经济增长预估，也给一些交易员提供了看淡股市前景的理由。泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均下跌约0.5%。

英国富时100指数上涨0.27%，收报6,301.52点。法股CAC 40指数下挫0.61%，收报4,448.73点。德国DAX指数下挫0.69%，收报10,217.03点。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至五周低位，因交易员削减对美国近期升息的押注；此前美国就业报告疲弱，美联储主席叶伦发表偏鸽派的讲话。美元指数下挫0.24%，报93.601，盘中触及5月6日以来最低93.425。

尽管德债收益率创纪录低位，欧元兑美元仍触及近四周高位，因欧洲央行开始购买企业债，作为其购债计划的一部分。欧元兑美元上升0.4%，至1.1397美元。

中国进口数据强于预期，推动澳元和新西兰元等商品货币兑美元走高。澳元接近五周高位0.7473美元，全日上涨0.2%。新西兰元升0.5%，至0.7015美元，距离周三稍早触及的五周高位不远。

债市:

--美国10年期公债收益率下滑，此前美国财政部标售200亿美元10年期公债获得强劲需求。是次公债标售得标利率为1.702%，较标售前二级市场交易水准低约0.5个基点。

指标10年期公债价格升2/32，收益率报1.707%；公债标售后一度跌至1.697%，追平上周五疲弱就业报告发布后创下的两个月低点。

--德国10年期公债收益率跌至纪录新低，更加接近负值区域，因对英国脱欧公投忧心忡忡。德债收益率走低，正值欧洲央行开始实施企业债购买计划之时，欧洲央行希望通过此举来帮助提振欧元区通胀和经济增长。

据Tradeweb数据，指标10年期德债收益率触及纪录新低0.035%，后在尾盘交易中小幅回升。德国两年期公债收益率持于近三个月低点，此前政府标售50亿欧元两年期公债。

油市:

--油价上扬，触及每桶50美元之上的今年新高，且连续第三日收高，因投资人担心尼日利亚产油设施遭袭击；但在夏季需求高峰时期，美国汽油库存增加可能令油价承压。布兰特原油收高1.07美元，报每桶52.51美元。美国原油期货收涨0.87美元，或1.7%，报每桶51.23美元。

金属市场:

--金价上扬逾1%，至三周高位，因市场对美联储快将升息的预期降温，拖累美元走软。1848GMT，现货金升1.4%，报每盎司1,260.57美元，盘中一度攀升1.6%，至5月20日来最高1,263.81美元。美国8月期金收高1.2%，报每盎司1,262.30美元。

--期铝攀升至一个月来最高水平，受助于工业消费者买盘，期铜受到美元下跌和中国进口强劲的提振。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收涨2.6%，报每吨1,604美元，为5月6日以来最高。期铜收高0.2%，报每吨4,478美元。期锌急升3%，收于2,062美元，为去年7月21日以来最高价。(完)