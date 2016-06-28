《路透早报》--6月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月零售销售(28日2350)

--澳洲5月HIA新屋销售(0100)

--瑞士瑞银5月消费指标(0600)

--德国7月GfK消费者信心指数(0600)

--英国6月Nationwide房价(0600)

--英国5月消费者信贷/M4货供额(0830)

--欧元区6月企业景气指数/消费者通胀预期指数(0900)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--德国6月消费者物价调和指数(HICP)/消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--美国5月实质个人支出/核心PCE物价指数(1230)

--美国5月成屋待完成销售(1400)

--美国5月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1700)

--韩国5月工业/服务业生产(2300)

--英国6月GfK消费者信心指数(2305)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)。

--G20能源部长会议在北京举行(至30日)。

--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜在年度银行业大会发表演说(0300)。

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦参加欧洲央行中央银行论坛的政策小组讨论(1330)。

--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在欧洲央行的中央银行论坛上参加“金融监管调整”讨论会(0800)，欧洲央行委员冈斯坦西欧也将参加(1030)。欧洲央行总裁德拉吉将参加政策小组讨论(1330)。

以下为6月28日下午5:00至6月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧盟领导人要求英国尽快退欧，金融市场趋稳小幅反弹

欧洲领导人周二要求英国迅速行动，以结束公投退欧引发的政经乱局。“英国脱欧的程序必须尽早启动，”法国总统奥朗德称。“我无法想象英国政府会不尊重本国民众的选择。”欧盟执委会主席贾克也做出类似表示，他准备与英国首相卡梅伦在欧盟峰会前对话，不过他预计不会有立即行动。国际货币基金组织(IMF)此前表示，英国退欧将给全球经济增长带来压力。上周四的公投结果导致全球股市市值蒸发3万亿美元，英镑兑美元跌至31年最低位，金融市场目前已略有回升，但交投依然震荡，决策者们称，他们将采取所有必要措施保护经济。

--土耳其一机场发生自杀式爆炸事件，致28死数十人伤

土耳其伊斯坦布尔省长Vasip Sahin称，三名自杀式攻击者在伊斯坦布尔的阿塔图尔克国际机场入口处开火，然后引爆身上的炸弹，造成28人死亡，数十人受伤。几名目击者称发生两次爆炸，但Sahin称，当局认为可能有三名自杀式攻击者。目前尚没有人声称对这起袭击事件负责，但土耳其多安通讯社援引警方消息人士报导，初步迹象表明，可能是伊斯兰国发动了这起袭击。

--英国退欧导致全球风险转向下档--美联储理事鲍威尔

美联储理事鲍威尔表示，英国公投决定退出欧盟可能对美国经济构成新的拖累，此时美国就业市场动能可能已经放缓。继上周英国令人震惊的公投结果出炉后，鲍威尔是首位发表讲话的美联储官员；他表示，英国公投退欧已经使全球风险转向“下档”，可能会对美联储的前景构成新的威胁。他还说，如果流动性或融资压力上升，美联储将准备采取措施，但目前为止“市场运作仍有序”。

--穆迪调降英国银行体系展望至负面，12家银行遭降评

美国穆迪投资服务公司将英国银行体系的展望从稳定下调至负面，并调降一些英国寿险业者和银行的展望，称因受到英国公投脱欧的影响。穆迪表示，“我们预期经济增长下滑以及英国与欧盟未来贸易关系的不确定性升高，将导致信贷需求下滑、信贷损失升高，以及英国金融机构的趸售(批发)融资条件更加不稳。”穆迪调降一些英国寿险业者的展望，因英国退欧后的不确定性将造成市场震荡，进而令寿险业者的市值承压。穆迪还调降了12家英国银行和建筑协会的展望，因预期公投后获利能力料将减弱。巴克莱、莱斯银行、苏格兰皇家银行等业者遭到降评。

--中国决定对原产欧盟的进口碳钢紧固件续征反倾销税，期限五年

中国商务部称，自2016年6月29日起，对原产于欧盟的进口碳钢紧固件继续征收反倾销税，实施期限五年。公告称，如果终止反倾销措施，原产于欧盟的进口碳钢紧固件对中国的倾销可能继续或再度发生，对国内碳钢紧固件产业造成的损害可能继续或再度发生。反倾销税以海关审定的完税价格从价计征。商务部此前于2010年6月29日对决定对原产于欧盟的进口碳钢紧固件实施最终反倾销措施，为期五年。

