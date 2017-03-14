中国货币市场：资金面延续平稳然跨月供给偏少，MPA考核致预期谨慎

路透北京3月14日 - 中国银行间债市周二资金面延续平稳偏松局面，除跨月资金供给显 少之外，隔夜和七天供给均较充分。交易员称，考虑到银行MPA（宏观审慎评估）考核的趋 严，以及面临例行缴税缴准和光大银行可转债的发行，后续资金面预期偏谨慎。 华东一银行交易员称，“今天资金面比较平稳，这两周都如此，大家过点好日子了，就 是跨月的比较少，也担心季末考核，后几天感觉有点谨慎。” 华南一券商交易员亦表示，目前月内到期的资金品种价格相对稳定，跨月的资金价格偏 高，主因银行等机构提前准备季末MPA考核。 “短期来看光大可转债和缴税缴准可能会有点影响，不过我想预料之内的因素影响程度 应该不会太大，就是MPA考核这个还是有点谨慎。”他说。 中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财 一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士上周透露，部分银行已经收到通知，央 行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。 中国央行公开市场今日进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各100亿元， 28天期200亿元。据此计算，今日将净回笼400亿元，连续第14日净回笼。 前述银行交易员说，央行公开市场连续净回笼造成的影响不大，且今天跨月的28天期品 种操作规模亦比昨日增加了100亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3465 2.3291 +1.74 七天 2.5637 2.5157 +4.80 14天 3.2827 3.2152 +6.75 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9600 2.4950 +46.50 七天 2.9200 2.5800 +34.00 14天 3.2500 3.3000 -5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3500 2.3300 +2.00 七天 3.0000 2.9000 +10.00 14天 3.5000 3.5000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.3761 2.3790 -0.29 七天 2.6520 2.6490 +0.30 三个月 4.2925 4.2925 +0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)