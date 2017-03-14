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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 12:08 BJT

中国货币市场：资金面延续平稳然跨月供给偏少，MPA考核致预期谨慎

    路透北京3月14日 - 中国银行间债市周二资金面延续平稳偏松局面，除跨月资金供给显
少之外，隔夜和七天供给均较充分。交易员称，考虑到银行MPA（宏观审慎评估）考核的趋
严，以及面临例行缴税缴准和光大银行可转债的发行，后续资金面预期偏谨慎。
    
    华东一银行交易员称，“今天资金面比较平稳，这两周都如此，大家过点好日子了，就
是跨月的比较少，也担心季末考核，后几天感觉有点谨慎。”

    华南一券商交易员亦表示，目前月内到期的资金品种价格相对稳定，跨月的资金价格偏
高，主因银行等机构提前准备季末MPA考核。
    
   “短期来看光大可转债和缴税缴准可能会有点影响，不过我想预料之内的因素影响程度
应该不会太大，就是MPA考核这个还是有点谨慎。”他说。
    
    中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财
一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士上周透露，部分银行已经收到通知，央
行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。
    
    中国央行公开市场今日进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天和14天期各100亿元，
28天期200亿元。据此计算，今日将净回笼400亿元，连续第14日净回笼。
    
    前述银行交易员说，央行公开市场连续净回笼造成的影响不大，且今天跨月的28天期品
种操作规模亦比昨日增加了100亿元。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:45                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.3465     2.3291      +1.74
      七天                     2.5637     2.5157      +4.80
                                                  
      14天                     3.2827     3.2152      +6.75
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.9600     2.4950     +46.50
                                                  
      七天                     2.9200     2.5800     +34.00
                                                  
      14天                     3.2500     3.3000      -5.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.3500     2.3300      +2.00
                                                  
      七天                     3.0000     2.9000     +10.00
                                                  
      14天                     3.5000     3.5000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.3761     2.3790      -0.29
                                                  
       七天                    2.6520     2.6490      +0.30
                                                  
       三个月                  4.2925     4.2925      +0.00
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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