中国票据市场：转贴利率本周上行，央行调升操作利率及MPA考核压力所致

路透北京3月17日 - 中国票据市场本周转贴利率上行，主因中国央行上调公开市场逆回购利率，以及季末MPA（宏观审慎评估）考核，银行因而压缩规模导致收票热情不高。交易员并称，未来资金价格上行料将延续，因此转贴利率仍有走升空间。

“前半周还算稳定，后半周利率上了，伴随美联储加息、央行公开操作上调价格，同时叠加季度末MPA效应。”上海一银行交易员称，一年国股（国有及股份制银行）电票最新成交在4.35%-4.40%。

她并表示，季末MPA考核导致部分银行在挤压票据规模，且月末总体来说出票较多，均推升转贴利率；后市来看，资金价格上行仍会带动转贴利率走高。

美联储加息靴子刚落地，中国央行周四迅速跟进，年内第二次上调公开市场逆回购、MLF（中期借贷便利）和SLF(常备借贷便利)利率。虽是随行就市但仍彰显央行去杠杆和抑泡沫的决心。随着去杠杆政策强化以及经济进一步企稳，政策利率进一步上调的概率仍大。

中国央行正在不断完善对银行体系的宏观审慎评估（MPA）管理工作。继银行表外理财一季度正式纳入广义信贷范围考核后，三位消息人士上周四透露，部分银行已经收到通知，央行在今年一季度MPA考核中取消宏观审慎资本充足率考核容忍度指标。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价