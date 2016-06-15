市场热谈：MPA二次大考临近 中国央行与银行加强沟通助抚平波动

作者 李铮

路透上海6月15日 - 中国存款类金融机构将在本月底迎来央行季末宏观审慎评估体系（MPA）的考核，银行能否淡定应对二次大考引市场关注。在经历3月末资金异常波动的情形后，不论是央行各地方分支机构还是各类商业银行，对MPA各项指标的适应性均增强，且双方的沟通明显改善。

分析人士指出，短期时点的资金压力虽仍需警惕，但上季末的结构性紧张局面料难再现。

“MPA的影响仍处于评估阶段，不论对央行各分支机构还是商业银行来说，都是一个逐渐适应的过程，总体上对地方性商业银行影响更大，在比较长一段时间，窗口指导都会持续，双方也会加强沟通。”有央行华南地方支行行长坦言，尽管MPA体系下银行根据其中的指标可以清楚地测算出自身的信贷规模，但银行自身指标的修改也有多种途径。

他并称，3月末辖内银行考核绝大部分合格，对未达标的机构也没有进行惩罚，这次年中考核与辖内银行的沟通更充分，容忍度也会提高，因为部分银行的经营指标比如不良率、拨备覆盖率已经逼近红线了，严格要求的话很多银行都达不到要求。

天风证券银行研究团队在最新的一份报告中指出，一季度MPA考核结果是央行通过电话通知的方式，向各家银行进行了背对背通报。基本上，大部分银行都被评为b档，央行在一季度考核中，并未严格执行各类一票否决权，而是启用了诸多临时豁免，并伴随电话通知，对实际打分已进入c档的银行，进行了较为严厉的窗口指导。

根据央行宏观审慎评估实施办法，MPA的七大类指标按监管的重要性程度可分为两大类，第一大类为资本和杠杆情况、定价行为，这两项实行一票否决制，任意一项不达标将会被划分为C档；第二大类为剩余五项：资产负债表情况、流动性、资产质量、外债风险和信贷政策执行情况，这五项中任意两项及以上不达标将会被划分为C档。

在奖罚机制上，对A档执行奖励性利率，对B保持法定准备金利率，对C档执行约束性利率。为增加差别准备金利率的灵活性，央行还将MPA考核的背景分为三种情况：正常情况、需要增加宏观调控力度的情况和较为极端情况，并分别启用法定准备金利率±10%幅度，法定准备金利率±20%幅度和法定准备金利率±30%幅度。

央行华东中心某支行人士表示，3月末MPA首次考核，包括地方分支行和商业银行都“不太适应，各项指标都比较细，基本上都在摸索，不排除指标调整修改的行为，但这一考核是持续性的，因此6月末考核银行会相对更适应，即使考核是C档，到年度整体考核达标也可行。除了银行自身上报数据我们进行初评，也会对部分机构进行现场评估。”

他并谈到，合格审慎评估的15项指标评估标准及权重将根据经济金融发展情况、宏观调控需要和监管部门要求等情况进行适时调整；以涵盖信息披露、竞争行为、存款定价偏离度三项指标的“定价行为”为例，所有存款类金融机构实行一季度一评价，任何一项指标低于60分将不再具备自律机制基础成员资格，但同时，各地央行都会动态监测辖内存款利率水平，对利率定价与全国、全省平均水平偏离度较高的法人金融机构，加强事前引导。

一股份行计财部主管指出，MPA初衷并不希望造成考核时点的突然紧张，一季度让上报各项数据表和自评表时，估计各行理解都不够到位，为了应付考核指标尽量达标，所以基本上处于不考虑业务层面的问题。

“二季度会好很多，MPA体系看内容的话，就会理解，它并不是一个刚性的管理体系，不像存贷比和存款准备金，MPA体系是比较柔性的，根据银行经营情况核算分数，最后分成ABC各个档次给予奖励和惩罚，所以并不是所有机构一定要达到A，在随后的考核中银行也会慢慢体现，包括央行也会沟通，要根据自身的经营情况，去合理地完成指标。因此这次考核市场影响应该会弱化很多。”他称。

自2016年起，央行将原有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，升级为“宏观审慎评估体系”。 在新的框架下，央行将可以根据MPA评估结果，调节融资上限计算公式中的相关参数，控制金融机构和企业跨境融资的杠杆率和货币错配风险。

**重点关注广义信贷和同业负债考核**

央行实施MPA大监管，出发点是从防范系统性金融风险的角度，引导商业银行根据经济增长和自身资本金等实际情况，控制合意的广义信贷增速。对银行而言，大部分考核指标并非新增项，因此达标难度并不大；资产负债情况中的广义信贷和同业负债两项新规则需要银行适时作出调整。

广发证券银行业研究团队就指出，目前经济下行，不良压力加大，商业银行在制定资产配置计划、经营策略时采取的策略普遍较为稳健，而通过对MPA考核指标的分析发现大部分指标的设定对于商业银行而言并不难达到，再加上MPA考核多数指标与原有合意贷款指标的一脉相承，因而总体看MPA考核对于商业银行并不构成硬性约束。

他们并认为，广义信贷约束部分城商行和股份行，MPA考核也促使银行资产负债作出一定的调整。负债端，2015年和2016年一季度，上市银行总负债分别同比增长12.0%和11.5%，其中在MPA考核的压力下，银行主动大幅压缩同业负债，增速由去年的25.9%下降至今年一季度的15.0%，占比由去年的16.9%下降至15.1%；资产端，去年和今年一季度，上市银行总资产分别同比增长12.4%和11.8%，其中在MPA考核压力下，银行主动大幅压缩同业资产，增速由去年的5.4%下降至2016年一季度的-10%，占比由去年的8.4%下降至7.2%。

