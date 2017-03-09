中国债市动态：通胀数据分化现券弱势震荡，MPA监管从严消息再添忧

路透上海3月9日 - 中国银行间债市周四早盘现券及利率互换IRS震荡加剧，机构整体情绪仍偏空。交易员表示，现券收益率早间一度延续上日上行态势，随着统计局公布的2月通胀数据走势出现分化，CPI超预期走低，同时PPI涨幅创八年半新高，收益率先下后上，最终落到上日收盘附近。

IRS方面，交易员透露，走势亦跟随现券震荡并接近上日尾盘；盘中市场一度传出MPA宏观审慎监管指标趋严消息， 在更多细则尚未落定之前，进一步加重了观望情绪。

“今天现券震荡厉害，收益率上上下下的，看出大家心态也比较纠结，”上海一银行交易员说，早上公开市场逆回购没有操作，其实对市场影响还好，基本预期之中，也符合央行的一贯操作风格。

他并介绍，以国开行10年债160213为例，一早收益率最高上行到4.2375%，统计局CPI和PPI数据出来之后，在买盘带动下，一度下行到4.19%位置，随后反弹4.21%附近，接近上日收盘。 中国周四公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。分析师们普遍认为， PPI今年可能会呈现前高后低的走势。而连续上涨的PPI并未传导到CPI，预计中国短期尚无成本推动通胀之忧，也为宏观调控留出政策空间。

央行周四公告称，近期增加流动性的因素较多，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。据此计算，今日将净回笼300亿元人民币，已连续第11日净回笼。

“通胀出来，收益率下的没头脑，然后就开始上了，都是冲动的惩罚，”华南一银行交易员表示， PPI仍旧创新高，更为关键的是，MPA监管是不是趋严还没有明确更多细节，短期不能贸然入市。

“还需要等等更多经济数据公布吧，继续持谨慎观望态度。”他称。

一级方面，进出口银行上午招标的，一年、三年、五年和10年固息增发债，中标收益率为3.3522%、3.9323% 4.0963%和4.2596%，投标倍数为3.64倍、1.84倍、2.41倍和3.95倍。

剩余期限近10年的国开债160213券最新报价在4.2195%/4.2050%，上日尾盘为4.2070%/4.2000%；剩余期限近10年的国债160023券最新报价在3.4600%/3.4000%，上日尾盘为3.4400%/3.3800%。