--美国上修首季GDP增幅，但英国退欧令经济前景蒙尘

美国首季经济成长放缓，但没有之前预估的那么严重，出口和软件投资增加部分抵消了消费者支出疲弱的影响。美国商务部公布，首季国内生产总值环比年率终值为成长1.1%，上月公布的前值为0.8%。去年第四季增幅为1.4%。

而世界大型企业研究会公布，美国6月消费者信心指数为去年10月以来最高。数据显示，美国6月消费者信心指数为98.0，预估为93.3，5月经修正后为92.4，前值为92.6。

此外行业调查显示，在上周英国举行欧盟会籍公投之前，英国零售销售增长放缓。英国工业联盟的6月零售销售差值降至正4，5月时为正7。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二反弹，收复近期的部分失地，因英国公投选择退欧后，股市连续两日急跌，投资者今日进场低吸。

道琼工业指数升269.48点，或1.57%，至17,409.72点；标准普尔500指数涨35.55点，或1.78%，至2,036.09点；纳斯达克指数上扬97.42点，或2.12%，至4,691.87点。

--欧洲股市在英国退欧三日后首次上涨，之前两日暴跌，受重创的银行股反弹，领升大盘。泛欧STOXX 600指数在之前两日累计大跌11%后大幅收涨2.6%。泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数上扬2.4%。英股富时100指数大涨2.64%，报6,140.39点，法股CAC 40指数攀升2.61%，收报4,088.85点。德国DAX指数上升1.93%，收报9,447.28点。

汇市:

--美元兑英镑和欧元下滑，因后两种货币受英国退欧公投结果重创连续两日惨跌后，市场稍作喘息，且可能出现获利了结。

英镑/美元尾盘上涨0.9%，至1.3346美元，在周一触及31年低位1.3122后扳回部份跌幅。英镑稍早涨至1.3421美元日内高位。欧元/美元尾盘升0.3%，至1.1053美元，周五触及三个半月低位1.0909美元。美元指数尾盘下滑0.3%，至96.220，之前在周五和周一两日累计涨幅为2008年9月来最大，因交易商在相对安全的美元中避险。

债市:

--美国公债价格持稳，因对经济增长疲弱的担忧抵消了全球股市反弹带动的释然情绪，股市在英国脱欧公投结果公布后连续两日遭受重创。指标10年期公债价格基本持平，收益率报1.461%。30年期公债价格上涨4/32，收益率报2.274%，较周一尾盘下跌0.6个基点。

--投资者从买进安全的德债转向低评级的欧元区债券，押注英国决定退出欧盟后，欧洲央行将采取行动以提振本地区经济。

西班牙10年期公债收益率低见1.31%，为2015年4月以来最低。意大利10年期公债收益率下跌10个基点，至1.33%。葡萄牙10年期公债收益率跌14个基点，至3.18%。法国和荷兰10年期公债收益率分别跌至纪录低位的0.24%和0.12%，德国10年期公债收益率下跌1.3个基点至负0.12%。

油市:

--原油跳涨3%或以上，英国公投决定脱欧拖累油价大跌两日后，投资者逢低买入。布兰特原油期货上涨1.42美元，或3%，收报每桶48.58美元。美国原油期货上升1.52美元，或3.3%，收报每桶47.85美元。

金属市场:

--金价下跌逾1%，因买家锁定获利，在英国上周公投意外决定脱离欧盟后，金价录得2008年底以来最大两日涨幅。现货金收报每盎司1,312.11美元，从稍早触及的低位1,305.23美元反弹。 金价6月有望升8%，第二季可能上涨逾6%。美国8月期金收跌0.5%，报每盎司1,317.90美元。

--期铜价格攀升至逾七周最高，受助于对央行将追加货币刺激措施的预期增强，及美元下跌，但对主要消费国中国的需求担忧预计将限制涨幅。指标期铜收高2.3%，报每吨4,818美元，周二稍早触及5月5日以来最高的4,830美元。(完)