华创证券研究报告亦分析称，受广义信贷约束影响，全部银行在一季度均降低了买入返售金融资产增速，同时大部分银行也降低了拆出资金增速，最终也导致了3月底资金面的紧张。目前小银行由于资产规模偏低广义信贷增速约束仍大，6月仍存在降低资金融出规模动力。

同时，同业负债监管一方面促使银行行主动并由于票据业务被动降低了同业负债占比，下降幅度在0.5-1个百分点之间；另一方面，银行揽储意愿出现增加。各类型银行，特别是大行吸收存款占比在3月份出现明显上行，上升幅度在0.5-2个百分点之间；此外，中小银行会选用发行同业存单的方式来扩张资产负债表，使得同业存单利率的中枢上移，或造成银行整体负债成本不降反升。

华创证券并认为，6月末MPA考核还叠加营改增和保监会清理保险资管通道的新规定影响，首先，“在营改增政策下，银行寻求代持成本会有所提升，比如一个票息在6%，代持成本在3%的债券代持一个月，由于营改增成本上升幅度在20bp左右，会使得代持成本升至3.2%，有可能会使得银行压低广义信贷增速的手段进一步向降低资金融资规模方面倾斜，且为了降低风险，其风险资本占用也有可能从总量上降低其债券等风险资产投资规模。

其次，在保险资管渠道受阻的情况下，特别是中小银行会加快发行同业存单或者加快季末吸收存款来扩大基数，有可能导致银行综合负债成本上升。

**资金结构性紧张料难再现**

3月季末银行间资金紧张势头一度加剧，因央行季末MPA考核各项指标，银行融出资金更趋谨慎，致资金拆借难度加大，相对而言非银机构融入更为不易。虽然央行曾小幅投放驰援，但因规模有限，对流动性助益不大；在短期资金难求格局下，不少机构延长拆借品种期限以求平稳度过季末时点。

业内普遍认为，第二次大考仍需警惕资金面短期波动，但资金面结构性紧张的局面预计不会重演。

广发证券银行业研究团队分析指出，一季度末非银同业资金面出现紧张的情况，除季末的季节性因素，还有就是面临MPA第一次考核的关键节点，由于非银同业的拆借被纳入广义信贷监管，由此可见MPA考核的影响还是比较明显的，不过后续随着考核方式的明朗，影响将会平滑。

天风证券银行团队预计，二季度末资金面受到MPA考核的脉冲影响相较一季度会有较大程度减弱。第一，银行内部资本管控更加适应新型监管，应对更有经验，流动性管理部门和自营投资部门节奏感也更加规律；第二，各类非存款类金融机构，在一季度已经大量研究MPA，综合考虑产品期限，杠杆需求的流动性需求已经做好提前布局；第三，二季度，信贷投放和票据业务都有所变缓，尤其各上市银行资本充足压力不大；第四，观察最近一段时间央行的公开市场操作，整体政策还是偏宽松，托底经济的诉求仍然存在。

中国央行本周以来已经累计进行了1,800亿元七天逆回购操作，已超出本周共1,450亿元逆回购到期规模；此外周四（16日）还将进行800亿元的国库现金定存招标，投放流动性。在6月18日附近，虽有1,000亿元中期借贷便利(MLF)到期回收资金，不过上周二(7日)央行已提前进行了2,080亿元MLF操作。

前述央行地方分行人士也表示，3月末资金面紧张一定程度上跟首次实施有关系，目前宏观经济形势短期难以稳定，影响市场资金面的因素较多，当前市场资金面整体上也是宽松的，而MPA考核的冲击应该会明显减弱。

华北一城商行交易人士表示，机构在第一次MPA的时候表现更多的是紧张，慌乱，最后的结果无非是央行无痛不痒的评级以及是否能享受到央行在资金供给上的优惠，这次显然很多机构不太理睬这个东西了，大行受到监控较严格。

东兴证券固定收益分析师郑良海则认为，现在距离季度末还有半月，美国夏季加息尚不能完全排除，人民币贬值压力尚未完全释放，加之半年末、保险口径资管通道业务规范等因素，资金面并非一池静水平波，仍需提高警惕，提前保证一定的头寸应对。

“从考核存贷比，差别化动态考核，到现在的MPA，等于说是，之前，孩子有零花钱，买学习用品，同时也搞其他的，一到季节点时，要堵漏洞，然后找小伙伴借钱，发理财、冲规模，保证应付老妈检查，MPA和日均余额考核实施后，实质上央妈在考核不光看你有多少钱，多大比例买学习用品了，而还是要看你各方面的广义财产，借给小伙伴多少，其他方式资产多少，综合考虑给你的钱够不够，决定是否再给你钱花。” 郑良海说。

天风证券和华创证券等机构亦提示应提前做好准备，关注监管考核态度变化。华创证券指出，尽管本次市场相较3月份预期更加提前，确实存在机构已经开始囤积长期限资金，6月份总资金需求将有所降低的可能性，但如果目前资金融出方依然是银行，那么由于广义信贷增速为余额考核，银行目前放出了更多长期限资金，就意味着6月底将会更多减少短期限资金投放量才能起到压低广义信贷增速的效果，则资金总量依然是收缩的，提前囤积并不能解决这一问题；如果对手方也是非银机构，考虑到市场上所有非银机构长期以来均是资金市场的净融入方，相互满足的能力恐比较有限。

中国银行间市场周三资金面继续稳中偏松，回购利率波动不大。交易员称，虽然即将步入6月后半月，但短期来看年中季度性压力及商业银行MPA(宏观审慎评估体系)考核带来的波动仍不明显，在央行公开市场平稳操作下，市场预期亦偏乐观。（完）

（路透中文组吴芳对此文亦有贡献）