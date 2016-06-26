《路透早报》--6月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布1-5月规模以上工业企业利润(0130)

--中国5月货物和服务贸易

--欧元区5月M3货供额(0800)

--香港5月份进出口数据(0830)

--美国5月商品贸易收支初值(1230)

--美国6月Markit服务业/综合PMI初值(1345)

--美国6月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

--韩国央行7月制造业景气判断指数(2100)

--韩国6月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第十届世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行至28日

--布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)召开2016年年会(1230)，发言者包括：美国财政部长杰克卢、国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿和世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华。

--爱尔兰财长Michael Noonan在全国经济对话年度会议上讲话(2300)。

--欧洲央行举行中央银行论坛(至6月29日)。发言者包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、中国人民银行行长周小川、欧洲央行执委科尔、欧洲央行执委普雷特、亚洲开发银行首席经济学家魏尚进和英国央行总裁卡尼等。

以下为6月24日下午5:00至6月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国退欧公投结果令市场哗然，全球主要央行纷纷出手安抚市况

在英国决定退出欧盟后，周五全球主要央行纷纷采取行动，有的试图通过提供流动性来减慢市场崩跌的速度，有的干预汇市，因为他们担心，市场的大幅震荡可能打击经济成长。英国央行称随时准备提供超过2,500亿英镑外加“大量”外汇以缓和市场流动性遭挤压的情况，总裁卡尼表示，将在必要时考虑祭出更多措施。美联储表示，准备透过同其他央行现有的互换额度来提供美元流动性，“并在必要时应对可能给美国经济造成负面影响的全球融资市场的压力。”欧洲央行称会提供额外流动性，并保护欧元区的金融稳定。中国央行则承诺将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。

路透对分析师的调查结果显示，英国决定退出欧盟可能导致英国经济陷入衰退，并会迫使英国央行放宽已然超宽松的货币政策。70位受访分析师和策略师认为，英镑将进一步下跌，预估中值显示英国经济陷入衰退的机率为53%。他们表示，国内生产总值(GDP)下半年将持平。公投前他们预计下半年两季经济各增长0.5%。

--梅克尔认为无需推动英国迅速退欧；民众请愿要求二次公投

德国总理梅克尔周六寻求缓和法国、欧盟及其德国政府要求英国协商迅速脱欧的压力，尽管有警告称，犹豫不决会让民粹主义生根。其他欧盟成员国中的欧盟怀疑论者为英国公投决定退欧欢呼，斯洛伐克极右派要求也举行类似的公投，凸显了英国公投有可能带来多米诺骨牌效应。

在英国内部，公投以52%对48%非常接近的投票结果决定退欧后，国内分歧也加大。超过240万名英国民众在议会网站签署请愿书，称如果投票率在不到75%的情况下投票结果如此接近，那么就应举行第二次公投。周四的投票率为72%。这项请愿是在公投进行前就已经发起。议员们将必须考虑这一请愿，并进行辩论，但请愿没有法律强制力，其支持者也远低于投票退欧的1,740万人。

--多目标货币政策未来会动态调整，人民币汇率将更灵活--央行行长

中国央行行长周小川周五表示，中国央行采取的货币政策多目标制，与中国处于经济转轨中的国情是分不开的；会密切关注国际上关于中国货币政策的讨论，并将根据今后的情况动态调整，以不断适应改革和发展阶段的需求。他并称，汇率政策和汇率制度改革是中国改革和开放政策的关键要素，下一步人民币汇率制度应符合市场经济的更高要求，即汇率更加灵活，经常帐户和资本账户资金流动更加自由，本外币兑换更加方便，并能为本国和外国投资者提供风险管理工具。

--中国今年计划去煤炭产能2.8亿吨、去钢铁产能4,500万吨—发改委主任

中国国家发改委主任徐绍史周日称，中国眼前最紧迫的任务是去产能，今年计划去掉煤炭产能2.8亿吨，涉及需要安置人员70万人，去钢铁产能4,500万吨， 涉及安置职工18万，尽管任务艰巨，但有信心今年能完成。徐绍史称，国务院已明确从今年开始用五年时间压减粗钢产能1-1.5亿吨，用3-5年煤炭去产能5亿吨，减量重组5亿吨，现在已经开始落实，与30个省区、大型国企都进行了沟通并确定任务。他在夏季达沃斯论坛上并谈及中国的杠杆率，他认为与主要经济体比处于中等水平，中国债务杠杆率还是可控的，政府正在考虑积极稳妥降低企业杠杆率，不久就会有相关措施出台。

--亚投行将启动纳新工作，2017年初有望实现扩容--行长

亚洲基础设施投资银行(亚投行)首届理事会年会周六在北京举行。该行行长金立群表示，本届年会后，现有57个正式成员的亚投行将启动纳新工作；新成员接纳截止日期为2016年9月30日，2017年初有望实现扩容。中新网周六报导并援引他的话透露，亚投行今后将重点关注具有显着跨境效应的基础设施融资项目，以及可再生能源、交通等领域。项目准备特别基金将于今年秋天投入运营，用来支持欠发达成员国开展基础设施项目准备。

另据财政部网站新闻稿，中国财政部今日与亚投行签署项目准备特别基金捐款协议，中方将向该基金捐款5,000万美元，分三年支付。该基金将主要用于帮助亚投行低收入成员国准备主权贷款项目。

--日本自民党政调会长称，政府应采取大胆举措阻升日圆--NHK

日本自民党政调会长稻田朋美周日表示，政府应采取大胆举措以因应英国决定退欧后日圆的强势上涨。这是日本政府可能干预汇市阻升日圆的最新迹象。“汇市投机、剧烈波动产生严重负面影响。如果有必要，政府应毫不犹豫地采取应对举措，其中包括汇市干预，”据日本经济新闻，日本放送协会(NHK)播放稻田朋美在与其他政党政策官员进行讨论时表示。英国公投退欧后，避险日圆兑美元周五升至99日圆，为2013年末以来首次升穿100日圆，日本金融市场处于高度警惕状态。这促使日本财务大臣麻生太郎周五警告，政府必要时将对剧烈波动的汇市走势进行应对。

--美国5月企业支出下降，英国退欧料加剧压力

美国5月制造业资本财新订单意外下降，因需求普遍减少，表明企业支出第二季仍将拖累经济成长。企业投资依然低迷，虽然零售销售、房屋和裁员数据表明，经济成长在年初停滞后恢复加速。美国商务部表示，扣除飞机的非国防资本财订单上月下降0.7%，分析师原本预期会增加0.3%。4月为下降0.4%。另一份报告显示，美国6月消费者信心减弱，因美国人预计今年年底前经济增速减缓。美国金融市场未受耐久财订单数据影响，因为投资者更关心英国退欧的影响。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五骤降，遭遇10个月来最惨烈抛售，银行股首当其冲，此前英国决定退欧，搞得交易商措手不及。标普500指数回到去年收盘水准之下。

道琼工业指数下跌610.32点，或3.39%，至17,400.75点；标准普尔500指数收低75.91点，或3.59%，至2,037.41点；纳斯达克指数收跌202.06点，或4.12%，至4,707.98点。[.NCN]

--欧洲股市暴跌，受银行股大跌拖累，因英国投票决定脱离欧盟令全球市场震荡。泛欧STOXX Europe 600指数重挫7%至321.9点，为2008年以来最大单日跌幅。FTSEurofirst 300指数大跌6.65%。英国富时100指数收盘下跌3.15%，收报6,138.69点。法股CAC 40指数大跌8.04%，收报4,106.73点。德国DAX指数急挫6.82%，收报9,557.16点。

汇市:

--英镑兑美元在英国决定脱欧后骤降10%，至31年低位，但随后 从低位小幅反弹，因多国央行发表声明安抚市场。

英镑兑美元盘中触及1985年签署广场协议前迄今最低的1.3228美元。交易员称，英国央行总裁卡尼有关央行准备好提供额外支持的讲话， 扶助英镑反弹。英镑兑日圆一度低见133.38日圆，为约三年半低点。美元兑日圆曾触及逾两年半低位99.11日圆。美元指数盘中触及逾三个月最高的96.703。

债市:

--美国公债价格跳升，受避险买盘带动，惊慌的投资人评估英国退欧的影响，但公债在美国交易时段回吐了早盘的部分升幅。指标美国10年期公债价格大涨1-14/32，收益率报1.58%，稍早一度跌至1.41%，仅略高于2012年7月触及的1.38%纪录低点。周四该收益率报1.73%。

--投资者大举买入拥有最高评级的德国公债，抛售风险较高的南欧国家公债，因英国公投决定退出欧盟，对欧元区市场造成2012年债务危机以来的最大冲击。德国公债收益率跌至纪录低点，但西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率则升至数月高点。各期德债收益率均创下纪录低点，10年期公债收益率最低降至负0.17%。西班牙10年期公债收益率跳涨17个基点至1.64%，与可比德债收益率差扩至逾两年来最大。意大利10年期公债收益率涨至1.76%，为逾四个月来最高水平。

油市:

--油价收盘急挫5%，此前英国公投决定脱离欧盟，引发了大规模避险交易，美元等安全资产大幅上涨，可能终结全球油市长达三个月的反弹行情。布兰特原油收跌4.9%，或2.50美元，报每桶48.41美元，稍早下跌6%至47.54美元。美国原油下跌5%，或2.47美元，报47.64美元，为2月来的最大单日跌幅。

金属市场:

--金价一度跳涨高达8%，升至逾两年高位，因英国公投结果选择退出欧盟，震动全球市场，引发投资人涌向黄金等避险资产。现货金涨至每盎司1,315.48美元，盘中一度触及1,358.20美元的高位；8月美国期金收高4.7%，至每盎司1,322.40美元，脱离稍早触及的1,362.60美元的高位。

--伦敦期铜等工业金属价格下挫，因在英国公投结果为退出欧盟，且美元大涨后，市场对经济成长的忧虑加重。伦敦金属交易所指标三个月期铜一度下挫多达4%，收盘缩减跌幅至1.7%，报每吨4,698美元。期镍跌幅最大，下挫2.2%，报每吨9,020美元。三个月期铝下挫1%，报1,617.50美元。(完)